https://ria.ru/20210926/indeksatsiya-1751838280.html

Названы категории россиян, которым с 1 октября поднимут зарплату

Названы категории россиян, которым с 1 октября поднимут зарплату - РИА Новости, 26.09.2021

Названы категории россиян, которым с 1 октября поднимут зарплату

С 1 октября произойдет индексация заработной платы сотрудников ряда бюджетных организаций, об этом сообщает "МК". РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T03:00

2021-09-26T03:00

2021-09-26T05:10

общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

россия

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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. С 1 октября произойдет индексация заработной платы сотрудников ряда бюджетных организаций, об этом сообщает "МК".Повышение коснется сотрудников, работающих, в частности, в спасательных центрах МЧС, учреждениях социальной сферы и гидрометеорологической службы, центрах гигиены Роспотребнадзора, центрах стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центрах для инвалидов и ряда других.Как пишет "МК", в среднем рост заработной платы составит около четырех процентов, данный показатель может меняться в зависимости от региона и профессии. Так, субъекты могут самостоятельно определять размер надбавки, при этом ее величина не может быть ниже установленного на федеральном уровне. Кроме того, произойдет индексация всех доплат, начисляемых в процентном соотношении от оклада.Индексация зарплат не затронет сотрудников тех бюджетных сфер, которые упоминаются в майских указах президента (медработники, педагоги и другие), так как им оклады индексируют с 1 января.Индексация — одна из основных государственных гарантий по оплате труда, должна проводиться независимо от желания работодателя в отношении всех сотрудников, с которыми заключен трудовой договор. Размер зависит от уровня инфляции.

https://ria.ru/20210922/pensiya-1751238000.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), россия