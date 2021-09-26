https://ria.ru/20210926/koronavirus-1751860061.html

В России за сутки выписали 13 671 переболевших COVID-19

В России за сутки выписали 13 671 переболевших COVID-19 - РИА Новости, 26.09.2021

В России за сутки выписали 13 671 переболевших COVID-19

Оперштаб сообщил, что за сутки в РФ выписаны 13 671 человек после лечения от COVID-19, за все время выписаны 6 604 604 человека. РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T11:35

2021-09-26T11:35

2021-09-26T11:35

распространение коронавируса

общество

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Оперштаб сообщил, что за сутки в РФ выписаны 13 671 человек после лечения от COVID-19, за все время выписаны 6 604 604 человека."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 13 671 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 604 604", - говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге выписали 370 человек, Москве - 1213, Подмосковье - 754.

https://ria.ru/20210926/koronavirus-1751855089.html

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москва

россия

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2021

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