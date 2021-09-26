14:12 26.09.2021 (обновлено: 14:15 26.09.2021)
"Газпром" выполняет все обязательства перед Европой, заявили в Кремле
Песков: "Газпром" выполняет все обязательства перед Европой и готов продавать больше газа
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости. "Газпром" выполняет все свои обязательства перед европейскими партнерами и готов продавать больше газа, ни у кого нет к нему никаких претензий, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Можно ли взять газ больше у "Газпрома" и закачать? Можно. "Газпром" готов. Более того, он сейчас уже все дополнительные заявки выбрал. Все выполняет полностью свои обязательства. Ни у кого нет никаких абсолютно претензий. Да и не может быть", - сказал Песков в интервью Владимиру Соловьеву в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия".
Он отметил, что "европейцы, которые одержимы своим антимонопольным законодательством и так далее, иногда переходят рамки разумного", и они предполагали, что конкуренция на рынке сжиженного газа приведет к тому, что цена серьезно упадет, но в итоге оказалось, что, во-первых, спотовый рынок достаточно неорганизован, а, во-вторых, "очень трудно просчитать лавинообразные изменения климата".
"И потом поступающий на спотовые рынки газ все равно нужно передавать по трубам в определенной очередности. Это огромная работа по налаживанию, по администрированию этих потоков. И все это не получилось. В итоге не успели закачать хранилища газа подземные в Европе. А подземные хранилища невозможно закачать за несколько дней, просто открыв вентиль на полную. Есть технологическая скорость закачки. Если закачивается она за 30 суток, вот за 30 суток она и будет закачиваться. Или за 60, или за 90. Точно не знаю. Но ее нельзя закачать, грубо говоря, за 5 суток, за неделю. И по всем расчетам у них не получится сейчас закачать", - сказал Песков.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще месяц назад расчетная цена ближайшего фьючерса на газ по индексу TTF чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров, а на торгах 15 сентября стоимость фьючерса уже подскакивала до исторического рекорда выше 960 долларов за тысячу кубометров.
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