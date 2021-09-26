https://ria.ru/20210926/istrebitel-1751917067.html

В США объяснили, почему российский Су-35 — крайне опасный противник

В США назвали российский Су-35 крайне опасным противником

В США объяснили, почему российский Су-35 — крайне опасный противник

Офицер американской армии в отставке Брент Иствуд объяснил, почему российские истребители Су-35 опасны в бою. Его статью опубликовал портал 19Fortyfive. РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T23:30

2021-09-26T23:30

2021-09-26T23:30

безопасность

египет

сша

турция

афганистан

алжир (республика)

су-35

военно-морские силы сша

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Офицер американской армии в отставке Брент Иствуд объяснил, почему российские истребители Су-35 опасны в бою. Его статью опубликовал портал 19Fortyfive.Бывший военный напомнил, что самолет, созданный Опытно-конструкторским бюро Сухого, обладает большим функционалом. Он способен уничтожать цели в воздухе, на земле и в воде.Обозреватель отметил, что ВМС США больше всего беспокоит противокорабельная ракета "Оникс" (экспортное название — "Яхонт"). Ее авиационным вариантом можно оснастить Су-35. У истребителя есть возможность нести до восьми тонн ракет и бомб различных классов с лазерным и спутниковым наведением.Самолет поколения 4++ развивает скорость до 2500 километров в час. Кроме того, он оснащен современной авионикой, доработанной РЛС (радиолокационной станцией), а во время полета ведет себя "шустро" и маневренно, пишет Иствуд.Разработка российских инженеров приглянулась многим странам, говорится в статье. В прошлом году Египет уже получил партию Су-35, и Каир ожидает еще 19 таких машин. Турция тоже планирует купить это вооружение, если переговоры пройдут успешно. То же самое собирается сделать и Алжир, уточнил колумнист.Как считает Иствуд, Москва продает истребители разным странам, чтобы создавать сеть союзов по всему Ближнему Востоку. Таким образом, Россия меняет баланс сил в обширном регионе и формирует целую "клиентскую базу" из государств, желающих купить ее военно-промышленную продукцию, отмечает американский офицер. На фоне этих событий США уходят из Афганистана и ослабляют свои позиции на Ближнем Востоке, чтобы сосредоточить усилия на борьбе с Китаем в Восточной Азии, подытожил автор.

https://ria.ru/20210926/reaktory-1751893893.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210810/istrebitel-1745205521.html

египет

сша

турция

афганистан

алжир (республика)

ближний восток

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, египет, сша, турция, афганистан, алжир (республика), су-35, военно-морские силы сша, ближний восток, россия