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Эрдоган предложил США уйти из Сирии и Ирака
Эрдоган предложил США уйти из Сирии и Ирака - РИА Новости, 27.09.2021
Эрдоган предложил США уйти из Сирии и Ирака
После вывода американских войск из Афганистана США следует сделать то же в Сирии и Ираке, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-26T21:13
2021-09-27T00:15
в мире
анкара
сирия
турция
ирак
дональд трамп
исламское государство
сирийские демократические силы
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. После вывода американских войск из Афганистана США следует сделать то же в Сирии и Ираке, заявил президент Турции Тайип Эрдоган."Конечно, если бы у меня был выбор, то я хотел бы, чтобы они ушли из Сирии и Ирака точно так же, как они вывели войска из Афганистана. Если мы хотим служить мирным целям в мире, то нет смысла оставаться в тех странах", — сказал он в интервью телеканалу CBS.Народы и правительства этих стран вправе самостоятельно принимать решения, отметил турецкий лидер.Эрдоган при этом подчеркнул, что Турция присутствует в САР с целью восстановления страны.Президент выразил надежду, что Вашингтон, Москва, Багдад и Анкара смогут работать вместе для достижения мира и стабильности в Сирии и Ираке.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасаке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти. Так, накануне по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым сирийский министр иностранных дел Фейсал Микдад в очередной раз заявил, что Москва и Дамаск требуют от военных США покинуть САР как можно скорее.В Ираке США действуют во главе антитеррористической коалиции. Иракский парламент в январе 2020 года большинством голосов проголосовал за вывод иностранных войск и пересмотр формата сотрудничества с коалицией. Это стало ответом на проведенную Вашингтоном в районе аэропорта Багдада операцию, в результате которой были убиты командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции иранский генерал Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.
https://ria.ru/20210621/nato-1737977641.html
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в мире, анкара, сирия, турция, ирак, дональд трамп, исламское государство, сирийские демократические силы, россия
21:13 26.09.2021 (обновлено: 00:15 27.09.2021)
 
Эрдоган предложил США уйти из Сирии и Ирака

Президент Турции Эрдоган призвал США вывести армию из Сирии и Ирака по афганскому сценарию

© REUTERS / Mary Altaffer/PoolПрезидент Турции Тайип Эрдоган выступает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Президент Турции Тайип Эрдоган выступает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© REUTERS / Mary Altaffer/Pool
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. После вывода американских войск из Афганистана США следует сделать то же в Сирии и Ираке, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
"Конечно, если бы у меня был выбор, то я хотел бы, чтобы они ушли из Сирии и Ирака точно так же, как они вывели войска из Афганистана. Если мы хотим служить мирным целям в мире, то нет смысла оставаться в тех странах", — сказал он в интервью телеканалу CBS.
Народы и правительства этих стран вправе самостоятельно принимать решения, отметил турецкий лидер.
Эрдоган при этом подчеркнул, что Турция присутствует в САР с целью восстановления страны.
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"В Сирии мы занимаемся строительством 100 тысяч единиц жилья. Люди, семьи были перемещены, их выгнали с их родины. Мы строим жилье для них. Мне интересно, чем занимаются другие страны. Очень важно это понимать", — считает он.

Президент выразил надежду, что Вашингтон, Москва, Багдад и Анкара смогут работать вместе для достижения мира и стабильности в Сирии и Ираке.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасаке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти. Так, накануне по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым сирийский министр иностранных дел Фейсал Микдад в очередной раз заявил, что Москва и Дамаск требуют от военных США покинуть САР как можно скорее.
В Ираке США действуют во главе антитеррористической коалиции. Иракский парламент в январе 2020 года большинством голосов проголосовал за вывод иностранных войск и пересмотр формата сотрудничества с коалицией. Это стало ответом на проведенную Вашингтоном в районе аэропорта Багдада операцию, в результате которой были убиты командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции иранский генерал Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.
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В миреАнкараСирияТурцияИракДональд ТрампИсламское государствоСирийские демократические силыРоссия
 
 
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