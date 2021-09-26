https://ria.ru/20210926/immigratsiya-1751838149.html

Трамп обвинил Байдена в разгуле нелегальной иммиграции

Трамп обвинил Байдена в разгуле нелегальной иммиграции - РИА Новости, 26.09.2021

Трамп обвинил Байдена в разгуле нелегальной иммиграции

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил администрацию Джо Байдена в разгуле нелегальной иммиграции. РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T02:59

2021-09-26T02:59

2021-09-26T02:59

в мире

сша

мексика

гаити

джо байден

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп обвинил администрацию Джо Байдена в разгуле нелегальной иммиграции."Это вторжение!" - добавил он.Сторонники Трампа скандировали: "Постройте стену!" Трамп в бытность президентом добивался строительства стены на границе с Мексикой.На прошлой неделе в районе Дель Рио к границе прибыли около 15 тысяч мигрантов, преимущественно из Гаити. Обращение с ними полицейских вызвало споры. США задержали и выслали обратно на Гаити около 2 тысяч человек.

https://ria.ru/20210917/ubezhische-1750442108.html

сша

мексика

гаити

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2021

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в мире, сша, мексика, гаити, джо байден, дональд трамп