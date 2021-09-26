https://ria.ru/20210926/istrebiteli-1751883540.html

Истребители Су-35С сопроводили бомбардировщик ВВС США над Тихим океаном

Истребители Су-35С сопроводили бомбардировщик ВВС США над Тихим океаном - РИА Новости, 26.09.2021

Истребители Су-35С сопроводили бомбардировщик ВВС США над Тихим океаном

Три истребителя Су-35С сопроводили стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США, который приближался к границам России в Тихом океане, сообщил Национальный центр РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T15:37

2021-09-26T15:37

2021-09-26T16:10

безопасность

ввс сша

су-35с

россия

сша

воздушно-космические силы россии

тихий океан

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Три истребителя Су-35С сопроводили стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США, который приближался к границам России в Тихом океане, сообщил Национальный центр управления обороной.После того как американский самолет удалился от границы воздушного пространства страны, экипажи российских истребителей вернулись на аэродромы.Отмечается, что полет Су-35С был выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников вблизи российских границ заметно увеличилась. Минобороны неоднократно призывало западных партнеров отказаться от таких действий, но реакции нет.

https://ria.ru/20210919/ssha-1750783994.html

россия

сша

тихий океан

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2021

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безопасность, ввс сша, су-35с, россия, сша, воздушно-космические силы россии, тихий океан