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Названы категории россиян, которым с 1 октября поднимут зарплату
Названы категории россиян, которым с 1 октября поднимут зарплату - РИА Новости, 26.09.2021
Названы категории россиян, которым с 1 октября поднимут зарплату
С 1 октября произойдет индексация заработной платы сотрудников ряда бюджетных организаций, об этом сообщает "МК". РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T03:00
2021-09-26T05:10
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
россия
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. С 1 октября произойдет индексация заработной платы сотрудников ряда бюджетных организаций, об этом сообщает "МК".Повышение коснется сотрудников, работающих, в частности, в спасательных центрах МЧС, учреждениях социальной сферы и гидрометеорологической службы, центрах гигиены Роспотребнадзора, центрах стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центрах для инвалидов и ряда других.Как пишет "МК", в среднем рост заработной платы составит около четырех процентов, данный показатель может меняться в зависимости от региона и профессии. Так, субъекты могут самостоятельно определять размер надбавки, при этом ее величина не может быть ниже установленного на федеральном уровне. Кроме того, произойдет индексация всех доплат, начисляемых в процентном соотношении от оклада.Индексация зарплат не затронет сотрудников тех бюджетных сфер, которые упоминаются в майских указах президента (медработники, педагоги и другие), так как им оклады индексируют с 1 января.Индексация — одна из основных государственных гарантий по оплате труда, должна проводиться независимо от желания работодателя в отношении всех сотрудников, с которыми заключен трудовой договор. Размер зависит от уровня инфляции.
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общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), россия
03:00 26.09.2021 (обновлено: 05:10 26.09.2021)
 
Названы категории россиян, которым с 1 октября поднимут зарплату

"МК": отдельным категориям бюджетников поднимут зарплату с 1 октября

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. С 1 октября произойдет индексация заработной платы сотрудников ряда бюджетных организаций, об этом сообщает "МК".
Повышение коснется сотрудников, работающих, в частности, в спасательных центрах МЧС, учреждениях социальной сферы и гидрометеорологической службы, центрах гигиены Роспотребнадзора, центрах стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центрах для инвалидов и ряда других.
Как пишет "МК", в среднем рост заработной платы составит около четырех процентов, данный показатель может меняться в зависимости от региона и профессии. Так, субъекты могут самостоятельно определять размер надбавки, при этом ее величина не может быть ниже установленного на федеральном уровне. Кроме того, произойдет индексация всех доплат, начисляемых в процентном соотношении от оклада.
Индексация зарплат не затронет сотрудников тех бюджетных сфер, которые упоминаются в майских указах президента (медработники, педагоги и другие), так как им оклады индексируют с 1 января.
Индексация — одна из основных государственных гарантий по оплате труда, должна проводиться независимо от желания работодателя в отношении всех сотрудников, с которыми заключен трудовой договор. Размер зависит от уровня инфляции.
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22 сентября, 09:14
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ОбществоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)Россия
 
 
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