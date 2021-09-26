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Трамп обвинил Байдена в разгуле нелегальной иммиграции
Трамп обвинил Байдена в разгуле нелегальной иммиграции - РИА Новости, 26.09.2021
Трамп обвинил Байдена в разгуле нелегальной иммиграции
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил администрацию Джо Байдена в разгуле нелегальной иммиграции. РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T02:59
2021-09-26T02:59
в мире
сша
мексика
гаити
джо байден
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп обвинил администрацию Джо Байдена в разгуле нелегальной иммиграции."Это вторжение!" - добавил он.Сторонники Трампа скандировали: "Постройте стену!" Трамп в бытность президентом добивался строительства стены на границе с Мексикой.На прошлой неделе в районе Дель Рио к границе прибыли около 15 тысяч мигрантов, преимущественно из Гаити. Обращение с ними полицейских вызвало споры. США задержали и выслали обратно на Гаити около 2 тысяч человек.
https://ria.ru/20210917/ubezhische-1750442108.html
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в мире, сша, мексика, гаити, джо байден, дональд трамп
02:59 26.09.2021
 
Трамп обвинил Байдена в разгуле нелегальной иммиграции

Бывший президент США Трамп обвинил администрацию Байдена в разгуле нелегальной иммиграции

© AP Photo / Eric GayБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© AP Photo / Eric Gay
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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп обвинил администрацию Джо Байдена в разгуле нелегальной иммиграции.
"Кто-то реально губит нашу страну, уничтожает ее. В Дель Рио, штат Техас, вы видите десятки тысяч нелегальных мигрантов, которые заполонили наши границы в последние дни и смеются в лицо нашим агентам пограничной полиции", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в Джорджии.
"Это вторжение!" - добавил он.
Сторонники Трампа скандировали: "Постройте стену!" Трамп в бытность президентом добивался строительства стены на границе с Мексикой.
Мужчины несут матрас, Гаити - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября, 05:19
СМИ: у границы США скопились тысячи граждан Гаити
На прошлой неделе в районе Дель Рио к границе прибыли около 15 тысяч мигрантов, преимущественно из Гаити. Обращение с ними полицейских вызвало споры. США задержали и выслали обратно на Гаити около 2 тысяч человек.
 
В миреСШАМексикаГаитиДжо БайденДональд Трамп
 
 
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