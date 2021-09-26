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Михаил Галустян: "Я на спор поймал крокодила голыми руками"

Михаил Галустян: "Я на спор поймал крокодила голыми руками" - РИА Новости, 26.09.2021

Михаил Галустян: "Я на спор поймал крокодила голыми руками"

Шоумен Михаил Галустян хочет попробовать себя в драматической роли. Значит ли это, что он уйдет из юмора и будет играть в театре? Чем удивила его Африка, чем он РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T08:00

2021-09-26T08:00

2021-09-26T08:06

шоубиз

федор бондарчук

гарик мартиросян

ольга бузова

михаил галустян

квн

лимпопо

семен слепаков

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости, Роман Харрасов. Шоумен Михаил Галустян хочет попробовать себя в драматической роли. Значит ли это, что он уйдет из юмора и будет играть в театре? Чем удивила его Африка, чем он любит занимать себя в машине и как воспитывает дочерей — в эксклюзивном интервью РИА Новости.Звезды в Африке: как Галустян поймал крокодила— Вы стали ведущим шоу "Звезды в Африке" на ТНТ. Чем вас привлекла эта работа в ЮАР?— Подкупило слово "Лимпопо", знакомое с детства по сказке Корнея Чуковского "Айболит". Хотя я уже подрос и мог посмотреть на эту реку сам, без проекта. И конечно, лишний раз приятно было увидеть друзей и коллег.— Как открылись для вас участники?— Каждый проявлял себя по-разному. Я даже иногда думал: "Ничего себе. Знал его таким, а сейчас ведет себя по-другому". Не могу оценить, плохо или хорошо. Хочу отметить Юлию Гаврилину — это человек, наделенный эмпатией, командный игрок, готовый жертвовать собой. Очень круто! Всегда восхищаюсь людьми, которые так могут.— Участник мог остановить задание, крикнув, что он звезда. А вы бы сказали эту фразу, оставили бы коллег без еды?— Как только мы приехали и начали съемку, я бы сразу крикнул: "Я звезда, заберите меня отсюда!" — даже бы задание не успели до конца договорить.— Почему?— Не хочу участвовать в конкурсах, где нужно есть несъедобную еду. Я готов прыгать, бегать, лазать, но не это! Сами питайтесь опарышами.— Ольга Бузова призналась, что в Африке заказала из Москвы угги и шерстяные носки. А вы подготовились заранее или тоже выписывали что-то из дома?— Ничего я не заказывал. Днем было плюс 32 градуса, а ночью — плюс восемь. Зубы стучали! Спасались чем могли: ставили обогреватели. И кровати в номерах были с подогревом — так классно! Открытие для меня. — А как вам работалось с Ольгой Бузовой?— Очень комфортно, она большая молодец. Если у нас мотор был в десять утра, то я мог спокойно приехать к девяти: грим быстро сделали, и я готов. Она вставала чуть ли не в пять: фитнес, мейкап. Я говорю: "Оля, спи! Зачем?" А она: "Нет, я должна хорошо выглядеть и спорт не могу забросить". Очень трудоспособный человек.— Вы жили прямо в саванне. Какие животные были рядом?— Утром будила стая обезьян — прыгала по крыше. Импала какая-то чесалась рогом. Сурикаты бегают, жираф заглядывает. В общем, все там были.— А вы нас чем-то удивите?— Да! Я поймал голыми руками крокодила. Чисто случайно. Участники не смогли пройти испытание, я их высмеял. Они говорят — попробуй сам. И я это сделал! Показал им, как надо. Батя в здании!Но все участники молодцы! Столько эмоций было.— Что привезли из Африки?— Местные подарили мне рог, но его нельзя просто так вывезти, поэтому он все еще в Африке. Должны доставить в Москву. Детям привез побрякушки и сувениры.Драматический актер: стал ли Галустян заложником одного амплуа— Чем порадует в ближайшее время ваш музыкальный проект "Super Жорiк"?— Скоро выйдет новый клип "Итоги жизни", снимали его в Сочи. Это будет самый лучший клип. Слова написали Семен Слепаков и Гарик Мартиросян, Гарик и музыку. Композиция юмористическая, мой герой подводит итоги своих любовных похождений.— И каковы итоги?— Внушительные (смеется).— У вас много лет — юмористическое амплуа. Не тянет в сторону драматургии?— Очень тянет! Недавно на одной передаче разговаривал с Федором Бондарчуком. Он сказал: "Жди, Миша, видимо, твое время не пришло. Через 20 лет сыграешь". А я хочу сейчас! К концу интервью Федя признал: "Есть шанс, что ты выступишь в серьезной роли намного раньше".— А какая роль вас притягивает?— Что-то трагикомическое, наверное. Не совсем драматическое. Хочу сыграть героя с деменцией. Или человека, который связан с кем-то с таким расстройством.Современный юмор: можно шутить над всем?— В чем разница между вашим поколением юмористов, начинавших в КВН, и современным — эпохи стендапов?— Сейчас сложнее шутить.— В каком плане?— Темы те же, но меняются формы подачи. Некоторые комики решили, что могут шутить очень остро, показывая зубы. Должна быть саморедактура: важно где, когда, с кем и над кем ты шутишь. Нельзя сказать, что, мол, я там шутил, и это было смешно — значит, и здесь будет так же. Нет, это не так.— Это нехватка опыта?— Возможно.Примерный семьянин: как Галустян воспитывает дочерей— Чем вас удивляют дети?— В учебе все стандартно. Но оказалось, что старшая, Эстелла, делает фантастические вещи руками: смастерила целый детальный макет с домами, парками, машинами. Хорошо работает с эпоксидной смолой. Конечно, мы помогаем — разводим эту смолу, заливаем, потому что детям нельзя, вредно. А креатив создает она.Младшая, Элина, пошла в студию "Тодес" и занимается вокалом.— Кем хотят стать ваши дети?— Старшая — дизайнером, а младшая пока не уверена, но это очень своеобразный ребенок. Она все время собирает информацию. Знает, кто откуда, чем занимается. Я хотел жене машину купить. Она подошла и говорит: "Скидку бы где-нибудь на Mercedes найти". А дочка тут же: "Я знаю где. В моем классе учится мальчик, а у него папа работает в салоне". В итоге сделала нам скидку (смеется). Короче, дочка бизнес-ориентированная.— Какой вы отец?— Добрый, веселый, но строгий папа.— А в дружбе с людьми?— Да такой же. С улыбкой на лице укажу на слабые места.— Есть ли у вас пункт по поводу возраста? Вы, вообще, стареете?— Пару лет, как появились мудрость и философские взгляды на жизнь. Это, наверное, означает, что я повзрослел. Не хочется говорить, что постарел, именно — повзрослел.— А чем занимаетесь в свободное время? Есть хобби?— Нет времени. Спросите у ассистента: все дни расписаны. Сериалы и кино смотрю не с точки зрения развлечения, а с профессиональной. Люблю в компьютер поиграть, в машине, когда еду, — в шахматы онлайн.

https://ria.ru/20210915/buzova-1749895854.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федор бондарчук, гарик мартиросян, ольга бузова, михаил галустян, квн, лимпопо, семен слепаков