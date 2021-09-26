https://ria.ru/20210926/chay-1751880403.html
Китайский блогер рассказал, что его поразило в России
Китаец рассказал, что его поразило в России
Китайский блогер рассказал, что его поразило в России
Пользователь WeChat из Китая назвал чайную культуру в России уникальной и рассказал, чем она его поразила. РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T15:11
2021-09-26T15:11
2021-09-26T17:04
в мире
общество
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Пользователь WeChat из Китая назвал чайную культуру в России уникальной и рассказал, чем она его поразила.Как отметил блогер, россияне полюбили пить чай позднее, чем жители Востока, но раньше западных стран. Первое и самое большое отличие между российской и китайской культурой чаепития — любовь добавлять в напиток сахар.Он добавил, что на Западе люди предпочитают черный чай, в то время как в Китае любят зеленый и пьют его без сахара.Кроме того, автор удивился привычке россиян пить сладкий чай в поезде. Он был уверен, что заснуть после такого напитка невозможно."Однако позже выяснилось, что заснуть невозможно как раз-таки, не выпив чашку чая", — признался китаец.Вторая особенность — любовь россиян к сладостям. Автор назвал их приторными и посоветовал есть их, запивая зеленым чаем.Также блогера поразило разнообразие цветочных, травяных, фруктовых и ягодных чаев в России. Он объяснил, что обилие лесов в стране позволяет делать различные сборы для ароматных чайных напитков.Отдельно автор коснулся традиций сибирских народов — тувинцев, алтайцев и хакасов. Они пьют чай с молоком и солью, как это раньше делали в Монголии и Тибете.Помимо прочего, блогер заметил, что люди в России могут пить чай в любое время суток, дополняя им каждый прием пищи.Автор отметил, что чаепитие у россиян может быть очень продолжительным и за это время можно обсудить многие вопросы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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в мире, общество, китай, россия
15:11 26.09.2021 (обновлено: 17:04 26.09.2021)
Китайский блогер рассказал, что его поразило в России
Китайский блогер поразился тем, как русские пьют чай
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.
Пользователь WeChat
из Китая
назвал чайную культуру в России
уникальной и рассказал, чем она его поразила.
Как отметил блогер, россияне полюбили пить чай позднее, чем жители Востока, но раньше западных стран. Первое и самое большое отличие между российской и китайской культурой чаепития — любовь добавлять в напиток сахар.
"По-видимому, они (россияне. — Прим. ред.) не могут переносить пресный вкус простого черного чая", — предположил автор.
Он добавил, что на Западе люди предпочитают черный чай, в то время как в Китае любят зеленый и пьют его без сахара.
Кроме того, автор удивился привычке россиян пить сладкий чай в поезде. Он был уверен, что заснуть после такого напитка невозможно.
"Однако позже выяснилось, что заснуть невозможно как раз-таки, не выпив чашку чая", — признался китаец.
Вторая особенность — любовь россиян к сладостям. Автор назвал их приторными и посоветовал есть их, запивая зеленым чаем.
Также блогера поразило разнообразие цветочных, травяных, фруктовых и ягодных чаев в России. Он объяснил, что обилие лесов в стране позволяет делать различные сборы для ароматных чайных напитков.
Отдельно автор коснулся традиций сибирских народов — тувинцев, алтайцев и хакасов. Они пьют чай с молоком и солью, как это раньше делали в Монголии
и Тибете
.
Помимо прочего, блогер заметил, что люди в России могут пить чай в любое время суток, дополняя им каждый прием пищи.
"Чай в России — это повод, чтобы собраться вместе и поболтать", — продолжил он.
Автор отметил, что чаепитие у россиян может быть очень продолжительным и за это время можно обсудить многие вопросы.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>