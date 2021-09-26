07:12 26.09.2021 (обновлено: 07:14 26.09.2021)
В Японии рассмотрели возможность отмены режима ЧС по коронавирусу
Глава минздрава Японии Тамура сообщил о возможной отмене режима ЧС по коронавирусу
© AP Photo / Eugene HoshikoРайон Асакуса в Токио
© AP Photo / Eugene Hoshiko
ТОКИО, 26 сен – РИА Новости. Министр здравоохранения Японии Норихиса Тамура считает возможным отмену действующего почти в половине префектур режима чрезвычайной ситуации по коронавирусу на фоне существенного падения числа новых заражений.
"Мы наблюдаем продолжающийся тренд к снижению числа новых заражений в стране. Я полагаю, что в сложившихся условиях мы сможем снять режим ЧС в конце сентября", - заявил министр в ходе воскресной программы на телеканале NHK.
Вместе с этим глава японского минздрава подчеркнул, что это не означает отсутствие новых рисков, в том числе возникновения "пятой волны".
"Даже если вы полностью вакцинированы, всегда остается риск заражения. В связи с этим я полагаю, что необходимо проведение определенных поведенческих тестов для смягчения существующих ограничений", - подчеркнул Тамура.
С ним были согласны и присутствовавшие на программе эксперты. По их мнению, полностью исключить новые заражения в ближайшее время вряд ли удастся.
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Режим ЧС действует в 19 японских префектурах из 47: Хоккайдо, Гифу, Айти, Миэ, Сига, Хиросима, Токио, Канагава, Тиба, Ибараки, Тотиги, Гумма, Сайтама, Сидзуока, Осака, Киото, Хёго, Фукуока, Окинава. Еще в восьми действует режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом, предполагающий более мягкие ограничения.
Предполагается, что окончательное решение по режиму ЧС правительство Японии примет 28 сентября.