https://ria.ru/20210926/koronavirus-1751893783.html
СМИ: вьетнамца приговорили к тюрьме за распространение коронавируса
СМИ: вьетнамца приговорили к тюрьме за распространение коронавируса - РИА Новости, 26.09.2021
СМИ: вьетнамца приговорили к тюрьме за распространение коронавируса
Суд в Центральном Вьетнаме приговорил местного жителя к 30 месяцам тюремного заключения за нарушение правил карантина и заражение коронавирусом четырех человек, РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T17:37
2021-09-26T17:37
2021-09-26T17:37
распространение коронавируса
в мире
хошимин
вьетнам
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575097848_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e139bd23179dcd6c5d050f3dff59e82.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Суд в Центральном Вьетнаме приговорил местного жителя к 30 месяцам тюремного заключения за нарушение правил карантина и заражение коронавирусом четырех человек, сообщает издание VnExpress.В июле 39-летний Фан Ван Хоа на грузовике отправился из Хошимина в свой родной город. По правилам, все люди, возвращающиеся из затронутых COVID-19 районов, должны предоставить справку о состоянии здоровья и изолироваться на две недели. Мужчина нарушил правила, передвигался по городу, а также принял участие в поминках. Через восемь дней после приезда у него были выявлены симптомы заболевания, анализы подтвердили заражение коронавирусом.Четыре человека из тех, с кем вьетнамец контактировал, также заразились коронавирусом. Его признали виновным в "распространении опасных инфекционных заболеваний".
https://ria.ru/20210926/shvetsiya-1751885997.html
хошимин
вьетнам
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575097848_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_76d15bae23b3a52e903864b5faf24a2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хошимин, вьетнам, коронавирус covid-19
СМИ: вьетнамца приговорили к тюрьме за распространение коронавируса
VnExpress: жителя Вьетнама приговорили к 30 месяцам тюрьмы за распространение коронавируса