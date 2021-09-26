https://ria.ru/20210926/germaniya-1751857057.html

Голосование на выборах в Германии проходит расслабленно и без очередей

Голосование на выборах в Германии проходит расслабленно и без очередей - РИА Новости, 26.09.2021

Голосование на выборах в Германии проходит расслабленно и без очередей

Голосование на выборах в немецкий парламент набирает обороты, но очередей из избирателей на начало дня не наблюдалось, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T11:04

2021-09-26T11:04

2021-09-26T20:32

в мире

берлин (город)

германия

ангела меркель

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БЕРЛИН, 26 сен — РИА Новости. Голосование на выборах в немецкий парламент набирает обороты, но очередей из избирателей на начало дня не наблюдалось, передает корреспондент РИА Новости из Берлина.Избирательные участки открылись в 8:00 (9:00 мск) и будут работать до 18:00 (19:00 мск).Одновременно в помещении для голосования на объединенном участке недалеко от Бранденбургских ворот могут находиться восемь человек, при этом только четверо из них — избиратели. Несмотря на это ограничение, скопления людей нет.Жители приходят голосовать в "расслабленном режиме", многие даже со своими домашними животными.Входить можно только в медицинской маске или респираторе типа FFP2. Можно принести личную шариковую ручку либо воспользоваться той, что предложат на участке. Их постоянно дезинфицируют.Журналистам вход на избирательные участки разрешен, но находиться там долго нельзя, а фотографировать или снимать видео можно лишь пустых кабинок. Поэтому сотрудники СМИ собрались у входа на участок и периодически обращаются к голосовавшим с вопросом, кто же их фаворит на этих выборах.Выборы в бундестаг ФРГ стартовали в воскресенье, открылись почти 60 тысяч избирательных участков. По итогам голосования на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет. По предварительным опросам, в новый бундестаг могут попасть шесть крупнейших партий страны.

https://radiosputnik.ria.ru/20210926/frg-1751849347.html

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германия

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Очередь людей перед избирательными участками в Германии Участки на парламентских выборах в Германии официально закрылись, но тех, кто встал в очередь и не успел проголосовать, все же решено пустить на участки (видео с одного из участков за 20 минут до закрытия). 2021-09-26T11:04 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, берлин (город), германия, ангела меркель