https://ria.ru/20210926/chay-1751880403.html

Китайский блогер рассказал, что его поразило в России

Китаец рассказал, что его поразило в России

Китайский блогер рассказал, что его поразило в России

Пользователь WeChat из Китая назвал чайную культуру в России уникальной и рассказал, чем она его поразила. РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T15:11

2021-09-26T15:11

2021-09-26T17:04

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Пользователь WeChat из Китая назвал чайную культуру в России уникальной и рассказал, чем она его поразила.Как отметил блогер, россияне полюбили пить чай позднее, чем жители Востока, но раньше западных стран. Первое и самое большое отличие между российской и китайской культурой чаепития — любовь добавлять в напиток сахар.Он добавил, что на Западе люди предпочитают черный чай, в то время как в Китае любят зеленый и пьют его без сахара.Кроме того, автор удивился привычке россиян пить сладкий чай в поезде. Он был уверен, что заснуть после такого напитка невозможно."Однако позже выяснилось, что заснуть невозможно как раз-таки, не выпив чашку чая", — признался китаец.Вторая особенность — любовь россиян к сладостям. Автор назвал их приторными и посоветовал есть их, запивая зеленым чаем.Также блогера поразило разнообразие цветочных, травяных, фруктовых и ягодных чаев в России. Он объяснил, что обилие лесов в стране позволяет делать различные сборы для ароматных чайных напитков.Отдельно автор коснулся традиций сибирских народов — тувинцев, алтайцев и хакасов. Они пьют чай с молоком и солью, как это раньше делали в Монголии и Тибете.Помимо прочего, блогер заметил, что люди в России могут пить чай в любое время суток, дополняя им каждый прием пищи.Автор отметил, что чаепитие у россиян может быть очень продолжительным и за это время можно обсудить многие вопросы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20210919/voda-1750735488.html

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в мире, общество, китай, россия