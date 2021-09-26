https://ria.ru/20210926/keshbek-1751847289.html

Эксперт объяснил, как банки начисляют кешбэк

Эксперт объяснил, как банки начисляют кешбэк - РИА Новости, 26.09.2021

Эксперт объяснил, как банки начисляют кешбэк

Многие банки начисляют клиентам кешбэк за покупки в качестве благодарности за пользование их сервисами; при этом категории товаров и услуг для бонусных выплат... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T09:04

2021-09-26T09:04

2021-09-26T09:04

экономика

райффайзенбанк

россия

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Многие банки начисляют клиентам кешбэк за покупки в качестве благодарности за пользование их сервисами; при этом категории товаров и услуг для бонусных выплат банк выбирает сам, чтобы не понести убытков, рассказал РИА Новости управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков."Кешбэк – это не способ заработка, а скорее комплимент от банка своим клиентам в благодарность за пользование его продуктами. Банки сами выбирают, за какие траты платить кешбэк, а за какие – нет. Это баланс между пожеланиями клиентов и безубыточностью программы лояльности. Обычно в программах кешбэка учитываются именно оплаты товаров или услуг, а снятие наличных и переводы – нет", - рассказал эксперт.Это объясняется тем, что в противном случае можно было бы бесконечно снимать деньги и класть на счет снова и снова, всегда получая кешбэк. Такие же ситуации могут возникать и при оплате счета за интернет и мобильную связь. Чтобы исключить недобросовестное использование кешбэка, банки вводят список исключений. Он небольшой и занимает наименьшую часть от наших ежедневных покупок и оплаты услуг, отметил Спиваков.Каждый магазин, заправка или салон красоты, принимающий оплату по картам, за каждую операцию платит комиссию банку, чьей картой рассчитывался клиент. В случае же оплаты наличными они вынуждены платить комиссию за инкассацию. Поэтому магазину нет большой разницы, как клиенты оплачивают покупки, – комиссия за банковские услуги есть все равно. Этими комиссиями банк и делится с клиентами в виде кешбэка, пояснил эксперт."Есть банки, которые вводят ограничение на максимальную сумму кешбэка в месяц, на минимальную сумму покупки для начисления кешбэка, на минимальное количество баллов для обмена и тому подобное. Это как раз и позволяет предложить клиентам повышенный кешбэк, например, 5% или 10%, но только в одной-двух категориях покупок и услуг. Поэтому фактически клиент получает 1-2% кешбэка, если смотреть суммарно на все покупки", - заключил Спиваков.

https://ria.ru/20210926/aktsii-1751846367.html

https://ria.ru/20210926/zelenaya-1751844967.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, райффайзенбанк, россия