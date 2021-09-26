21:13 26.09.2021 (обновлено: 00:15 27.09.2021)
Эрдоган предложил США уйти из Сирии и Ирака
Президент Турции Эрдоган призвал США вывести армию из Сирии и Ирака по афганскому сценарию
© REUTERS / Mary Altaffer/PoolПрезидент Турции Тайип Эрдоган выступает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
"Конечно, если бы у меня был выбор, то я хотел бы, чтобы они ушли из Сирии и Ирака точно так же, как они вывели войска из Афганистана. Если мы хотим служить мирным целям в мире, то нет смысла оставаться в тех странах", — сказал он в интервью телеканалу CBS.
Народы и правительства этих стран вправе самостоятельно принимать решения, отметил турецкий лидер.
Эрдоган при этом подчеркнул, что Турция присутствует в САР с целью восстановления страны.
21 июня, 21:15Эрдоган заявил, что НАТО без Турции грозит развал
"В Сирии мы занимаемся строительством 100 тысяч единиц жилья. Люди, семьи были перемещены, их выгнали с их родины. Мы строим жилье для них. Мне интересно, чем занимаются другие страны. Очень важно это понимать", — считает он.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасаке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти. Так, накануне по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым сирийский министр иностранных дел Фейсал Микдад в очередной раз заявил, что Москва и Дамаск требуют от военных США покинуть САР как можно скорее.
В Ираке США действуют во главе антитеррористической коалиции. Иракский парламент в январе 2020 года большинством голосов проголосовал за вывод иностранных войск и пересмотр формата сотрудничества с коалицией. Это стало ответом на проведенную Вашингтоном в районе аэропорта Багдада операцию, в результате которой были убиты командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции иранский генерал Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.