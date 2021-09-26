https://ria.ru/20210926/germaniya-1751854361.html

Немецкие партии не хотят реформ, заявил немецкий политолог

Немецкие партии не хотят реформ, заявил немецкий политолог - РИА Новости, 26.09.2021

Немецкие партии не хотят реформ, заявил немецкий политолог

Германские партии, участвующие в нынешних выборах, пытались преуменьшить прогнозируемые затраты на политические реформы либо полностью их отрицали, опасаясь... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T10:36

2021-09-26T10:36

2021-09-26T10:36

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германия

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БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости. Германские партии, участвующие в нынешних выборах, пытались преуменьшить прогнозируемые затраты на политические реформы либо полностью их отрицали, опасаясь потерять поддержку электората, голосующего за стабильность и статус-кво, считает профессор политологии и политической социологии Университета Мангейма (Германия) Рюдигер Шмитт-Бек."Сегодняшние выборы знаменует собой перелом эпохи. В Германии ещё никогда не проводились федеральные выборы, на которых не было бы ни единого действующего руководителя правительства, претендующего на переизбрание. Все кандидаты на пост канцлера - так сказать "новички", и двое из них - Бербок и Лашет - также сравнительно новые лица для широкой немецкой общественности", - сказал профессор РИА Новости.Он добавил, что три кандидата в канцлеры тоже для Германии ново. "Триэля" у нас никогда не было. Это значительно усложняет выбор. Одновременно это является следствием огромной фрагментации, которую партийная система пережила в последние годы и все в большей степени в последние недели из-за резкого упадка ХДС/ХСС. Вплоть до весны Союз все еще был значительно сильнее, чем все другие партии, но сегодня это уже не так, по крайней мере, согласно опросам общественного мнения", - добавил эксперт.Из этого, по его словам, в свою очередь, следует то, что, вероятно, потребуется сформировать коалицию из трех партий, чтобы получилось эффективное правительство с большинством в бундестаге. "И, скорее всего, - даже из тех партий, которые не принадлежат к одному идеологическому лагерю. По крайней мере, на федеральном уровне это совершенно новая ситуация - в некоторых федеральных землях она существует уже давно - и это очень усложнит формирование правительства и затруднит управление", - считает собеседник агентства."С другой стороны, перед страной стоят огромные проблемы внутренней и внешней политики. Тот факт, что проблемы стали такими огромными, отчасти объясняется тем, что правительства во главе с Меркель слишком несерьёзно к ним относились, прежде всего, к климатической политике. Текущая избирательная кампания также страдала от проблемы, заключающейся в том, что партии пытаются преуменьшить прогнозируемые затраты на необходимые политические реформы либо полностью их отрицают, опасаясь, что в противном случае потеряют поддержку электората, голосующего за стабильность и статус-кво", - заключил Шмитт-Бек.

https://ria.ru/20210926/germaniya-1751847490.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, германия, хдс/хсс