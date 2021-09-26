https://ria.ru/20210926/kniga-1751846824.html

Бердымухамедов написал новую книгу о независимости Туркмении

Бердымухамедов написал новую книгу о независимости Туркмении - РИА Новости, 26.09.2021

Бердымухамедов написал новую книгу о независимости Туркмении

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов написал новую книгу "Независимость – наше счастье", сообщает в воскресенье русскоязычная газета правительства... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T08:51

2021-09-26T08:51

2021-09-26T08:51

в мире

туркмения

гурбангулы бердымухамедов

мид туркменистана

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АШХАБАД, 26 сен - РИА Новости. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов написал новую книгу "Независимость – наше счастье", сообщает в воскресенье русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".Глава государства рассказал о книге на заседании Халк Маслахаты (Народного Совета) - верхней палаты туркменского парламента, которую он возглавляет. В заседании, посвященном 30-летию независимости Туркмении, помимо депутатов, участвовало все руководство страны."Глава Туркменистана обратился к собравшимся с заключительным словом, сообщив, что закончил работу над очередной книгой, которую назвал "Garaşsyzlyk – bagtymyz" ("Независимость – наше счастье")", - сообщает газета.Президент подчеркнул, что независимость – великое понятие, которое ничем не измерить. "В этом слове, несущем в себе огромный смысл, заключены мечты и чаяния доблестных предков о свободной и счастливой жизни, наше славное прошлое, настоящее и великое будущее любимой Отчизны", - цитирует издание главу государства.Бердымухамедов отметил, что в новой книге он стремился раскрыть национальные корни и историю независимости страны, а также попытался изложить роль международно-правового статуса нейтрального государства в решении ключевых задач современности."В книге комплексно проанализированы возможности дальнейшей реализации высоких целей, призванных сплотить всех членов мирового сообщества. Она раскрывает читателям непреходящее значение идей, консолидирующих народы ради мира, прогресса и светлого будущего всего человечества", - сказал Бердымухамедов.Он выразил надежду, что новое произведение будет интересным и полезным, а также станет подарком к 30-летнему юбилею независимости Туркменистана.Президент Туркмении является автором целого ряда произведений, посвященных туркменской истории, ахалтекинским коням, туркменским коврам, музыке, кулинарии, чаю, пословицам, туркменским алабаям и другим темам. В электронной библиотеке произведений Гурбангулы Бердымухамедова, открытой МИД Туркменистана, значатся более 60 книг, многие из которых переведены на иностранные языки.

https://ria.ru/20210921/turkmeniya-1751133186.html

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в мире, туркмения, гурбангулы бердымухамедов, мид туркменистана