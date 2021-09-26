https://ria.ru/20210926/ekzit-poll-1751899749.html

В Германии опубликовали первые данные экзит-поллов

В Германии опубликовали первые данные экзит-поллов - РИА Новости, 26.09.2021

В Германии опубликовали первые данные экзит-поллов

Немецкие социал-демократы (СДПГ) во главе с Олафом Шольцем лидируют на выборах в бундестаг с 26%, следует из данных экзит-поллов исследовательского института... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T19:03

2021-09-26T19:03

2021-09-26T21:09

в мире

бундестаг германии

германия

союз 90/зеленые

ангела меркель

выборы в парламент германии

хдс/хсс

армин лашет

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БЕРЛИН, 26 сен — РИА Новости. Немецкие социал-демократы (СДПГ) во главе с Олафом Шольцем лидируют на выборах в бундестаг с 26%, следует из данных экзит-поллов исследовательского института Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF.Блок немецких консерваторов (ХДС/ХСС) во главе с Армином Лашетом занимает второе место с 24%."Союз 90/Зеленые" во главе с Анналеной Бербок — третьи с 14,5%.На четвертом месте свободные демократы с 12%, правая "Альтернатива для Германии" набирает 10%, "Левые" также проходят в парламент с 5%.В свою очередь, как свидетельствуют экзит-поллы социологического института Infratest dimap для общественно-правового телеканала ARD, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов и Социал-демократическая партия Германии набирают по 25%. У "Зеленых" — 15%, у АдГ и либералов из Свободной демократической партии — по 11%, у "Левых" — 5%.Выборы в бундестаг ФРГ прошли в воскресенье, почти 60 тысяч избирательных участков по всей стране работали до 18:00 (19:00 мск).По итогам выборов в бундестаг сформируют новое правительство Германии во главе с новым канцлером. Ангела Меркель (ХДС/ХСС), занимавшая должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет, не претендует на новый срок.Опросы общественного мнения предрекают победу социал-демократов, но ни одна партия, скорее всего, не сможет набрать даже 30%. При этом, по прогнозам, в бундестаге будут представлены шесть политсил.На выборах в бундестаг в 2017 году ХДС получила 26,8%, ХСС 6,2% (итого ХДС/ХСС 33%), СДПГ — 20,5%, "Альтернатива для Германии" — 12,6%, СвДП — 10,7%, "Левые" — 9,2%, "Зеленые" — 8,9%.

https://ria.ru/20210926/merkel-1751867082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, бундестаг германии, германия, союз 90/зеленые , ангела меркель, выборы в парламент германии, хдс/хсс, армин лашет, анналена бербок