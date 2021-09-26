https://ria.ru/20210926/koronavirus-1751893783.html

СМИ: вьетнамца приговорили к тюрьме за распространение коронавируса

СМИ: вьетнамца приговорили к тюрьме за распространение коронавируса - РИА Новости, 26.09.2021

СМИ: вьетнамца приговорили к тюрьме за распространение коронавируса

Суд в Центральном Вьетнаме приговорил местного жителя к 30 месяцам тюремного заключения за нарушение правил карантина и заражение коронавирусом четырех человек, РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T17:37

2021-09-26T17:37

2021-09-26T17:37

распространение коронавируса

в мире

хошимин

вьетнам

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Суд в Центральном Вьетнаме приговорил местного жителя к 30 месяцам тюремного заключения за нарушение правил карантина и заражение коронавирусом четырех человек, сообщает издание VnExpress.В июле 39-летний Фан Ван Хоа на грузовике отправился из Хошимина в свой родной город. По правилам, все люди, возвращающиеся из затронутых COVID-19 районов, должны предоставить справку о состоянии здоровья и изолироваться на две недели. Мужчина нарушил правила, передвигался по городу, а также принял участие в поминках. Через восемь дней после приезда у него были выявлены симптомы заболевания, анализы подтвердили заражение коронавирусом.Четыре человека из тех, с кем вьетнамец контактировал, также заразились коронавирусом. Его признали виновным в "распространении опасных инфекционных заболеваний".

https://ria.ru/20210926/shvetsiya-1751885997.html

хошимин

вьетнам

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в мире, хошимин, вьетнам, коронавирус covid-19