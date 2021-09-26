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В Берлине в день выборов будут работать почти две тысячи полицейских

В Берлине в день выборов будут работать почти две тысячи полицейских - РИА Новости, 26.09.2021

В Берлине в день выборов будут работать почти две тысячи полицейских

Около 1,8 тысячи полицейских будут охранять порядок в Берлине в день выборов в бундестаг ФРГ, которые проходят в это воскресенье. РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T10:43

2021-09-26T10:43

2021-09-26T10:43

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германия

ангела меркель

выборы в парламент германии

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БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости. Около 1,8 тысячи полицейских будут охранять порядок в Берлине в день выборов в бундестаг ФРГ, которые проходят в это воскресенье."С самого раннего утра нашли коллеги заботятся о вашей безопасности. Сегодня будет задействовано до 1750 сотрудников", - сообщается в Twitter берлинской полиции.Что касается обеспечения безопасности на избирательных участках, то ранее в департаменте сената (правительства) Берлина по внутренней политике РИА Новости сообщили, что "полиция появится при необходимости, но не будет охранять каждый избирательный участок". На прошлой неделе в федеральной земле Рейнланд-Пфальц посетитель бензоколонки застрелил 20-летнего продавца, который отказался обслуживать его, поскольку покупатель был без защитной маски. Однако в сенате Берлина заявили, что "в настоящий момент нет сигналов о том, что (ситуация в области безопасности 26 сентября) будет нестабильна".В пресс-службе полиции Берлина ранее заявили РИА Новости, что "готовы к любому развитию событий", сотрудники будут размещены по городу таким образом, чтобы "в кратчайшее время достичь любого избирательного участка" и предотвратить возможные конфликты.Выборы в бундестаг ФРГ стартовали в воскресенье. По итогам голосования 26 сентября на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет. Почти 60 тысяч избирательных участков в Германии будут работать до 18.00 (19.00 мск). По предварительным опросам, в новый бундестаг могут попасть шесть крупнейших партий ФРГ.

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, германия, ангела меркель, выборы в парламент германии