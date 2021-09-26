https://ria.ru/20210926/chs-1751843030.html

В Японии рассмотрели возможность отмены режима ЧС по коронавирусу

В Японии рассмотрели возможность отмены режима ЧС по коронавирусу - РИА Новости, 26.09.2021

В Японии рассмотрели возможность отмены режима ЧС по коронавирусу

Министр здравоохранения Японии Норихиса Тамура считает возможным отмену действующего почти в половине префектур режима чрезвычайной ситуации по коронавирусу на... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T07:12

2021-09-26T07:12

2021-09-26T07:14

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япония

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ТОКИО, 26 сен – РИА Новости. Министр здравоохранения Японии Норихиса Тамура считает возможным отмену действующего почти в половине префектур режима чрезвычайной ситуации по коронавирусу на фоне существенного падения числа новых заражений.Вместе с этим глава японского минздрава подчеркнул, что это не означает отсутствие новых рисков, в том числе возникновения "пятой волны".С ним были согласны и присутствовавшие на программе эксперты. По их мнению, полностью исключить новые заражения в ближайшее время вряд ли удастся.Режим ЧС действует в 19 японских префектурах из 47: Хоккайдо, Гифу, Айти, Миэ, Сига, Хиросима, Токио, Канагава, Тиба, Ибараки, Тотиги, Гумма, Сайтама, Сидзуока, Осака, Киото, Хёго, Фукуока, Окинава. Еще в восьми действует режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом, предполагающий более мягкие ограничения.Предполагается, что окончательное решение по режиму ЧС правительство Японии примет 28 сентября.

https://ria.ru/20210912/vaktsina-1749720505.html

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в мире, токио, япония, здоровье - общество