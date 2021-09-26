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В Минске обвинили Запад в вытеснении экстремистов под видом беженцев
В Минске обвинили Запад в вытеснении экстремистов под видом беженцев - РИА Новости, 26.09.2021
В Минске обвинили Запад в вытеснении экстремистов под видом беженцев
Запад пытается под видом мигрантов вытеснить в Белоруссию террористов и экстремистов, заявил заместитель министра внутренних дел страны – командующий... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T21:02
2021-09-26T21:51
в мире
белоруссия
исламское государство
западная европа
россия
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МИНСК, 26 сен – РИА Новости. Запад пытается под видом мигрантов вытеснить в Белоруссию террористов и экстремистов, заявил заместитель министра внутренних дел страны – командующий внутренними войсками Николай Карпенков."И они пытаются под видом якобы, скажем так, возвращения к нам нелегально попавших к ним мигрантов забрасывать к нам террористов сюда и экстремистов. По всей Западной Европе собирают и игиловцев, всех тех, кто у них сидел в следственных изоляторах и под следствием был, забросить сюда, в Республику Беларусь, для того чтобы дестабилизировать обстановку", - сказал Карпенков в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье.Замглавы МВД подчеркнул, что под прикрытием женщин и детей – беженцев "забрасывают сюда потенциальных диверсантов". Вместе с тем он заверил, что у белорусских силовиков есть опыт работы с "потенциальными террористами и экстремистами", которых пытаются забрасывать из стран ЕС в Белоруссию под видом возвращения нелегальных мигрантов. "Мы их осматриваем, чтобы не было видно явных каких-то ранений, признаков того, что тот или иной мигрант участвовал в боевых действиях, стрелял из автомата, потому что остаются определенные следы на теле. Мы в этом направлении помогаем… пограничникам и специальным службам непосредственно на границе", - сказал командующий внутренними войсками.Он сравнил ситуацию с миграцией на белорусской границе с гибридной войной. "На границе обстановка, конечно, неспокойная. Пограничники выполняют свои задачи, они обеспечивают безопасность, они задерживают нарушителей. Внутренние войска оказывают помощь пограничникам, чтобы не было каких-то непонятных провокаций, которые могут совершить, скажем так, спецслужбы западных стран с нашей территории по отношению к территориям Литвы, Латвии, Польши. Поэтому мы охраняем и тыл у пограничников, мы оказываем непосредственную помощь и в работе с нелегальными мигрантами, не давая, чтобы нам сюда (их) стадами загоняли", - сказал Карпенков.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. ЕС утверждает, что Белоруссия использует мигрантов как "гибридное оружие" против Евросоюза после того, как против Минска были введены санкции. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20210922/migrant-1751242616.html
https://ria.ru/20210925/belorussiya-1751828424.html
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в мире, белоруссия, исламское государство, западная европа, россия
21:02 26.09.2021 (обновлено: 21:51 26.09.2021)
 
В Минске обвинили Запад в вытеснении экстремистов под видом беженцев

Замминистра МВД Белоруссии Карпенков: Запад пытается вытеснить экстремистов в страну

© Фото : Государственная пограничная охрана ЛатвииЛатвийско-белорусская граница
Латвийско-белорусская граница - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© Фото : Государственная пограничная охрана Латвии
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МИНСК, 26 сен – РИА Новости. Запад пытается под видом мигрантов вытеснить в Белоруссию террористов и экстремистов, заявил заместитель министра внутренних дел страны – командующий внутренними войсками Николай Карпенков.
"И они пытаются под видом якобы, скажем так, возвращения к нам нелегально попавших к ним мигрантов забрасывать к нам террористов сюда и экстремистов. По всей Западной Европе собирают и игиловцев, всех тех, кто у них сидел в следственных изоляторах и под следствием был, забросить сюда, в Республику Беларусь, для того чтобы дестабилизировать обстановку", - сказал Карпенков в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье.
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Минск заявил, что польские силовики выбросили на границу избитого мигранта
Замглавы МВД подчеркнул, что под прикрытием женщин и детей – беженцев "забрасывают сюда потенциальных диверсантов". Вместе с тем он заверил, что у белорусских силовиков есть опыт работы с "потенциальными террористами и экстремистами", которых пытаются забрасывать из стран ЕС в Белоруссию под видом возвращения нелегальных мигрантов. "Мы их осматриваем, чтобы не было видно явных каких-то ранений, признаков того, что тот или иной мигрант участвовал в боевых действиях, стрелял из автомата, потому что остаются определенные следы на теле. Мы в этом направлении помогаем… пограничникам и специальным службам непосредственно на границе", - сказал командующий внутренними войсками.
Он сравнил ситуацию с миграцией на белорусской границе с гибридной войной. "На границе обстановка, конечно, неспокойная. Пограничники выполняют свои задачи, они обеспечивают безопасность, они задерживают нарушителей. Внутренние войска оказывают помощь пограничникам, чтобы не было каких-то непонятных провокаций, которые могут совершить, скажем так, спецслужбы западных стран с нашей территории по отношению к территориям Литвы, Латвии, Польши. Поэтому мы охраняем и тыл у пограничников, мы оказываем непосредственную помощь и в работе с нелегальными мигрантами, не давая, чтобы нам сюда (их) стадами загоняли", - сказал Карпенков.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. ЕС утверждает, что Белоруссия использует мигрантов как "гибридное оружие" против Евросоюза после того, как против Минска были введены санкции. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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