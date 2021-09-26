https://ria.ru/20210926/fraza-1751831241.html

Названа самая “ходовая” фраза мошенников, заставляющая им поверить

Названа самая “ходовая” фраза мошенников, заставляющая им поверить - РИА Новости, 26.09.2021

Названа самая “ходовая” фраза мошенников, заставляющая им поверить

Есть фраза, с помощью которой телефонным мошенникам удается довести свой замысел до конца. Она произносится в тот момент, когда преступник забрасывает... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T03:18

2021-09-26T03:18

2021-09-26T03:18

общество

мошенничество

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Есть фраза, с помощью которой телефонным мошенникам удается довести свой замысел до конца. Она произносится в тот момент, когда преступник забрасывает психологический крючок, чтобы завладеть вниманием собеседника. Данная фраза проста для восприятия человеком любого возраста и уровня образования, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Звучит она следующим образом:Эти слова по какой-то причине лишают людей бдительности и располагают к злоумышленнику, хотя каждому стоило бы задуматься, как якобы “банкиры” смогли заметить эту “активность”.Если вы услышали слова про "подозрительную активность" — кладите трубку, советует юрист.

https://ria.ru/20210925/strakhovanie-1751739805.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, мошенничество