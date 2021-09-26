https://ria.ru/20210926/dengi-1751852287.html

По данным исследования, треть россиян не выдают детям карманные деньги

По данным исследования, треть россиян не выдают детям карманные деньги - РИА Новости, 26.09.2021

По данным исследования, треть россиян не выдают детям карманные деньги

Треть российских родителей не предусматривают в семейном бюджете такую статью расходов, как карманные деньги для своих чад, говорится в исследовании банка... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T10:10

2021-09-26T10:10

2021-09-26T10:10

общество

деньги

русский стандарт (банк)

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Треть российских родителей не предусматривают в семейном бюджете такую статью расходов, как карманные деньги для своих чад, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), результаты которого есть в распоряжении РИА Новости."В современных условиях растущей финансовой грамотности многие родители считают важным обучение детей умению распоряжаться собственными финансами. Опрос показал, что 71% респондентов дают им личные деньги, а 29% предпочитают все же не выделять под это отдельную статью расходов", - выяснили аналитики, опросив более 3 000 респондентов из числа клиентов банка, участников групп в социальных сетях.Чаще всего "детские" карманные деньги выдаются в форме наличных – 62% опрошенных россиян выбрали именно этот вариант ответа. При этом, с каждым годом растет популярность детских и подростковых банковских карт, с которыми можно смело отправить ребенка за покупками. Оставшиеся 38% опрошенных родителей выбирают именно эти карты для выдачи средств своим детям.Как выяснилось, большинство выдают карманные деньги каждый день – этот вариант ответа выбрали 38% респондентов. 36% выделяют средства под детские расходы раз в неделю, 17% только на крупные праздники (день рождения Новый год), а 9% лишь раз в месяц.Интересно, что сами респонденты, вспоминая свое детство, отметили, что чаще всего им разрешали оставлять себе мелочь со сдачи в магазине. Наибольшая доля, а именно 32% опрошенных, выбрали именно этот вариант ответа на вопрос о своем взрослении. 25% респондентов получали в качестве подарка на праздники бумажные купюры. Для 24% родители по традиции регулярно выдавали "монетки на мороженое, пирожное, газировку, шоколадку". При этом, 19% опрошенных россиян в детстве "зарабатывали" карманные деньги сами, получая поощрение "за высокие оценки, помощь родителям, сдачу стеклотары и макулатуры".

https://ria.ru/20210702/podderzhka-1739519178.html

https://ria.ru/20210514/dengi-1732239001.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, деньги, русский стандарт (банк)