https://ria.ru/20210926/germaniya-1751917228.html

В ХДС/ХСС назвали результаты выборов в бундестаг катастрофой

В ХДС/ХСС назвали результаты выборов в бундестаг катастрофой - РИА Новости, 26.09.2021

В ХДС/ХСС назвали результаты выборов в бундестаг катастрофой

Катастрофические результаты консервативного блока ХДС/ХСС на выборах должны иметь "кадровые последствия", заявила заместитель председателя фракции Гитта... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T23:37

2021-09-26T23:37

2021-09-26T23:59

в мире

германия

христианско-социальный союз

выборы в парламент германии

ard

хдс/хсс

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БЕРЛИН, 26 сен — РИА Новости. Катастрофические результаты консервативного блока ХДС/ХСС на выборах должны иметь "кадровые последствия", заявила заместитель председателя фракции Гитта Коннеман."Этот результат нельзя приукрашивать. Это катастрофа для ХДС и ХСС. Мы на пути к тому, чтобы потерять статус народной партии", — сказала она порталу t-online.Коннеман отметила, что политсиле нужно обновление и "перепроверить надо все"."Блок ХДС/ХСС показал сегодня худший в истории результат на выборах в бундестаг. Нужно провести основательный анализ", — заявила порталу депутат бундестага от ХДС Яна Шимке.На выборах в бундестаг лидирует СДПГ с 25,9% голосов, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов занимает второе место с 24,5%, "Союз 90/Зеленые" — третьи с 14,1%, четвертое место занимает Свободная демократическая партия с 11,7%, сообщал телеканал ZDF со ссылкой на собственный прогноз. "Альтернатива для Германии" становится пятой с 10,6%, партия "Левые" едва преодолевает пятипроцентный барьер. Схожие данные приводит и телеканал ARD.По итогам выборов на четыре года сформируют новое правительство Германии во главе с новым канцлером. Ангела Меркель (ХДС/ХСС), занимавшая должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет, не претендует на новый срок.

германия

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Реакция политиков на данные экзит-поллов в Германии Меркель и Лашет вышли к публике после данных о худшем в истории результате на выборах. 2021-09-26T23:37 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, германия, христианско-социальный союз, выборы в парламент германии, ard, хдс/хсс