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По данным исследования, треть россиян не выдают детям карманные деньги
По данным исследования, треть россиян не выдают детям карманные деньги - РИА Новости, 26.09.2021
По данным исследования, треть россиян не выдают детям карманные деньги
Треть российских родителей не предусматривают в семейном бюджете такую статью расходов, как карманные деньги для своих чад, говорится в исследовании банка... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T10:10
2021-09-26T10:10
общество
деньги
русский стандарт (банк)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Треть российских родителей не предусматривают в семейном бюджете такую статью расходов, как карманные деньги для своих чад, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), результаты которого есть в распоряжении РИА Новости."В современных условиях растущей финансовой грамотности многие родители считают важным обучение детей умению распоряжаться собственными финансами. Опрос показал, что 71% респондентов дают им личные деньги, а 29% предпочитают все же не выделять под это отдельную статью расходов", - выяснили аналитики, опросив более 3 000 респондентов из числа клиентов банка, участников групп в социальных сетях.Чаще всего "детские" карманные деньги выдаются в форме наличных – 62% опрошенных россиян выбрали именно этот вариант ответа. При этом, с каждым годом растет популярность детских и подростковых банковских карт, с которыми можно смело отправить ребенка за покупками. Оставшиеся 38% опрошенных родителей выбирают именно эти карты для выдачи средств своим детям.Как выяснилось, большинство выдают карманные деньги каждый день – этот вариант ответа выбрали 38% респондентов. 36% выделяют средства под детские расходы раз в неделю, 17% только на крупные праздники (день рождения Новый год), а 9% лишь раз в месяц.Интересно, что сами респонденты, вспоминая свое детство, отметили, что чаще всего им разрешали оставлять себе мелочь со сдачи в магазине. Наибольшая доля, а именно 32% опрошенных, выбрали именно этот вариант ответа на вопрос о своем взрослении. 25% респондентов получали в качестве подарка на праздники бумажные купюры. Для 24% родители по традиции регулярно выдавали "монетки на мороженое, пирожное, газировку, шоколадку". При этом, 19% опрошенных россиян в детстве "зарабатывали" карманные деньги сами, получая поощрение "за высокие оценки, помощь родителям, сдачу стеклотары и макулатуры".
https://ria.ru/20210702/podderzhka-1739519178.html
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общество, деньги, русский стандарт (банк)
10:10 26.09.2021
 
По данным исследования, треть россиян не выдают детям карманные деньги

Исследование банка "Русский стандарт": треть россиян не выдают детям карманные деньги

© Depositphotos / Syda_ProductionsРебенок
Ребенок - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© Depositphotos / Syda_Productions
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Треть российских родителей не предусматривают в семейном бюджете такую статью расходов, как карманные деньги для своих чад, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.
"В современных условиях растущей финансовой грамотности многие родители считают важным обучение детей умению распоряжаться собственными финансами. Опрос показал, что 71% респондентов дают им личные деньги, а 29% предпочитают все же не выделять под это отдельную статью расходов", - выяснили аналитики, опросив более 3 000 респондентов из числа клиентов банка, участников групп в социальных сетях.
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Чаще всего "детские" карманные деньги выдаются в форме наличных – 62% опрошенных россиян выбрали именно этот вариант ответа. При этом, с каждым годом растет популярность детских и подростковых банковских карт, с которыми можно смело отправить ребенка за покупками. Оставшиеся 38% опрошенных родителей выбирают именно эти карты для выдачи средств своим детям.
Как выяснилось, большинство выдают карманные деньги каждый день – этот вариант ответа выбрали 38% респондентов. 36% выделяют средства под детские расходы раз в неделю, 17% только на крупные праздники (день рождения Новый год), а 9% лишь раз в месяц.
Интересно, что сами респонденты, вспоминая свое детство, отметили, что чаще всего им разрешали оставлять себе мелочь со сдачи в магазине. Наибольшая доля, а именно 32% опрошенных, выбрали именно этот вариант ответа на вопрос о своем взрослении. 25% респондентов получали в качестве подарка на праздники бумажные купюры. Для 24% родители по традиции регулярно выдавали "монетки на мороженое, пирожное, газировку, шоколадку". При этом, 19% опрошенных россиян в детстве "зарабатывали" карманные деньги сами, получая поощрение "за высокие оценки, помощь родителям, сдачу стеклотары и макулатуры".
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