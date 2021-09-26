Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210926/koronavirus-1751893783.html
СМИ: вьетнамца приговорили к тюрьме за распространение коронавируса
СМИ: вьетнамца приговорили к тюрьме за распространение коронавируса - РИА Новости, 26.09.2021
СМИ: вьетнамца приговорили к тюрьме за распространение коронавируса
Суд в Центральном Вьетнаме приговорил местного жителя к 30 месяцам тюремного заключения за нарушение правил карантина и заражение коронавирусом четырех человек, РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T17:37
2021-09-26T17:37
распространение коронавируса
в мире
хошимин
вьетнам
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575097848_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e139bd23179dcd6c5d050f3dff59e82.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Суд в Центральном Вьетнаме приговорил местного жителя к 30 месяцам тюремного заключения за нарушение правил карантина и заражение коронавирусом четырех человек, сообщает издание VnExpress.В июле 39-летний Фан Ван Хоа на грузовике отправился из Хошимина в свой родной город. По правилам, все люди, возвращающиеся из затронутых COVID-19 районов, должны предоставить справку о состоянии здоровья и изолироваться на две недели. Мужчина нарушил правила, передвигался по городу, а также принял участие в поминках. Через восемь дней после приезда у него были выявлены симптомы заболевания, анализы подтвердили заражение коронавирусом.Четыре человека из тех, с кем вьетнамец контактировал, также заразились коронавирусом. Его признали виновным в "распространении опасных инфекционных заболеваний".
https://ria.ru/20210926/shvetsiya-1751885997.html
хошимин
вьетнам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575097848_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_76d15bae23b3a52e903864b5faf24a2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, хошимин, вьетнам, коронавирус covid-19
17:37 26.09.2021
 
СМИ: вьетнамца приговорили к тюрьме за распространение коронавируса

VnExpress: жителя Вьетнама приговорили к 30 месяцам тюрьмы за распространение коронавируса

© AP Photo / Hau DinhМедицинские работники у ресторана в Ханое, у работника которого диагностирован COVID-19
Медицинские работники у ресторана в Ханое, у работника которого диагностирован COVID-19 - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© AP Photo / Hau Dinh
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Суд в Центральном Вьетнаме приговорил местного жителя к 30 месяцам тюремного заключения за нарушение правил карантина и заражение коронавирусом четырех человек, сообщает издание VnExpress.
В июле 39-летний Фан Ван Хоа на грузовике отправился из Хошимина в свой родной город. По правилам, все люди, возвращающиеся из затронутых COVID-19 районов, должны предоставить справку о состоянии здоровья и изолироваться на две недели. Мужчина нарушил правила, передвигался по городу, а также принял участие в поминках. Через восемь дней после приезда у него были выявлены симптомы заболевания, анализы подтвердили заражение коронавирусом.
Четыре человека из тех, с кем вьетнамец контактировал, также заразились коронавирусом. Его признали виновным в "распространении опасных инфекционных заболеваний".
Прохожие в медицинских масках в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
Вчера, 16:08Распространение коронавируса
Главный эпидемиолог Швеции назвал верным отказ от карантина из-за COVID-19
 
Распространение коронавирусаВ миреХошиминВьетнамКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:09Источник заявил, что к чиновникам крымских курортов "возникли вопросы"
04:55Вучич назвал условие, при котором Сербия отреагирует на обострение в Косово
04:44Премьер Испании поздравил СДПГ c результатами выборов в бундестаг
04:32Согласно прогнозу, "Левые" не проходят в бундестаг
04:23Ученые раскрыли тайну древнейших ювелирных украшений
04:19В Хабаровском крае спасатели завершили работы на месте крушения Ан-26
04:09Названы самые тяжелые для возврата кредиты
04:02На Камчатке частный вертолет завалился при посадке на бок
04:00Немцы дали Украине совет на фоне ее учений с НАТО
03:58Российские дипломаты призвали предоставить медпомощь Ярошенко
03:54В Приморье пропали три туристки
03:38Исследование: почти половина россиян готовы переехать в новые города Сибири
03:27НАСА и Boeing помогают в расследовании причин появления трещин на МКС
03:21Немецкий политолог заявил, что Германия "развернулась" от России
03:18Юрист рассказал о доплатах пенсионерам в октябре
03:07Жители Канарских островов укрылись в домах из-за приближения лавы к морю
03:00Ученые рассказали, как тренировки влияют на гипертоников
03:00Эксперты рассказали, когда за долги по ипотеке начинают отбирать жилье
02:50Глава YouTube рассчитывает продолжить работу сервиса в России
02:46Россияне запатентовали технологию контроля сахара в крови без уколов
Лента новостейМолния