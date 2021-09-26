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В Нижегородской области три человека погибли в ДТП с фурой
В Нижегородской области три человека погибли в ДТП с фурой - РИА Новости, 26.09.2021
В Нижегородской области три человека погибли в ДТП с фурой
Три человека погибли при лобовом столкновении легкового автомобиля с фурой в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГУМВД России по региону. РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T12:22
2021-09-26T12:22
происшествия
казань
нижегородская область
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сен - РИА Новости. Три человека погибли при лобовом столкновении легкового автомобиля с фурой в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГУМВД России по региону.ДТП произошло в воскресенье на федеральной трассе Нижний Новгород - Казань, за 15 километров до города Лысково."В результате ДТП погибло 3 человека из легковушки. На месте ДТП работают полицейские и экстренные службы, возможно непродолжительное перекрытие трассы. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
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происшествия, казань, нижегородская область, нижний новгород
12:22 26.09.2021
 
В Нижегородской области три человека погибли в ДТП с фурой

В Нижегородской области три человека погибли при столкновении фуры с легковушкой

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМашина скорой
Машина скорой - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сен - РИА Новости. Три человека погибли при лобовом столкновении легкового автомобиля с фурой в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГУМВД России по региону.
ДТП произошло в воскресенье на федеральной трассе Нижний Новгород - Казань, за 15 километров до города Лысково.
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"В результате ДТП погибло 3 человека из легковушки. На месте ДТП работают полицейские и экстренные службы, возможно непродолжительное перекрытие трассы. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияКазаньНижегородская областьНижний Новгород
 
 
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