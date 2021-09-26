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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210926/koronavirus-1751860935.html
В Москве за сутки госпитализировали 767 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 767 человек с COVID-19 - РИА Новости, 26.09.2021
В Москве за сутки госпитализировали 767 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализированы 767 человек с COVID, на ИВЛ находятся 342 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T11:41
2021-09-26T11:41
распространение коронавируса
общество
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В Москве за сутки госпитализированы 767 человек с COVID, на ИВЛ находятся 342 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 3 275 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 767 человек. На ИВЛ находятся 342 человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что в городе выздоровели еще 1 213 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 482 416. Также сообщается, что в столице скончались 59 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:41 26.09.2021
 
В Москве за сутки госпитализировали 767 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 767 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 342 пациента

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В Москве за сутки госпитализированы 767 человек с COVID, на ИВЛ находятся 342 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
"В Москве выявлено 3 275 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 767 человек. На ИВЛ находятся 342 человека", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в городе выздоровели еще 1 213 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 482 416. Также сообщается, что в столице скончались 59 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
 
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