https://ria.ru/20210926/forum-1751845992.html

В Якутске пройдет Северный форум по устойчивому развитию

В Якутске пройдет Северный форум по устойчивому развитию - РИА Новости, 26.09.2021

В Якутске пройдет Северный форум по устойчивому развитию

Третий Северный форум по устойчивому развитию пройдет в Якутске с 27 по 30 сентября, в воскресенье для участия в мероприятии прибыл чрезвычайный и полномочный... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T08:34

2021-09-26T08:34

2021-09-26T08:34

япония

арктический совет

арктика

тоехиса кодзуки

россия

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ЯКУТСК, 26 сен - РИА Новости. Третий Северный форум по устойчивому развитию пройдет в Якутске с 27 по 30 сентября, в воскресенье для участия в мероприятии прибыл чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.Второй Северный форум по устойчивому развитию в 2020 году был посвящен транспортной инфраструктуре в Арктике и на Севере. В этом году основной темой форума станет изменение климата и сохранение многолетней мерзлоты. Мероприятие пройдёт под эгидой председательства России в Арктическом совете."С 27 по 30 сентября 2021 года в Якутске пройдёт III Северный Форум по устойчивому развитию (СФУР)… В город Якутск прибыл Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки. В рамках рабочего визита он проведёт ряд встреч с руководством республики, примет участие в Северном форуме, а также посетит круглогодичный тепличный комплекс "Саюри", - рассказали в пресс-службе.По информации организаторов, деловая программа Форума включает около 70 мероприятий: панельные и экспертные дискуссии, тематические секции, круглые столы, мероприятия международных или иных организаций, презентации проектов, лекции, форсайт-сессии, мастер-классы, выставки. Кроме того, в рамках СФУР пройдёт мероприятия Северного Форума, посвящённые 30-летию организации.

https://ria.ru/20210921/forum-1751263722.html

https://ria.ru/20210918/arktika-1750644755.html

япония

арктика

россия

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япония, арктический совет, арктика, тоехиса кодзуки, россия