Елисаветинский крестный ход пройдет в Подмосковье
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСвященнослужители во время VIII Елисаветинского крестного хода из села Ильинское в село Усово в Московской области
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Елисаветинский крестный ход пройдет в воскресенье в десятый раз в подмосковной усадьбе "Ильинское-Усово", в этом году он приурочен к 130-летию перехода в православие великой княгини Елисаветы Феодоровны и 130-летию назначения великого князя Сергея Александровича московским генерал-губернатором, рассказала РИА Новости председатель наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.
"В этом году 10-й Елисаветинский крестный ход приурочен к 130-летию присоединения к православию великой княгини Елисаветы Феодоровны и 130-летию назначения великого князя Сергея Александровича московским генерал-губернатором. Мы стараемся не только обозначить эти даты, но и донести до гостей и паломников факты и суть жизни этих удивительных людей, показавших всем нам пример истинного благотворения", - рассказала Громова.
По словам Громовой, ожидается что в крестном ходе примут участие представители Елисаветинского сообщества из Калининграда, Казани, Брянска, Перми, Калуги, Екатеринбурга и Алапаевска.
"Маршрут крестного хода поистине уникален – он пролегает по территории единственного в Подмосковье Императорского имения "Ильинское-Усово" с переправой через реку Москву по понтонному мосту и на плотах", - рассказала собеседница агентства.
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Как сообщил синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, движение крестного хода начнется в 12.30 от храма Ильи Пророка в селе Ильинское с переправой через Москву-реку, во время которой состоится чтение акафиста святой преподобномученице великой княгине Елисавете Феодоровне.
Далее паломники проследуют к школе, основанной попечением императрицы Марии Александровны в Усово, где совершат остановку для чтения Святого Евангелия. Крестный ход завершится общей молитвой святым преподобномученицам великой княгине Елисавете Феодоровне и крестовой сестре Варваре у Спасского храма села Усово.
Далее паломники проследуют к школе, основанной попечением императрицы Марии Александровны в Усово, где совершат остановку для чтения Святого Евангелия. Крестный ход завершится общей молитвой святым преподобномученицам великой княгине Елисавете Феодоровне и крестовой сестре Варваре у Спасского храма села Усово.
Впервые на площади перед Спасским храмом пройдет благотворительная акция "Белый цветок". Паломники смогут посетить экскурсию по выставке фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" "Врачеватели душ и телес", посвященную духовникам и врачам общин сестер милосердия под покровительством великой княгини Елизаветы Федоровны. В 18.00 в Спасском храме села Усово начнется всенощное бдение в честь праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.
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Святая преподобномученица великая княгиня Елисавета Феодоровна (Елизавета Александра Луиза Алиса) родилась 1 ноября 1864 года в Дармштадте (Германия). После вступления в брак с великим князем Сергеем Александровичем (сыном императора Александра II и дядей императора Николая II) переехала в Россию, где активно занималась благотворительностью. Она основала Марфо-Мариинскую обитель милосердия в Москве, была председателем Петровского благотворительного общества в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургского дамского комитета Российского общества Красного Креста, Убежища для слабосильных и выздоравливающих детей. В 1896 году основала Елисаветинскую общину сестер милосердия в Санкт-Петербурге. Также она была попечительницей Филармонического общества, Строгановского училища и учредила приют для престарелых театральных деятелей. Была убита в 1918 году большевиками. Канонизирована Русской церковью в 1992 году.
Усадьба "Ильинское-Усово" была приобретена императором Александром II для своей супруги - императрицы Марии Александровны в 1864 году. Она организовала здесь для крестьян больницу, аптеку и школы. После кончины императрицы усадьбу унаследовал ее сын - великий князь Сергей Александрович, бывший в 1891-1904 годах генерал-губернатором Москвы. В 1884 году он привез в имение свою супругу - великую княгиню Елисавету Феодоровну.
21 сентября 2018, 18:10РелигияЕлисаветинский крестный ходСедьмой Елизаветинский крестный ход, посвященный памяти святой великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой, прошел 16 сентября от храма Илии Пророка в подмосковном селе Ильинское до села Усово. Молитвенное шествие было приурочено к 100-летию расстрела царской семьи и представителей императорского дома Романовых в Екатеринбурге и Алапаевске.