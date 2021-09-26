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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210926/elbrus-1751863827.html
Еще двух пострадавших на Эльбрусе альпинистов выписали из больницы
Еще двух пострадавших на Эльбрусе альпинистов выписали из больницы - РИА Новости, 26.09.2021
Еще двух пострадавших на Эльбрусе альпинистов выписали из больницы
Еще двух альпинистов, пострадавших во время восхождения на Эльбрус, выписали из больницы. Об этом РИА Новости сообщили в Минздраве Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T12:00
2021-09-26T14:50
туризм
нальчик
кабардино-балкарская республика (кбр)
новости - туризм
эльбрус
гибель альпинистов на эльбрусе
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НАЛЬЧИК, 26 сен — РИА Новости. Еще двух альпинистов, пострадавших во время восхождения на Эльбрус, выписали из больницы. Об этом РИА Новости сообщили в Минздраве Кабардино-Балкарии.В стационаре республиканской клинической больницы остаются пять человек. Все находятся в ожоговом отделении. По словам собеседника агентства, они чувствуют себя хорошо.В четверг на высоте 5400 метров на Эльбрусе группа альпинистов из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. В результате происшествия погибли пять человек. Остальных эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам. Операция проходила при температуре в минус 20 градусов, а порывы ветра достигали 40-70 метров в секунду.Как рассказали в турфирме Еlbrus.guide, сначала стало плохо одной из девушек и гид решил спускать ее вниз; остальные двинулись дальше, несмотря на усиливающийся ветер. В итоге туристка умерла на руках у инструктора через час, еще четверо скончались позже от переохлаждения.
https://ria.ru/20210924/elbrus-1751568818.html
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нальчик, кабардино-балкарская республика (кбр), новости - туризм, эльбрус, гибель альпинистов на эльбрусе
12:00 26.09.2021 (обновлено: 14:50 26.09.2021)
 
Еще двух пострадавших на Эльбрусе альпинистов выписали из больницы

Еще двух пострадавших на Эльбрусе альпинистов выписали, в больнице остались пятеро

© ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской РеспубликеПоисково-спасательная операция на Эльбрусе. Кадр из видео
Поисково-спасательная операция на Эльбрусе. Кадр из видео
© ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике
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НАЛЬЧИК, 26 сен — РИА Новости. Еще двух альпинистов, пострадавших во время восхождения на Эльбрус, выписали из больницы. Об этом РИА Новости сообщили в Минздраве Кабардино-Балкарии.
В стационаре республиканской клинической больницы остаются пять человек. Все находятся в ожоговом отделении. По словам собеседника агентства, они чувствуют себя хорошо.
Кадры спасения альпинистов на Эльбрусе - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 09:59Туризм
Турфирма ответила на сообщения о том, что гид бросил людей на Эльбрусе
В четверг на высоте 5400 метров на Эльбрусе группа альпинистов из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. В результате происшествия погибли пять человек. Остальных эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам. Операция проходила при температуре в минус 20 градусов, а порывы ветра достигали 40-70 метров в секунду.
Как рассказали в турфирме Еlbrus.guide, сначала стало плохо одной из девушек и гид решил спускать ее вниз; остальные двинулись дальше, несмотря на усиливающийся ветер. В итоге туристка умерла на руках у инструктора через час, еще четверо скончались позже от переохлаждения.
Туристов накрыла снежная буря на Эльбрусе. Кадры спасения людей - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 17:57Туризм
Туристов накрыла снежная буря на Эльбрусе. Кадры спасения людейГруппа туристов из 19 человек 23 сентября совершала восхождение на Эльбрус. На высоте 5400 метров людей накрыла снежная буря. Пять человек погибли, остальных удалось спасти.
 
ТуризмНальчикКабардино-Балкарская Республика (КБР)Новости - ТуризмЭльбрусГибель альпинистов на Эльбрусе
 
 
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