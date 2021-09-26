Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210926/germaniya-1751854361.html
Немецкие партии не хотят реформ, заявил немецкий политолог
Немецкие партии не хотят реформ, заявил немецкий политолог - РИА Новости, 26.09.2021
Немецкие партии не хотят реформ, заявил немецкий политолог
Германские партии, участвующие в нынешних выборах, пытались преуменьшить прогнозируемые затраты на политические реформы либо полностью их отрицали, опасаясь... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T10:36
2021-09-26T10:36
в мире
германия
хдс/хсс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751849653_141:399:3071:2047_1920x0_80_0_0_89fd3764a9b93283367e20b19ce3c695.jpg
БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости. Германские партии, участвующие в нынешних выборах, пытались преуменьшить прогнозируемые затраты на политические реформы либо полностью их отрицали, опасаясь потерять поддержку электората, голосующего за стабильность и статус-кво, считает профессор политологии и политической социологии Университета Мангейма (Германия) Рюдигер Шмитт-Бек."Сегодняшние выборы знаменует собой перелом эпохи. В Германии ещё никогда не проводились федеральные выборы, на которых не было бы ни единого действующего руководителя правительства, претендующего на переизбрание. Все кандидаты на пост канцлера - так сказать "новички", и двое из них - Бербок и Лашет - также сравнительно новые лица для широкой немецкой общественности", - сказал профессор РИА Новости.Он добавил, что три кандидата в канцлеры тоже для Германии ново. "Триэля" у нас никогда не было. Это значительно усложняет выбор. Одновременно это является следствием огромной фрагментации, которую партийная система пережила в последние годы и все в большей степени в последние недели из-за резкого упадка ХДС/ХСС. Вплоть до весны Союз все еще был значительно сильнее, чем все другие партии, но сегодня это уже не так, по крайней мере, согласно опросам общественного мнения", - добавил эксперт.Из этого, по его словам, в свою очередь, следует то, что, вероятно, потребуется сформировать коалицию из трех партий, чтобы получилось эффективное правительство с большинством в бундестаге. "И, скорее всего, - даже из тех партий, которые не принадлежат к одному идеологическому лагерю. По крайней мере, на федеральном уровне это совершенно новая ситуация - в некоторых федеральных землях она существует уже давно - и это очень усложнит формирование правительства и затруднит управление", - считает собеседник агентства."С другой стороны, перед страной стоят огромные проблемы внутренней и внешней политики. Тот факт, что проблемы стали такими огромными, отчасти объясняется тем, что правительства во главе с Меркель слишком несерьёзно к ним относились, прежде всего, к климатической политике. Текущая избирательная кампания также страдала от проблемы, заключающейся в том, что партии пытаются преуменьшить прогнозируемые затраты на необходимые политические реформы либо полностью их отрицают, опасаясь, что в противном случае потеряют поддержку электората, голосующего за стабильность и статус-кво", - заключил Шмитт-Бек.
https://ria.ru/20210926/germaniya-1751847490.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751849653_672:457:2792:2047_1920x0_80_0_0_21cb2a203b7bf3cd3ced9f43cbc627fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, германия, хдс/хсс
10:36 26.09.2021
 
Немецкие партии не хотят реформ, заявил немецкий политолог

Политолог Шмитт-Бек: немецкие партии не хотят реформ, чтобы не потерять избирателей

© AP Photo / Markus SchreiberЖенщина голосует на одном из избирательных участков в Берлине во время парламентских выборов в Германии
Женщина голосует на одном из избирательных участков в Берлине во время парламентских выборов в Германии - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© AP Photo / Markus Schreiber
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости. Германские партии, участвующие в нынешних выборах, пытались преуменьшить прогнозируемые затраты на политические реформы либо полностью их отрицали, опасаясь потерять поддержку электората, голосующего за стабильность и статус-кво, считает профессор политологии и политической социологии Университета Мангейма (Германия) Рюдигер Шмитт-Бек.
"Сегодняшние выборы знаменует собой перелом эпохи. В Германии ещё никогда не проводились федеральные выборы, на которых не было бы ни единого действующего руководителя правительства, претендующего на переизбрание. Все кандидаты на пост канцлера - так сказать "новички", и двое из них - Бербок и Лашет - также сравнительно новые лица для широкой немецкой общественности", - сказал профессор РИА Новости.
Женщина голосует на одном из избирательных участков в Берлине во время парламентских выборов в Германии - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
Вчера, 09:07
В Германии началось голосование на парламентских выборах
Он добавил, что три кандидата в канцлеры тоже для Германии ново. "Триэля" у нас никогда не было. Это значительно усложняет выбор. Одновременно это является следствием огромной фрагментации, которую партийная система пережила в последние годы и все в большей степени в последние недели из-за резкого упадка ХДС/ХСС. Вплоть до весны Союз все еще был значительно сильнее, чем все другие партии, но сегодня это уже не так, по крайней мере, согласно опросам общественного мнения", - добавил эксперт.
Из этого, по его словам, в свою очередь, следует то, что, вероятно, потребуется сформировать коалицию из трех партий, чтобы получилось эффективное правительство с большинством в бундестаге. "И, скорее всего, - даже из тех партий, которые не принадлежат к одному идеологическому лагерю. По крайней мере, на федеральном уровне это совершенно новая ситуация - в некоторых федеральных землях она существует уже давно - и это очень усложнит формирование правительства и затруднит управление", - считает собеседник агентства.
"С другой стороны, перед страной стоят огромные проблемы внутренней и внешней политики. Тот факт, что проблемы стали такими огромными, отчасти объясняется тем, что правительства во главе с Меркель слишком несерьёзно к ним относились, прежде всего, к климатической политике. Текущая избирательная кампания также страдала от проблемы, заключающейся в том, что партии пытаются преуменьшить прогнозируемые затраты на необходимые политические реформы либо полностью их отрицают, опасаясь, что в противном случае потеряют поддержку электората, голосующего за стабильность и статус-кво", - заключил Шмитт-Бек.
Какие партии лидировали в бундестаге в последние годы
Вчера, 08:00Инфографика
Как менялся состав бундестага в последние годы
Инфографика
Посмотреть
 
В миреГерманияХДС/ХСС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:09Источник заявил, что к чиновникам крымских курортов "возникли вопросы"
04:55Вучич пообещал задействовать силы для защиты сербского населения в Косово
04:44Премьер Испании поздравил СДПГ c результатами выборов в бундестаг
04:32Согласно прогнозу, "Левые" не проходят в бундестаг
04:23Ученые раскрыли тайну древнейших ювелирных украшений
04:19В Хабаровском крае спасатели завершили работы на месте крушения Ан-26
04:09Названы самые тяжелые для возврата кредиты
04:02На Камчатке частный вертолет завалился при посадке на бок
04:00Немцы дали Украине совет на фоне ее учений с НАТО
03:58Российские дипломаты призвали предоставить медпомощь Ярошенко
03:54В Приморье пропали три туристки
03:38Исследование: почти половина россиян готовы переехать в новые города Сибири
03:27НАСА и Boeing помогают в расследовании причин появления трещин на МКС
03:21Немецкий политолог заявил, что Германия "развернулась" от России
03:18Юрист рассказал о доплатах пенсионерам в октябре
03:07Жители Канарских островов укрылись в домах из-за приближения лавы к морю
03:00Ученые рассказали, как тренировки влияют на гипертоников
03:00Эксперты рассказали, когда за долги по ипотеке начинают отбирать жилье
02:50Глава YouTube рассчитывает продолжить работу сервиса в России
02:46Россияне запатентовали технологию контроля сахара в крови без уколов
Лента новостейМолния