https://ria.ru/20210926/elbrus-1751893280.html
Тела трех альпинистов спустили с Эльбруса на высоту 5100 метров
Тела трех альпинистов спустили с Эльбруса на высоту 5100 метров - РИА Новости, 26.09.2021
Тела трех альпинистов спустили с Эльбруса на высоту 5100 метров
Тела троих погибших альпинистов спустили с горы Эльбрус на высоту 5100 метров, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T17:31
2021-09-26T17:31
2021-09-26T17:31
происшествия
нальчик
эльбрус
гибель альпинистов на эльбрусе
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Тела троих погибших альпинистов спустили с горы Эльбрус на высоту 5100 метров, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.В четверг на Эльбрусе, на высоте 5400 метров группа альпинистов из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 из них. Пять человек погибли, 11 пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу в Нальчике, в субботу четверых из них выписали."В 16.10 (по мск) 26 сентября спасателями осуществлен спуск с горы Эльбрус тел 3 погибших альпинистов на высоту 5100 метров", - говорится в сообщении.Добавляется, что дальнейшая перевозка проводится с помощью транспортного средства на гусеничном ходу.
https://radiosputnik.ria.ru/20210925/elbrus-1751796922.html
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происшествия, нальчик, эльбрус, гибель альпинистов на эльбрусе
Тела трех альпинистов спустили с Эльбруса на высоту 5100 метров
Тела трех погибших на Эльбрусе альпинистов спустили на высоту 5100 метров