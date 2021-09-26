https://ria.ru/20210926/fraza-1751831241.html
Названа самая “ходовая” фраза мошенников, заставляющая им поверить
Названа самая “ходовая” фраза мошенников, заставляющая им поверить - РИА Новости, 26.09.2021
Названа самая “ходовая” фраза мошенников, заставляющая им поверить
Есть фраза, с помощью которой телефонным мошенникам удается довести свой замысел до конца. Она произносится в тот момент, когда преступник забрасывает... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T03:18
2021-09-26T03:18
2021-09-26T03:18
общество
мошенничество
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Есть фраза, с помощью которой телефонным мошенникам удается довести свой замысел до конца. Она произносится в тот момент, когда преступник забрасывает психологический крючок, чтобы завладеть вниманием собеседника. Данная фраза проста для восприятия человеком любого возраста и уровня образования, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Звучит она следующим образом:Эти слова по какой-то причине лишают людей бдительности и располагают к злоумышленнику, хотя каждому стоило бы задуматься, как якобы “банкиры” смогли заметить эту “активность”.Если вы услышали слова про "подозрительную активность" — кладите трубку, советует юрист.
https://ria.ru/20210925/strakhovanie-1751739805.html
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общество, мошенничество
Названа самая “ходовая” фраза мошенников, заставляющая им поверить
Юрист Соловьев рассказал, что телефонные мошенники подкупают жертву единственной фразой