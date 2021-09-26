https://ria.ru/20210926/dtp-1751865843.html

В Нижегородской области три человека погибли в ДТП с фурой

В Нижегородской области три человека погибли в ДТП с фурой - РИА Новости, 26.09.2021

В Нижегородской области три человека погибли в ДТП с фурой

Три человека погибли при лобовом столкновении легкового автомобиля с фурой в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГУМВД России по региону. РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T12:22

2021-09-26T12:22

2021-09-26T12:22

происшествия

казань

нижегородская область

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сен - РИА Новости. Три человека погибли при лобовом столкновении легкового автомобиля с фурой в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГУМВД России по региону.ДТП произошло в воскресенье на федеральной трассе Нижний Новгород - Казань, за 15 километров до города Лысково."В результате ДТП погибло 3 человека из легковушки. На месте ДТП работают полицейские и экстренные службы, возможно непродолжительное перекрытие трассы. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210923/dtp-1751538598.html

казань

нижегородская область

нижний новгород

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происшествия, казань, нижегородская область, нижний новгород