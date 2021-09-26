https://ria.ru/20210926/erdogan-1751909507.html

Эрдоган предложил США уйти из Сирии и Ирака

Эрдоган предложил США уйти из Сирии и Ирака - РИА Новости, 27.09.2021

Эрдоган предложил США уйти из Сирии и Ирака

После вывода американских войск из Афганистана США следует сделать то же в Сирии и Ираке, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-26T21:13

2021-09-26T21:13

2021-09-27T00:15

в мире

анкара

сирия

турция

ирак

дональд трамп

исламское государство

сирийские демократические силы

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. После вывода американских войск из Афганистана США следует сделать то же в Сирии и Ираке, заявил президент Турции Тайип Эрдоган."Конечно, если бы у меня был выбор, то я хотел бы, чтобы они ушли из Сирии и Ирака точно так же, как они вывели войска из Афганистана. Если мы хотим служить мирным целям в мире, то нет смысла оставаться в тех странах", — сказал он в интервью телеканалу CBS.Народы и правительства этих стран вправе самостоятельно принимать решения, отметил турецкий лидер.Эрдоган при этом подчеркнул, что Турция присутствует в САР с целью восстановления страны.Президент выразил надежду, что Вашингтон, Москва, Багдад и Анкара смогут работать вместе для достижения мира и стабильности в Сирии и Ираке.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасаке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти. Так, накануне по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым сирийский министр иностранных дел Фейсал Микдад в очередной раз заявил, что Москва и Дамаск требуют от военных США покинуть САР как можно скорее.В Ираке США действуют во главе антитеррористической коалиции. Иракский парламент в январе 2020 года большинством голосов проголосовал за вывод иностранных войск и пересмотр формата сотрудничества с коалицией. Это стало ответом на проведенную Вашингтоном в районе аэропорта Багдада операцию, в результате которой были убиты командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции иранский генерал Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

https://ria.ru/20210621/nato-1737977641.html

https://ria.ru/20210926/predatelstvo-1751888757.html

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ирак

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в мире, анкара, сирия, турция, ирак, дональд трамп, исламское государство, сирийские демократические силы, россия