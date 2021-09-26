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https://ria.ru/20210926/istrebitel-1751917067.html
В США объяснили, почему российский Су-35 — крайне опасный противник
В США назвали российский Су-35 крайне опасным противником
В США объяснили, почему российский Су-35 — крайне опасный противник
Офицер американской армии в отставке Брент Иствуд объяснил, почему российские истребители Су-35 опасны в бою. Его статью опубликовал портал 19Fortyfive. РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T23:30
2021-09-26T23:30
безопасность
египет
сша
турция
афганистан
алжир (республика)
су-35
военно-морские силы сша
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Офицер американской армии в отставке Брент Иствуд объяснил, почему российские истребители Су-35 опасны в бою. Его статью опубликовал портал 19Fortyfive.Бывший военный напомнил, что самолет, созданный Опытно-конструкторским бюро Сухого, обладает большим функционалом. Он способен уничтожать цели в воздухе, на земле и в воде.Обозреватель отметил, что ВМС США больше всего беспокоит противокорабельная ракета "Оникс" (экспортное название — "Яхонт"). Ее авиационным вариантом можно оснастить Су-35. У истребителя есть возможность нести до восьми тонн ракет и бомб различных классов с лазерным и спутниковым наведением.Самолет поколения 4++ развивает скорость до 2500 километров в час. Кроме того, он оснащен современной авионикой, доработанной РЛС (радиолокационной станцией), а во время полета ведет себя "шустро" и маневренно, пишет Иствуд.Разработка российских инженеров приглянулась многим странам, говорится в статье. В прошлом году Египет уже получил партию Су-35, и Каир ожидает еще 19 таких машин. Турция тоже планирует купить это вооружение, если переговоры пройдут успешно. То же самое собирается сделать и Алжир, уточнил колумнист.Как считает Иствуд, Москва продает истребители разным странам, чтобы создавать сеть союзов по всему Ближнему Востоку. Таким образом, Россия меняет баланс сил в обширном регионе и формирует целую "клиентскую базу" из государств, желающих купить ее военно-промышленную продукцию, отмечает американский офицер. На фоне этих событий США уходят из Афганистана и ослабляют свои позиции на Ближнем Востоке, чтобы сосредоточить усилия на борьбе с Китаем в Восточной Азии, подытожил автор.
https://ria.ru/20210926/reaktory-1751893893.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210810/istrebitel-1745205521.html
египет
сша
турция
афганистан
алжир (республика)
ближний восток
россия
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безопасность, египет, сша, турция, афганистан, алжир (республика), су-35, военно-морские силы сша, ближний восток, россия
23:30 26.09.2021
 
В США объяснили, почему российский Су-35 — крайне опасный противник

Американский офицер Иствуд объяснил, почему российские истребители Су-35 крайне опасны

© РИА Новости / Андрей СтанавовИстребитель Су-35 из состава пилотажной группы "Русские витязи"
Истребитель Су-35 из состава пилотажной группы Русские витязи - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© РИА Новости / Андрей Станавов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Офицер американской армии в отставке Брент Иствуд объяснил, почему российские истребители Су-35 опасны в бою. Его статью опубликовал портал 19Fortyfive.
Бывший военный напомнил, что самолет, созданный Опытно-конструкторским бюро Сухого, обладает большим функционалом. Он способен уничтожать цели в воздухе, на земле и в воде.
Полномасштабный макет верхней трети ядерного модуля NuScale Power - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
Вчера, 17:36
США разрабатывают ядерные микрореакторы для военных нужд
Обозреватель отметил, что ВМС США больше всего беспокоит противокорабельная ракета "Оникс" (экспортное название — "Яхонт"). Ее авиационным вариантом можно оснастить Су-35. У истребителя есть возможность нести до восьми тонн ракет и бомб различных классов с лазерным и спутниковым наведением.
Самолет поколения 4++ развивает скорость до 2500 километров в час. Кроме того, он оснащен современной авионикой, доработанной РЛС (радиолокационной станцией), а во время полета ведет себя "шустро" и маневренно, пишет Иствуд.
Разработка российских инженеров приглянулась многим странам, говорится в статье. В прошлом году Египет уже получил партию Су-35, и Каир ожидает еще 19 таких машин. Турция тоже планирует купить это вооружение, если переговоры пройдут успешно. То же самое собирается сделать и Алжир, уточнил колумнист.
Как считает Иствуд, Москва продает истребители разным странам, чтобы создавать сеть союзов по всему Ближнему Востоку. Таким образом, Россия меняет баланс сил в обширном регионе и формирует целую "клиентскую базу" из государств, желающих купить ее военно-промышленную продукцию, отмечает американский офицер. На фоне этих событий США уходят из Афганистана и ослабляют свои позиции на Ближнем Востоке, чтобы сосредоточить усилия на борьбе с Китаем в Восточной Азии, подытожил автор.
Истребитель Су-35С - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа, 16:08Сказано в эфире
В чем главное превосходство Су-35С над американским F-22?
 
БезопасностьЕгипетСШАТурцияАфганистанАлжир (республика)Су-35Военно-морские силы СШАБлижний ВостокРоссия
 
 
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