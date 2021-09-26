https://ria.ru/20210926/genotsid-1751841914.html

В Мали умер в тюрьме бывший полковник армии Руанды, осужденный за геноцид

В Мали умер в тюрьме бывший полковник армии Руанды, осужденный за геноцид - РИА Новости, 26.09.2021

В Мали умер в тюрьме бывший полковник армии Руанды, осужденный за геноцид

Бывший полковник армии Руанды Теонесте Багосора, осужденный за организацию геноцида представителей этноса тутси в 1994 году, скончался в субботу в тюремной... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T05:40

2021-09-26T05:40

2021-09-26T05:44

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Бывший полковник армии Руанды Теонесте Багосора, осужденный за организацию геноцида представителей этноса тутси в 1994 году, скончался в субботу в тюремной больнице в столице Мали Бамако, сообщает радиостанция RFI со ссылкой на тюремную администрацию.Теонесте Багосора скончался в возрасте 80 лет в тюрьме в Мали, где он отбывал 35-летний срок. По данным радиостанции, сын бывшего полковника сообщил о его смерти в Facebook. Позже тюремная администрация подтвердила эту информацию.Как сообщает RFI, в 90-е годы Багосора был заместителем министра обороны Руанды. После геноцида он бежал в Камерун, где был арестован в 1996 году. Суд над ним начался в 2002 году и только спустя шесть лет Международный уголовный трибунал ООН по Руанде в городе Аруша в Танзании признал его виновным в "геноциде и преступлениях против человечности, а также в военных преступлениях" и приговорил к пожизненному заключению. Позднее срок заключения экс-полковника был сокращен.В 1994 году в Руанде неизвестные сбили пассажирский самолет, в котором летели президент страны Жювеналь Хабиаримана и глава соседнего Бурунди Сиприен Нтарьямира. Гибель президентов использовалась экстремистами из этноса хуту как повод для захвата власти в Руанде и начала геноцида в отношении меньшего по числу этноса тутси и умеренных политиков хуту. С апреля по июнь 1994 года были убиты около 800 тысяч человек – в подавляющем большинстве тутси, а также умеренные хуту, тва и другие.

https://ria.ru/20210527/frantsiya-1734410657.html

https://ria.ru/20200603/1572413943.html

мали

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в мире, справки, мали, оон, бурунди, аруша