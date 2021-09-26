https://ria.ru/20210926/golosovanie-1751874152.html

В Кремле надеются на расширение онлайн-голосования на другие города

В Кремле надеются на расширение онлайн-голосования на другие города - РИА Новости, 26.09.2021

В Кремле надеются на расширение онлайн-голосования на другие города

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что он как избиратель надеется, что программа по расширению электронного голосования будет продолжена и... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T14:08

2021-09-26T14:08

2021-09-26T14:08

выборы в государственную думу

политика

дмитрий песков

госдума рф

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что он как избиратель надеется, что программа по расширению электронного голосования будет продолжена и расширена на другие города, а в итоге оно станет общероссийским."Я, например, лично как избиратель, я надеюсь, что программа по расширению электронного голосования будет продолжена и расширена на следующую порцию городов с тем, чтобы потом уже стать всероссийской", - сказал он в интервью Владимиру Соловьеву программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия".

https://ria.ru/20210925/putin-1751794052.html

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политика, дмитрий песков, госдума рф, россия