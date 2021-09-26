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В Кремле надеются на расширение онлайн-голосования на другие города
В Кремле надеются на расширение онлайн-голосования на другие города - РИА Новости, 26.09.2021
В Кремле надеются на расширение онлайн-голосования на другие города
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что он как избиратель надеется, что программа по расширению электронного голосования будет продолжена и... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T14:08
2021-09-26T14:08
2021-09-26T14:08
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политика
дмитрий песков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что он как избиратель надеется, что программа по расширению электронного голосования будет продолжена и расширена на другие города, а в итоге оно станет общероссийским."Я, например, лично как избиратель, я надеюсь, что программа по расширению электронного голосования будет продолжена и расширена на следующую порцию городов с тем, чтобы потом уже стать всероссийской", - сказал он в интервью Владимиру Соловьеву программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия".
https://ria.ru/20210925/putin-1751794052.html
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политика, дмитрий песков, госдума рф, россия
В Кремле надеются на расширение онлайн-голосования на другие города
Пресс-секретарь Путина Песков надеется на расширение онлайн-голосования на другие города