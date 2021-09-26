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Тела трех альпинистов спустили с Эльбруса на высоту 5100 метров
Тела трех альпинистов спустили с Эльбруса на высоту 5100 метров - РИА Новости, 26.09.2021
Тела трех альпинистов спустили с Эльбруса на высоту 5100 метров
Тела троих погибших альпинистов спустили с горы Эльбрус на высоту 5100 метров, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T17:31
2021-09-26T17:31
происшествия
нальчик
эльбрус
гибель альпинистов на эльбрусе
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Тела троих погибших альпинистов спустили с горы Эльбрус на высоту 5100 метров, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.В четверг на Эльбрусе, на высоте 5400 метров группа альпинистов из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 из них. Пять человек погибли, 11 пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу в Нальчике, в субботу четверых из них выписали."В 16.10 (по мск) 26 сентября спасателями осуществлен спуск с горы Эльбрус тел 3 погибших альпинистов на высоту 5100 метров", - говорится в сообщении.Добавляется, что дальнейшая перевозка проводится с помощью транспортного средства на гусеничном ходу.
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происшествия, нальчик, эльбрус, гибель альпинистов на эльбрусе
17:31 26.09.2021
 
Тела трех альпинистов спустили с Эльбруса на высоту 5100 метров

Тела трех погибших на Эльбрусе альпинистов спустили на высоту 5100 метров

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Приэльбрусье
Учения МЧС в Приэльбрусье - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Тела троих погибших альпинистов спустили с горы Эльбрус на высоту 5100 метров, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.
В четверг на Эльбрусе, на высоте 5400 метров группа альпинистов из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 из них. Пять человек погибли, 11 пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу в Нальчике, в субботу четверых из них выписали.
"В 16.10 (по мск) 26 сентября спасателями осуществлен спуск с горы Эльбрус тел 3 погибших альпинистов на высоту 5100 метров", - говорится в сообщении.
Добавляется, что дальнейшая перевозка проводится с помощью транспортного средства на гусеничном ходу.
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ПроисшествияНальчикЭльбрусГибель альпинистов на Эльбрусе
 
 
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