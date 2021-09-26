https://ria.ru/20210926/irak-1751859576.html

В Ираке хотят арестовать участников конференции по отношениям с Израилем

В Ираке хотят арестовать участников конференции по отношениям с Израилем - РИА Новости, 26.09.2021

В Ираке хотят арестовать участников конференции по отношениям с Израилем

Судебный совет Ирака выдал ордеры на арест участников конференции по нормализации отношений с Израилем, состоявшейся в Иракском Курдистане, говорится в... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T11:32

2021-09-26T11:32

2021-09-26T11:32

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эрбиль

ирак

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судан

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Судебный совет Ирака выдал ордеры на арест участников конференции по нормализации отношений с Израилем, состоявшейся в Иракском Курдистане, говорится в заявлении совета.Согласно заявлению, первый следственный суд аль-Карха (район в Багдаде - ред.) выдал ордеры на арест по меньшей мере трех участников конференции."В отношении остальных участников будут предприняты судебные меры, когда будут установлены их полные имена", - отмечается в заявлении.В пятницу в Эрбиле состоялась конференция под названием "Мир и восстановление", в которой приняли участие более 300 суннитских и шиитских лидеров, представителей племен из шести провинций Ирака. В заключительном документе участники призвали иракские власти присоединиться к Авраамическим соглашениям о нормализации отношений с Израилем, которые уже подписали ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан.Правительство Ирака назвало конференцию "незаконным собранием представителей племен, живущих в Эрбиле (столице Иракского Курдистана)", и признало их требование неприемлемым. Власти также обвинили участников конференции в попытке внести разлад в обществе в преддверии досрочных выборов. Министерство внутренних дел Иракского Курдистана заявило, что власти автономии не были в курсе проведения этой конференции.

https://ria.ru/20210926/izrail-1751848993.html

https://ria.ru/20210921/dialog-1751202479.html

израиль

эрбиль

ирак

багдад (город)

судан

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в мире, израиль, эрбиль, ирак, багдад (город), судан