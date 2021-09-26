https://ria.ru/20210926/forum-1751845992.html
В Якутске пройдет Северный форум по устойчивому развитию
В Якутске пройдет Северный форум по устойчивому развитию - РИА Новости, 26.09.2021
В Якутске пройдет Северный форум по устойчивому развитию
Третий Северный форум по устойчивому развитию пройдет в Якутске с 27 по 30 сентября, в воскресенье для участия в мероприятии прибыл чрезвычайный и полномочный... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T08:34
2021-09-26T08:34
2021-09-26T08:34
япония
арктический совет
арктика
тоехиса кодзуки
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744452553_0:955:2048:2107_1920x0_80_0_0_daa661390fd829ec335918741b05bbb5.jpg
ЯКУТСК, 26 сен - РИА Новости. Третий Северный форум по устойчивому развитию пройдет в Якутске с 27 по 30 сентября, в воскресенье для участия в мероприятии прибыл чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.Второй Северный форум по устойчивому развитию в 2020 году был посвящен транспортной инфраструктуре в Арктике и на Севере. В этом году основной темой форума станет изменение климата и сохранение многолетней мерзлоты. Мероприятие пройдёт под эгидой председательства России в Арктическом совете."С 27 по 30 сентября 2021 года в Якутске пройдёт III Северный Форум по устойчивому развитию (СФУР)… В город Якутск прибыл Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки. В рамках рабочего визита он проведёт ряд встреч с руководством республики, примет участие в Северном форуме, а также посетит круглогодичный тепличный комплекс "Саюри", - рассказали в пресс-службе.По информации организаторов, деловая программа Форума включает около 70 мероприятий: панельные и экспертные дискуссии, тематические секции, круглые столы, мероприятия международных или иных организаций, презентации проектов, лекции, форсайт-сессии, мастер-классы, выставки. Кроме того, в рамках СФУР пройдёт мероприятия Северного Форума, посвящённые 30-летию организации.
https://ria.ru/20210921/forum-1751263722.html
https://ria.ru/20210918/arktika-1750644755.html
япония
арктика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744452553_0:763:2048:2299_1920x0_80_0_0_66d499b5e71b94a1d9d5552b3025cb3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, арктический совет, арктика, тоехиса кодзуки, россия
В Якутске пройдет Северный форум по устойчивому развитию
В Якутске с 27 по 30 сентября пройдет третий Северный форум по устойчивому развитию