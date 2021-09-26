https://ria.ru/20210926/koronavirus-1751860935.html

В Москве за сутки госпитализировали 767 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 767 человек с COVID-19 - РИА Новости, 26.09.2021

В Москве за сутки госпитализировали 767 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализированы 767 человек с COVID, на ИВЛ находятся 342 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T11:41

2021-09-26T11:41

2021-09-26T11:41

распространение коронавируса

общество

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В Москве за сутки госпитализированы 767 человек с COVID, на ИВЛ находятся 342 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 3 275 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 767 человек. На ИВЛ находятся 342 человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что в городе выздоровели еще 1 213 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 482 416. Также сообщается, что в столице скончались 59 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20210926/koronavirus-1751855089.html

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общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии