Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210926/chay-1751880403.html
Китайский блогер рассказал, что его поразило в России
Китаец рассказал, что его поразило в России
Китайский блогер рассказал, что его поразило в России
Пользователь WeChat из Китая назвал чайную культуру в России уникальной и рассказал, чем она его поразила. РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T15:11
2021-09-26T17:04
в мире
общество
китай
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751889508_104:0:3132:1703_1920x0_80_0_0_0152c26b811e94ef621a9e1a3a1c1000.jpg
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Пользователь WeChat из Китая назвал чайную культуру в России уникальной и рассказал, чем она его поразила.Как отметил блогер, россияне полюбили пить чай позднее, чем жители Востока, но раньше западных стран. Первое и самое большое отличие между российской и китайской культурой чаепития — любовь добавлять в напиток сахар.Он добавил, что на Западе люди предпочитают черный чай, в то время как в Китае любят зеленый и пьют его без сахара.Кроме того, автор удивился привычке россиян пить сладкий чай в поезде. Он был уверен, что заснуть после такого напитка невозможно."Однако позже выяснилось, что заснуть невозможно как раз-таки, не выпив чашку чая", — признался китаец.Вторая особенность — любовь россиян к сладостям. Автор назвал их приторными и посоветовал есть их, запивая зеленым чаем.Также блогера поразило разнообразие цветочных, травяных, фруктовых и ягодных чаев в России. Он объяснил, что обилие лесов в стране позволяет делать различные сборы для ароматных чайных напитков.Отдельно автор коснулся традиций сибирских народов — тувинцев, алтайцев и хакасов. Они пьют чай с молоком и солью, как это раньше делали в Монголии и Тибете.Помимо прочего, блогер заметил, что люди в России могут пить чай в любое время суток, дополняя им каждый прием пищи.Автор отметил, что чаепитие у россиян может быть очень продолжительным и за это время можно обсудить многие вопросы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20210919/voda-1750735488.html
https://ria.ru/20210911/morozy-1749674907.html
https://ria.ru/20190922/1558978264.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751889508_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_5f6562d84f5c80df3276a13e99eb5f55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, общество, китай, россия
15:11 26.09.2021 (обновлено: 17:04 26.09.2021)
 
Китайский блогер рассказал, что его поразило в России

Китайский блогер поразился тем, как русские пьют чай

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНадувной самовар во время масленичных гуляний в парке им. 300 летия Санкт-Петербурга
Надувной самовар во время масленичных гуляний в парке им. 300 летия Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Пользователь WeChat из Китая назвал чайную культуру в России уникальной и рассказал, чем она его поразила.
Как отметил блогер, россияне полюбили пить чай позднее, чем жители Востока, но раньше западных стран. Первое и самое большое отличие между российской и китайской культурой чаепития — любовь добавлять в напиток сахар.

"По-видимому, они (россияне. — Прим. ред.) не могут переносить пресный вкус простого черного чая", — предположил автор.

Он добавил, что на Западе люди предпочитают черный чай, в то время как в Китае любят зеленый и пьют его без сахара.
Нарзанная галерея в Кисловодске - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
19 сентября, 02:27
"Будто из ржавого крана": японца поразила российская минеральная вода
Кроме того, автор удивился привычке россиян пить сладкий чай в поезде. Он был уверен, что заснуть после такого напитка невозможно.
"Однако позже выяснилось, что заснуть невозможно как раз-таки, не выпив чашку чая", — признался китаец.
Вторая особенность — любовь россиян к сладостям. Автор назвал их приторными и посоветовал есть их, запивая зеленым чаем.
Также блогера поразило разнообразие цветочных, травяных, фруктовых и ягодных чаев в России. Он объяснил, что обилие лесов в стране позволяет делать различные сборы для ароматных чайных напитков.
Якутский пейзаж - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
11 сентября, 16:36
"Сделаешь так — умрешь". Японец рассказал, что его поразило в России
Отдельно автор коснулся традиций сибирских народов — тувинцев, алтайцев и хакасов. Они пьют чай с молоком и солью, как это раньше делали в Монголии и Тибете.
Помимо прочего, блогер заметил, что люди в России могут пить чай в любое время суток, дополняя им каждый прием пищи.

"Чай в России — это повод, чтобы собраться вместе и поболтать", — продолжил он.

Автор отметил, что чаепитие у россиян может быть очень продолжительным и за это время можно обсудить многие вопросы.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
Дворцовая площадь и Зимний дворец в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.09.2019
22 сентября 2019, 17:03
Японский журналист поразился доброте россиян
 
В миреОбществоКитайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:09Источник заявил, что к чиновникам крымских курортов "возникли вопросы"
04:55Вучич пообещал задействовать силы для защиты сербского населения в Косово
04:44Премьер Испании поздравил СДПГ c результатами выборов в бундестаг
04:32Согласно прогнозу, "Левые" не проходят в бундестаг
04:23Ученые раскрыли тайну древнейших ювелирных украшений
04:19В Хабаровском крае спасатели завершили работы на месте крушения Ан-26
04:09Названы самые тяжелые для возврата кредиты
04:02На Камчатке частный вертолет завалился при посадке на бок
04:00Немцы дали Украине совет на фоне ее учений с НАТО
03:58Российские дипломаты призвали предоставить медпомощь Ярошенко
03:54В Приморье пропали три туристки
03:38Исследование: почти половина россиян готовы переехать в новые города Сибири
03:27НАСА и Boeing помогают в расследовании причин появления трещин на МКС
03:21Немецкий политолог заявил, что Германия "развернулась" от России
03:18Юрист рассказал о доплатах пенсионерам в октябре
03:07Жители Канарских островов укрылись в домах из-за приближения лавы к морю
03:00Ученые рассказали, как тренировки влияют на гипертоников
03:00Эксперты рассказали, когда за долги по ипотеке начинают отбирать жилье
02:50Глава YouTube рассчитывает продолжить работу сервиса в России
02:46Россияне запатентовали технологию контроля сахара в крови без уколов
Лента новостейМолния