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Названа самая “ходовая” фраза мошенников, заставляющая им поверить
Названа самая “ходовая” фраза мошенников, заставляющая им поверить - РИА Новости, 26.09.2021
Названа самая “ходовая” фраза мошенников, заставляющая им поверить
Есть фраза, с помощью которой телефонным мошенникам удается довести свой замысел до конца. Она произносится в тот момент, когда преступник забрасывает... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T03:18
2021-09-26T03:18
общество
мошенничество
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Есть фраза, с помощью которой телефонным мошенникам удается довести свой замысел до конца. Она произносится в тот момент, когда преступник забрасывает психологический крючок, чтобы завладеть вниманием собеседника. Данная фраза проста для восприятия человеком любого возраста и уровня образования, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Звучит она следующим образом:Эти слова по какой-то причине лишают людей бдительности и располагают к злоумышленнику, хотя каждому стоило бы задуматься, как якобы “банкиры” смогли заметить эту “активность”.Если вы услышали слова про "подозрительную активность" — кладите трубку, советует юрист.
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общество, мошенничество
03:18 26.09.2021
 
Названа самая “ходовая” фраза мошенников, заставляющая им поверить

Юрист Соловьев рассказал, что телефонные мошенники подкупают жертву единственной фразой

© Depositphotos / itchaz.gmail.comДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© Depositphotos / itchaz.gmail.com
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Есть фраза, с помощью которой телефонным мошенникам удается довести свой замысел до конца. Она произносится в тот момент, когда преступник забрасывает психологический крючок, чтобы завладеть вниманием собеседника. Данная фраза проста для восприятия человеком любого возраста и уровня образования, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Звучит она следующим образом:
"На вашем банковском счете зафиксирована подозрительная активность, свидетельствующая о работе мошенников", - обратил внимание эксперт.
Эти слова по какой-то причине лишают людей бдительности и располагают к злоумышленнику, хотя каждому стоило бы задуматься, как якобы “банкиры” смогли заметить эту “активность”.
Если вы услышали слова про "подозрительную активность" — кладите трубку, советует юрист.
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