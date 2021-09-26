https://ria.ru/20210926/germaniya-1751857476.html

Эксперты рассказали, как выборы в Германии отразятся на диалоге с Россией

Эксперты рассказали, как выборы в Германии отразятся на диалоге с Россией - РИА Новости, 26.09.2021

Эксперты рассказали, как выборы в Германии отразятся на диалоге с Россией

Новое правительство Германии, которое придет к власти по итогам выборов в бундестаг ФРГ 26 сентября, должно остаться в диалоге с Россией, продолжив политику... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T11:09

2021-09-26T11:09

2021-09-26T11:09

в мире

сша

союз 90/зеленые

франция

джо байден

ангела меркель

христианско-социальный союз

сергей лавров

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БЕРЛИН, 26 сен – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Новое правительство Германии, которое придет к власти по итогам выборов в бундестаг ФРГ 26 сентября, должно остаться в диалоге с Россией, продолжив политику канцлера Ангелы Меркель, направленную на развитие конструктивного сотрудничества с Москвой в интересах обеих стран, заявили РИА Новости опрошенные немецкие эксперты в области международных отношений и двухстороннего сотрудничества по линии Москва-Берлин.Выборы в бундестаг ФРГ проходят 26 сентября, по их итогам будет сформировано новое правительство Германии и выдвинут новый канцлер. Меркель ранее заявила о том, что собирается покинуть политику после выборов. Шесть крупнейших партий Германии, которые входят в нынешний парламент страны, имеют шансы переизбраться в новый бундестаг – об этом говорят данные соцопросов. Консервативные и правые силы на выборах представлены следующими основными партиями: консервативным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), либералами из Свободной демократической партии (СвДП) и правой "Альтернативой для Германии". Левые и социалистические силы – это Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), партии "Союз 90/Зеленые" и "Левые"."Будущее федеральное правительство захочет и должно будет продолжать переговоры с Москвой. Нет смысла прерывать диалог. Напротив: предложение о сотрудничестве с Россией в определенных областях остается актуальным. Это относится к решению глобальных проблем, таких как изменение климата, а также к вопросам безопасности, включая контроль над вооружениями и кибербезопасность", - заявил РИА Новости немецкий дипломат, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.По его словам, со своей стороны Европейский союз должен найти общую позицию по отношению к Москве. Ранее Германия и Франция выступили с идеей о проведении саммита Россия-ЕС после переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня. Однако на саммите ЕС в Брюсселе впоследствии эта инициатива не получила поддержки. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что идея саммита "была похоронена, не успев родиться", из-за позиции "русофобского меньшинства" в Европе."Итоги федеральных выборов (в Германии – ред.) также придадут новый импульс отношениям между нашими странами. Принимая во внимание нашу общую историю, а также общую мировую ситуацию, ни одна немецкая партия не должна оставаться равнодушной к отношениям с Россией. Россия культурно, лингвистически и исторически является частью Европы. Германию и Россию связывает большое количество тем. Не в последнюю очередь - в области энергетической безопасности, о чем свидетельствуют усилия по завершению "Северного потока 2", - считает глава представительства фонда имени Конрада Аденауэра и уполномоченный по Российской Федерации Томас Кунце.Комментируя визит Меркель в Москву 20 августа и ее переговоры с Путиным, эксперт подчеркнул, что данная поездка свидетельствует о важности германо-российских отношений в целом. Меркель на протяжении 16 лет возглавляла правительство Германии, уверенно руководила одной из крупнейших стран Европы и по праву входит в число наиболее авторитетных европейских и мировых лидеров. Ее встреча с Путиным "больше, чем прощальный визит", считает Кунце. Она обозначила, что Германии даже в трудные времена важны отношения с Россией, говорит он.Даже с учетом существующих разногласий, которые были затронуты "со всей откровенностью", ясно, что Берлину и Москве нужны устойчивые отношения, сказал глава представительства фонда, связанного с партией христианских демократов ХДС в Германии. Одной из важных тем будущего сотрудничества он назвал урегулирование в Афганистане, поскольку как России, так и Германии и ЕС важно, чтобы Афганистан снова не стал убежищем для террористов.Отношения ФРГ с Россией будут развиваться, поскольку это отвечает интересам германской политики, и все партии считают своим долгом это сделать, сказал РИА Новости немецкий дипломат, почетный председатель Германо-российского форума Эрнст-Йорг фон Штудниц. Он выразил мнение, что "Северный поток 2" будет введен в эксплуатацию, и в случае сохранения транзита российского газа через Украину после 2024 года проблем у газопровода возникнуть не должно.Штудниц напомнил, что Меркель выражала поддержку проекту, привлекла Россию к работе "нормандского формата" по украинскому урегулированию, а также "ни в коем случае не прерывала контакт с Путиным", несмотря на отдельные противоречия между государствами."Независимо от того, насколько активно она (Меркель) выступала за санкции против России из-за Украины, она всегда поддерживала политику, направленную на развитие отношений с Россией, в которых можно было бы преследовать общие интересы. Я не сомневаюсь, что любое будущее правительство ФРГ, будь то коалиция "Германия" (названа по цветам немецкого флага и брендовым цветам партий – подразумевает участие в таком правительстве "черных" ХДС/ХСС, "красных" из СДПГ и "желтых" из СвДП - ред.), "Ямайка" (названа по цветам флага Ямайки – подразумевает участие в правительстве "черных" ХДС/ХСС, "зеленых" из партии "Союз 90/Зеленые" и "желтых" из СвДП - ред.) или "Светофор" (при участии "красных" из СДПГ, "желтых" из СвДП , "зеленых" из партии "Союз 90/Зеленые" - ред.), будет стремиться к разумным конструктивным отношениям с Россией", - заявил дипломат.

https://ria.ru/20210925/merkel-1751603901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, союз 90/зеленые , франция, джо байден, ангела меркель, христианско-социальный союз, сергей лавров, выборы в парламент германии, северный поток — 2, хдс/хсс, россия