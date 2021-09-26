https://ria.ru/20210926/elbrus-1751893280.html

Тела трех альпинистов спустили с Эльбруса на высоту 5100 метров

Тела трех альпинистов спустили с Эльбруса на высоту 5100 метров - РИА Новости, 26.09.2021

Тела трех альпинистов спустили с Эльбруса на высоту 5100 метров

Тела троих погибших альпинистов спустили с горы Эльбрус на высоту 5100 метров, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T17:31

2021-09-26T17:31

2021-09-26T17:31

происшествия

нальчик

эльбрус

гибель альпинистов на эльбрусе

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Тела троих погибших альпинистов спустили с горы Эльбрус на высоту 5100 метров, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.В четверг на Эльбрусе, на высоте 5400 метров группа альпинистов из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 из них. Пять человек погибли, 11 пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу в Нальчике, в субботу четверых из них выписали."В 16.10 (по мск) 26 сентября спасателями осуществлен спуск с горы Эльбрус тел 3 погибших альпинистов на высоту 5100 метров", - говорится в сообщении.Добавляется, что дальнейшая перевозка проводится с помощью транспортного средства на гусеничном ходу.

https://radiosputnik.ria.ru/20210925/elbrus-1751796922.html

нальчик

эльбрус

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происшествия, нальчик, эльбрус, гибель альпинистов на эльбрусе