https://ria.ru/20210926/ekzit-poll-1751899749.html
В Германии опубликовали первые данные экзит-поллов
В Германии опубликовали первые данные экзит-поллов - РИА Новости, 26.09.2021
В Германии опубликовали первые данные экзит-поллов
Немецкие социал-демократы (СДПГ) во главе с Олафом Шольцем лидируют на выборах в бундестаг с 26%, следует из данных экзит-поллов исследовательского института... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T19:03
2021-09-26T19:03
2021-09-26T21:09
в мире
бундестаг германии
германия
союз 90/зеленые
ангела меркель
выборы в парламент германии
хдс/хсс
армин лашет
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БЕРЛИН, 26 сен — РИА Новости. Немецкие социал-демократы (СДПГ) во главе с Олафом Шольцем лидируют на выборах в бундестаг с 26%, следует из данных экзит-поллов исследовательского института Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF.Блок немецких консерваторов (ХДС/ХСС) во главе с Армином Лашетом занимает второе место с 24%."Союз 90/Зеленые" во главе с Анналеной Бербок — третьи с 14,5%.На четвертом месте свободные демократы с 12%, правая "Альтернатива для Германии" набирает 10%, "Левые" также проходят в парламент с 5%.В свою очередь, как свидетельствуют экзит-поллы социологического института Infratest dimap для общественно-правового телеканала ARD, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов и Социал-демократическая партия Германии набирают по 25%. У "Зеленых" — 15%, у АдГ и либералов из Свободной демократической партии — по 11%, у "Левых" — 5%.Выборы в бундестаг ФРГ прошли в воскресенье, почти 60 тысяч избирательных участков по всей стране работали до 18:00 (19:00 мск).По итогам выборов в бундестаг сформируют новое правительство Германии во главе с новым канцлером. Ангела Меркель (ХДС/ХСС), занимавшая должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет, не претендует на новый срок.Опросы общественного мнения предрекают победу социал-демократов, но ни одна партия, скорее всего, не сможет набрать даже 30%. При этом, по прогнозам, в бундестаге будут представлены шесть политсил.На выборах в бундестаг в 2017 году ХДС получила 26,8%, ХСС 6,2% (итого ХДС/ХСС 33%), СДПГ — 20,5%, "Альтернатива для Германии" — 12,6%, СвДП — 10,7%, "Левые" — 9,2%, "Зеленые" — 8,9%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, бундестаг германии, германия, союз 90/зеленые , ангела меркель, выборы в парламент германии, хдс/хсс, армин лашет, анналена бербок
19:03 26.09.2021 (обновлено: 21:09 26.09.2021)
В Германии опубликовали первые данные экзит-поллов
В Германии опубликовали первые данные экзит-поллов
БЕРЛИН, 26 сен — РИА Новости.
Немецкие социал-демократы (СДПГ) во главе с Олафом Шольцем
лидируют на выборах в бундестаг с 26%, следует из данных экзит-поллов исследовательского института Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF.
Блок немецких консерваторов (ХДС/ХСС) во главе с Армином Лашетом
занимает второе место с 24%.
"Союз 90/Зеленые
" во главе с Анналеной Бербок
— третьи с 14,5%.
На четвертом месте свободные демократы с 12%, правая "Альтернатива для Германии" набирает 10%, "Левые" также проходят в парламент с 5%.
В свою очередь, как свидетельствуют экзит-поллы социологического института Infratest dimap для общественно-правового телеканала ARD, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов и Социал-демократическая партия Германии набирают по 25%. У "Зеленых" — 15%, у АдГ и либералов из Свободной демократической партии — по 11%, у "Левых" — 5%.
Выборы в бундестаг ФРГ прошли в воскресенье, почти 60 тысяч избирательных участков по всей стране работали до 18:00 (19:00 мск).
По итогам выборов в бундестаг сформируют новое правительство Германии
во главе с новым канцлером. Ангела Меркель
(ХДС/ХСС
), занимавшая должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет, не претендует на новый срок.
Опросы общественного мнения предрекают победу социал-демократов, но ни одна партия, скорее всего, не сможет набрать даже 30%. При этом, по прогнозам, в бундестаге будут представлены шесть политсил.
На выборах в бундестаг в 2017 году ХДС получила 26,8%, ХСС 6,2% (итого ХДС/ХСС 33%), СДПГ — 20,5%, "Альтернатива для Германии" — 12,6%, СвДП — 10,7%, "Левые" — 9,2%, "Зеленые" — 8,9%.