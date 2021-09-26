Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210926/germaniya-1751857057.html
Голосование на выборах в Германии проходит расслабленно и без очередей
Голосование на выборах в Германии проходит расслабленно и без очередей - РИА Новости, 26.09.2021
Голосование на выборах в Германии проходит расслабленно и без очередей
Голосование на выборах в немецкий парламент набирает обороты, но очередей из избирателей на начало дня не наблюдалось, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T11:04
2021-09-26T20:32
в мире
берлин (город)
германия
ангела меркель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751905089_5:0:636:355_1920x0_80_0_0_6d355819b76d1ec8706a438e632b5a08.jpg
БЕРЛИН, 26 сен — РИА Новости. Голосование на выборах в немецкий парламент набирает обороты, но очередей из избирателей на начало дня не наблюдалось, передает корреспондент РИА Новости из Берлина.Избирательные участки открылись в 8:00 (9:00 мск) и будут работать до 18:00 (19:00 мск).Одновременно в помещении для голосования на объединенном участке недалеко от Бранденбургских ворот могут находиться восемь человек, при этом только четверо из них — избиратели. Несмотря на это ограничение, скопления людей нет.Жители приходят голосовать в "расслабленном режиме", многие даже со своими домашними животными.Входить можно только в медицинской маске или респираторе типа FFP2. Можно принести личную шариковую ручку либо воспользоваться той, что предложат на участке. Их постоянно дезинфицируют.Журналистам вход на избирательные участки разрешен, но находиться там долго нельзя, а фотографировать или снимать видео можно лишь пустых кабинок. Поэтому сотрудники СМИ собрались у входа на участок и периодически обращаются к голосовавшим с вопросом, кто же их фаворит на этих выборах.Выборы в бундестаг ФРГ стартовали в воскресенье, открылись почти 60 тысяч избирательных участков. По итогам голосования на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет. По предварительным опросам, в новый бундестаг могут попасть шесть крупнейших партий страны.
https://radiosputnik.ria.ru/20210926/frg-1751849347.html
берлин (город)
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Очередь людей перед избирательными участками в Германии
Участки на парламентских выборах в Германии официально закрылись, но тех, кто встал в очередь и не успел проголосовать, все же решено пустить на участки (видео с одного из участков за 20 минут до закрытия).
2021-09-26T11:04
true
PT0M10S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751905089_84:0:557:355_1920x0_80_0_0_05228c0a1bff6b3ab15483868a3f94ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, берлин (город), германия, ангела меркель
11:04 26.09.2021 (обновлено: 20:32 26.09.2021)
 
Голосование на выборах в Германии проходит расслабленно и без очередей

Выборы в Германии: расслабленно, без очередей и с мерами против коронавируса

Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 26 сен — РИА Новости. Голосование на выборах в немецкий парламент набирает обороты, но очередей из избирателей на начало дня не наблюдалось, передает корреспондент РИА Новости из Берлина.
Избирательные участки открылись в 8:00 (9:00 мск) и будут работать до 18:00 (19:00 мск).
Одновременно в помещении для голосования на объединенном участке недалеко от Бранденбургских ворот могут находиться восемь человек, при этом только четверо из них — избиратели. Несмотря на это ограничение, скопления людей нет.
Жители приходят голосовать в "расслабленном режиме", многие даже со своими домашними животными.
Входить можно только в медицинской маске или респираторе типа FFP2. Можно принести личную шариковую ручку либо воспользоваться той, что предложат на участке. Их постоянно дезинфицируют.
Плакаты с изображением кандидатов в канцлеры Германии на одной из улиц в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
Вчера, 09:35В мире
В Германии открылись избирательные участки на выборах в бундестаг
Журналистам вход на избирательные участки разрешен, но находиться там долго нельзя, а фотографировать или снимать видео можно лишь пустых кабинок. Поэтому сотрудники СМИ собрались у входа на участок и периодически обращаются к голосовавшим с вопросом, кто же их фаворит на этих выборах.
Выборы в бундестаг ФРГ стартовали в воскресенье, открылись почти 60 тысяч избирательных участков. По итогам голосования на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет. По предварительным опросам, в новый бундестаг могут попасть шесть крупнейших партий страны.
Какие партии лидировали в бундестаге в последние годы
Вчера, 08:00Инфографика
Как менялся состав бундестага в последние годы
Инфографика
Посмотреть
 
В миреБерлин (город)ГерманияАнгела Меркель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:09Источник заявил, что к чиновникам крымских курортов "возникли вопросы"
04:55Вучич пообещал задействовать силы для защиты сербского населения в Косово
04:44Премьер Испании поздравил СДПГ c результатами выборов в бундестаг
04:32Согласно прогнозу, "Левые" не проходят в бундестаг
04:23Ученые раскрыли тайну древнейших ювелирных украшений
04:19В Хабаровском крае спасатели завершили работы на месте крушения Ан-26
04:09Названы самые тяжелые для возврата кредиты
04:02На Камчатке частный вертолет завалился при посадке на бок
04:00Немцы дали Украине совет на фоне ее учений с НАТО
03:58Российские дипломаты призвали предоставить медпомощь Ярошенко
03:54В Приморье пропали три туристки
03:38Исследование: почти половина россиян готовы переехать в новые города Сибири
03:27НАСА и Boeing помогают в расследовании причин появления трещин на МКС
03:21Немецкий политолог заявил, что Германия "развернулась" от России
03:18Юрист рассказал о доплатах пенсионерам в октябре
03:07Жители Канарских островов укрылись в домах из-за приближения лавы к морю
03:00Ученые рассказали, как тренировки влияют на гипертоников
03:00Эксперты рассказали, когда за долги по ипотеке начинают отбирать жилье
02:50Глава YouTube рассчитывает продолжить работу сервиса в России
02:46Россияне запатентовали технологию контроля сахара в крови без уколов
Лента новостейМолния