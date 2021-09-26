В ЛНР сообщили о сбитом беспилотнике ВС Украины
В ЛНР сообщили о сбитом разведывательном беспилотнике украинских силовиков
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗабор дома, поврежденный разрывом снаряда в результате утреннего обстрела в Петровском районе Донецка
ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских силовиков, который они планировали использовать для разведки позиций Народной милиции республики, заявил журналистам в воскресенье официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
"Вчера нами обнаружен вражеский беспилотник типа квадракоптер, который был поднят с позиций 3-го батальона (ВС Украины – ред.) и направлялся в сторону населенного пункта Калиново (под контролем ЛНР – ред.) для ведения воздушной разведки и уточнения позиций Народной милиции ЛНР", - заявил Филипоненко.
Он уточнил, что сотрудники оборонного ведомства сбили БПЛА.
"Эти факты вновь подтверждают нежелание Киева выполнять взятые на себя обязательства и намерения дестабилизировать ситуацию в зоне конфликта", - дополнил Филипоненко.
25 сентября, 17:13На Украине раскрыли способ захватить Крым и Донбасс
В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.