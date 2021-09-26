https://ria.ru/20210926/indeksatsiya-1751838280.html
Названы категории россиян, которым с 1 октября поднимут зарплату
Названы категории россиян, которым с 1 октября поднимут зарплату - РИА Новости, 26.09.2021
Названы категории россиян, которым с 1 октября поднимут зарплату
С 1 октября произойдет индексация заработной платы сотрудников ряда бюджетных организаций, об этом сообщает "МК". РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T03:00
2021-09-26T03:00
2021-09-26T05:10
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803119_0:151:3107:1899_1920x0_80_0_0_80d9f8ca868ac7229c05921533d8bf6c.jpg
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. С 1 октября произойдет индексация заработной платы сотрудников ряда бюджетных организаций, об этом сообщает "МК".Повышение коснется сотрудников, работающих, в частности, в спасательных центрах МЧС, учреждениях социальной сферы и гидрометеорологической службы, центрах гигиены Роспотребнадзора, центрах стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центрах для инвалидов и ряда других.Как пишет "МК", в среднем рост заработной платы составит около четырех процентов, данный показатель может меняться в зависимости от региона и профессии. Так, субъекты могут самостоятельно определять размер надбавки, при этом ее величина не может быть ниже установленного на федеральном уровне. Кроме того, произойдет индексация всех доплат, начисляемых в процентном соотношении от оклада.Индексация зарплат не затронет сотрудников тех бюджетных сфер, которые упоминаются в майских указах президента (медработники, педагоги и другие), так как им оклады индексируют с 1 января.Индексация — одна из основных государственных гарантий по оплате труда, должна проводиться независимо от желания работодателя в отношении всех сотрудников, с которыми заключен трудовой договор. Размер зависит от уровня инфляции.
https://ria.ru/20210922/pensiya-1751238000.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803119_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_64cd003e5fcabca3856e405da1795951.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), россия
03:00 26.09.2021 (обновлено: 05:10 26.09.2021)
Названы категории россиян, которым с 1 октября поднимут зарплату
"МК": отдельным категориям бюджетников поднимут зарплату с 1 октября