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В ЛНР сообщили о сбитом беспилотнике ВС Украины
В ЛНР сообщили о сбитом беспилотнике ВС Украины - РИА Новости, 26.09.2021
В ЛНР сообщили о сбитом беспилотнике ВС Украины
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских силовиков, который они планировали... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T17:49
2021-09-26T17:49
в мире
оон
минск
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских силовиков, который они планировали использовать для разведки позиций Народной милиции республики, заявил журналистам в воскресенье официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями."Вчера нами обнаружен вражеский беспилотник типа квадракоптер, который был поднят с позиций 3-го батальона (ВС Украины – ред.) и направлялся в сторону населенного пункта Калиново (под контролем ЛНР – ред.) для ведения воздушной разведки и уточнения позиций Народной милиции ЛНР", - заявил Филипоненко.Он уточнил, что сотрудники оборонного ведомства сбили БПЛА."Эти факты вновь подтверждают нежелание Киева выполнять взятые на себя обязательства и намерения дестабилизировать ситуацию в зоне конфликта", - дополнил Филипоненко.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210925/zakhvat-1751786783.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, оон, минск, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
17:49 26.09.2021
 
В ЛНР сообщили о сбитом беспилотнике ВС Украины

В ЛНР сообщили о сбитом разведывательном беспилотнике украинских силовиков

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗабор дома, поврежденный разрывом снаряда в результате утреннего обстрела в Петровском районе Донецка
Забор дома, поврежденный разрывом снаряда в результате утреннего обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских силовиков, который они планировали использовать для разведки позиций Народной милиции республики, заявил журналистам в воскресенье официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
"Вчера нами обнаружен вражеский беспилотник типа квадракоптер, который был поднят с позиций 3-го батальона (ВС Украины – ред.) и направлялся в сторону населенного пункта Калиново (под контролем ЛНР – ред.) для ведения воздушной разведки и уточнения позиций Народной милиции ЛНР", - заявил Филипоненко.
Он уточнил, что сотрудники оборонного ведомства сбили БПЛА.
"Эти факты вновь подтверждают нежелание Киева выполнять взятые на себя обязательства и намерения дестабилизировать ситуацию в зоне конфликта", - дополнил Филипоненко.
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В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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