https://ria.ru/20210926/elbrus-1751863827.html
Еще двух пострадавших на Эльбрусе альпинистов выписали из больницы
Еще двух пострадавших на Эльбрусе альпинистов выписали из больницы - РИА Новости, 26.09.2021
Еще двух пострадавших на Эльбрусе альпинистов выписали из больницы
Еще двух альпинистов, пострадавших во время восхождения на Эльбрус, выписали из больницы. Об этом РИА Новости сообщили в Минздраве Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T12:00
2021-09-26T12:00
2021-09-26T14:50
туризм
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кабардино-балкарская республика (кбр)
новости - туризм
эльбрус
гибель альпинистов на эльбрусе
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НАЛЬЧИК, 26 сен — РИА Новости. Еще двух альпинистов, пострадавших во время восхождения на Эльбрус, выписали из больницы. Об этом РИА Новости сообщили в Минздраве Кабардино-Балкарии.В стационаре республиканской клинической больницы остаются пять человек. Все находятся в ожоговом отделении. По словам собеседника агентства, они чувствуют себя хорошо.В четверг на высоте 5400 метров на Эльбрусе группа альпинистов из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. В результате происшествия погибли пять человек. Остальных эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам. Операция проходила при температуре в минус 20 градусов, а порывы ветра достигали 40-70 метров в секунду.Как рассказали в турфирме Еlbrus.guide, сначала стало плохо одной из девушек и гид решил спускать ее вниз; остальные двинулись дальше, несмотря на усиливающийся ветер. В итоге туристка умерла на руках у инструктора через час, еще четверо скончались позже от переохлаждения.
https://ria.ru/20210924/elbrus-1751568818.html
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нальчик, кабардино-балкарская республика (кбр), новости - туризм, эльбрус, гибель альпинистов на эльбрусе
12:00 26.09.2021 (обновлено: 14:50 26.09.2021)
Еще двух пострадавших на Эльбрусе альпинистов выписали из больницы
Еще двух пострадавших на Эльбрусе альпинистов выписали, в больнице остались пятеро