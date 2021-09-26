https://ria.ru/20210926/erdogan-1751910140.html
Эрдоган объяснил, почему Турция не будет помогать талибам с аэропортом
Эрдоган объяснил, почему Турция не будет помогать талибам с аэропортом - РИА Новости, 26.09.2021
Эрдоган объяснил, почему Турция не будет помогать талибам с аэропортом
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что представители страны не присутствует в аэропорту столицы Афганистана. РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T21:28
2021-09-26T21:28
2021-09-26T21:54
захват власти в афганистане талибами
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мохаммад хасан ахунд
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что представители страны не присутствует в аэропорту столицы Афганистана."На данный момент нет вопроса, по которому мы достигли договоренности, консенсуса с "Талибаном"*. Нет смысла говорить об этом.., потому что мы сейчас не присутствуем в аэропорту", - сообщил Эрдоган в ходе интервью телеканалу CBS.По словам президента, Турцию и Афганистан связывают исторические отношения и Анкара всегда поддерживала Кабул. Но из-за "совершенных ошибок" турецкие войска и граждане были эвакуированы из страны, отметил Эрдоган."Правительство в Афганистане неинклюзивное, не охватывает все различные фракции. Пока это остается вопросом, мы не будем присутствовать в Афганистане", - заявил турецкий президент на вопрос ведущей о том, будет ли Турция помогать Афганистану управлять аэропортом.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая группировка
https://ria.ru/20210913/aeroport-1749873829.html
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в мире, оон, талибан, турция, афганистан, россия, мохаммад хасан ахунд
21:28 26.09.2021 (обновлено: 21:54 26.09.2021)
Эрдоган объяснил, почему Турция не будет помогать талибам с аэропортом
Эрдоган назвал афганское правительство неинклюзивным и не охватывающим все фракции