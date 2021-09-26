https://ria.ru/20210926/khod-1751791072.html

Елисаветинский крестный ход пройдет в Подмосковье

Елисаветинский крестный ход пройдет в Подмосковье - РИА Новости, 26.09.2021

Елисаветинский крестный ход пройдет в Подмосковье

Елисаветинский крестный ход пройдет в воскресенье в десятый раз в подмосковной усадьбе "Ильинское-Усово", в этом году он приурочен к 130-летию перехода в... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T00:01

2021-09-26T00:01

2021-09-26T00:01

религия

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москва

строгановское училище

елизавета федоровна

елисаветинско-сергиевское просветительское общество

московский патриархат

россия

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Елисаветинский крестный ход пройдет в воскресенье в десятый раз в подмосковной усадьбе "Ильинское-Усово", в этом году он приурочен к 130-летию перехода в православие великой княгини Елисаветы Феодоровны и 130-летию назначения великого князя Сергея Александровича московским генерал-губернатором, рассказала РИА Новости председатель наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.По словам Громовой, ожидается что в крестном ходе примут участие представители Елисаветинского сообщества из Калининграда, Казани, Брянска, Перми, Калуги, Екатеринбурга и Алапаевска."Маршрут крестного хода поистине уникален – он пролегает по территории единственного в Подмосковье Императорского имения "Ильинское-Усово" с переправой через реку Москву по понтонному мосту и на плотах", - рассказала собеседница агентства.Как сообщил синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, движение крестного хода начнется в 12.30 от храма Ильи Пророка в селе Ильинское с переправой через Москву-реку, во время которой состоится чтение акафиста святой преподобномученице великой княгине Елисавете Феодоровне.Далее паломники проследуют к школе, основанной попечением императрицы Марии Александровны в Усово, где совершат остановку для чтения Святого Евангелия. Крестный ход завершится общей молитвой святым преподобномученицам великой княгине Елисавете Феодоровне и крестовой сестре Варваре у Спасского храма села Усово.Впервые на площади перед Спасским храмом пройдет благотворительная акция "Белый цветок". Паломники смогут посетить экскурсию по выставке фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" "Врачеватели душ и телес", посвященную духовникам и врачам общин сестер милосердия под покровительством великой княгини Елизаветы Федоровны. В 18.00 в Спасском храме села Усово начнется всенощное бдение в честь праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.Святая преподобномученица великая княгиня Елисавета Феодоровна​ (Елизавета Александра Луиза Алиса) родилась 1 ноября 1864 года в Дармштадте (Германия). После вступления в брак с великим князем Сергеем Александровичем​ (сыном императора​ Александра II и дядей императора Николая II) переехала в Россию, где активно занималась благотворительностью. Она основала Марфо-Мариинскую обитель милосердия в Москве, была председателем Петровского благотворительного общества в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургского дамского комитета Российского общества Красного Креста, Убежища для слабосильных и выздоравливающих детей. В 1896 году основала Елисаветинскую общину сестер милосердия в Санкт-Петербурге. Также она была попечительницей Филармонического общества, Строгановского училища и учредила приют для престарелых театральных деятелей. Была убита в 1918 году большевиками. Канонизирована Русской церковью в 1992 году.​ Усадьба "Ильинское-Усово" была приобретена императором Александром II для своей супруги - императрицы Марии Александровны в 1864 году. Она организовала здесь для крестьян больницу, аптеку и школы. После кончины императрицы усадьбу унаследовал ее сын - великий князь Сергей Александрович, бывший в 1891-1904 годах генерал-губернатором Москвы. В 1884 году он привез в имение свою супругу - великую княгиню Елисавету Феодоровну.

https://ria.ru/20200831/vystavka-1576501490.html

https://ria.ru/20190915/1558714438.html

https://ria.ru/20180921/1529058293.html

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