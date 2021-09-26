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Избирателей Вупперталя попросили не приходить на пять участков из-за бомбы
Избирателей Вупперталя попросили не приходить на пять участков из-за бомбы - РИА Новости, 26.09.2021
Избирателей Вупперталя попросили не приходить на пять участков из-за бомбы
Власти немецкого города Вупперталь, расположенного в земле Северный Рейн-Вестфалия, из-за обнаруженной в ночь на воскресенье бомбы времён Второй мировой войны... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T12:34
2021-09-26T12:43
в мире
вупперталь
германия
ангела меркель
северный рейн-вестфалия
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БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости. Власти немецкого города Вупперталь, расположенного в земле Северный Рейн-Вестфалия, из-за обнаруженной в ночь на воскресенье бомбы времён Второй мировой войны призвали жителей города пока воздержаться от голосования на пяти избирательных участках, сообщили городские власти."В радиусе 500 метров вокруг найденной бомбы находятся избирательные участки. Гражданам, желающим проголосовать здесь, временно запрещено посещать их, до официально объявления о снятии запрета", - говорится в сообщении.Уточняется, что в радиусе 250 метров вокруг обнаруженной бомбы были эвакуированы жители из своих домов и квартир. Сейчас около 400 из них пребывают во временном пункте, организованном на базе общеобразовательной школы на востоке. Горожане, чьи дома расположены в радиусе от 250 метров до 500 метров, должны оставаться дома до новых сообщений властей.Выборы в бундестаг ФРГ стартовали в воскресенье. По итогам голосования 26 сентября на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет. Почти 60 тысяч избирательных участков в Германии будут работать до 18.00 (19.00 мск). По предварительным опросам, в новый бундестаг могут попасть шесть крупнейших партий ФРГ.
https://ria.ru/20210926/germaniya-1751857057.html
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в мире, вупперталь, германия, ангела меркель, северный рейн-вестфалия
12:34 26.09.2021 (обновлено: 12:43 26.09.2021)
 
Избирателей Вупперталя попросили не приходить на пять участков из-за бомбы

Жителей Вупперталя попросили не приходить на выборы в пять участков из-за найденной бомбы

© AP Photo / Michael SohnАвтомобиль полиции в Берлине
Автомобиль полиции в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© AP Photo / Michael Sohn
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БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости. Власти немецкого города Вупперталь, расположенного в земле Северный Рейн-Вестфалия, из-за обнаруженной в ночь на воскресенье бомбы времён Второй мировой войны призвали жителей города пока воздержаться от голосования на пяти избирательных участках, сообщили городские власти.
"В радиусе 500 метров вокруг найденной бомбы находятся избирательные участки. Гражданам, желающим проголосовать здесь, временно запрещено посещать их, до официально объявления о снятии запрета", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в радиусе 250 метров вокруг обнаруженной бомбы были эвакуированы жители из своих домов и квартир. Сейчас около 400 из них пребывают во временном пункте, организованном на базе общеобразовательной школы на востоке. Горожане, чьи дома расположены в радиусе от 250 метров до 500 метров, должны оставаться дома до новых сообщений властей.
Выборы в бундестаг ФРГ стартовали в воскресенье. По итогам голосования 26 сентября на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет. Почти 60 тысяч избирательных участков в Германии будут работать до 18.00 (19.00 мск). По предварительным опросам, в новый бундестаг могут попасть шесть крупнейших партий ФРГ.
 
В миреВуппертальГерманияАнгела МеркельСеверный Рейн-Вестфалия
 
 
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