https://ria.ru/20210926/berlin-1751855302.html
В Берлине в день выборов будут работать почти две тысячи полицейских
В Берлине в день выборов будут работать почти две тысячи полицейских - РИА Новости, 26.09.2021
В Берлине в день выборов будут работать почти две тысячи полицейских
Около 1,8 тысячи полицейских будут охранять порядок в Берлине в день выборов в бундестаг ФРГ, которые проходят в это воскресенье. РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T10:43
2021-09-26T10:43
2021-09-26T10:43
в мире
германия
ангела меркель
выборы в парламент германии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148416/10/1484161054_0:98:1786:1103_1920x0_80_0_0_b47e4affe46c1558449dbd49768340da.jpg
БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости. Около 1,8 тысячи полицейских будут охранять порядок в Берлине в день выборов в бундестаг ФРГ, которые проходят в это воскресенье."С самого раннего утра нашли коллеги заботятся о вашей безопасности. Сегодня будет задействовано до 1750 сотрудников", - сообщается в Twitter берлинской полиции.Что касается обеспечения безопасности на избирательных участках, то ранее в департаменте сената (правительства) Берлина по внутренней политике РИА Новости сообщили, что "полиция появится при необходимости, но не будет охранять каждый избирательный участок". На прошлой неделе в федеральной земле Рейнланд-Пфальц посетитель бензоколонки застрелил 20-летнего продавца, который отказался обслуживать его, поскольку покупатель был без защитной маски. Однако в сенате Берлина заявили, что "в настоящий момент нет сигналов о том, что (ситуация в области безопасности 26 сентября) будет нестабильна".В пресс-службе полиции Берлина ранее заявили РИА Новости, что "готовы к любому развитию событий", сотрудники будут размещены по городу таким образом, чтобы "в кратчайшее время достичь любого избирательного участка" и предотвратить возможные конфликты.Выборы в бундестаг ФРГ стартовали в воскресенье. По итогам голосования 26 сентября на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет. Почти 60 тысяч избирательных участков в Германии будут работать до 18.00 (19.00 мск). По предварительным опросам, в новый бундестаг могут попасть шесть крупнейших партий ФРГ.
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/148416/10/1484161054_93:0:1694:1201_1920x0_80_0_0_d9ddab72b7a1c04a1dce0e47d00ecec0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, ангела меркель, выборы в парламент германии
В Берлине в день выборов будут работать почти две тысячи полицейских
В Берлине в день выборов будут охранять порядок 1,8 тысячи полицейских
БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости. Около 1,8 тысячи полицейских будут охранять порядок в Берлине в день выборов в бундестаг ФРГ, которые проходят в это воскресенье.
"С самого раннего утра нашли коллеги заботятся о вашей безопасности. Сегодня будет задействовано до 1750 сотрудников", - сообщается в Twitter
берлинской полиции.
Что касается обеспечения безопасности на избирательных участках, то ранее в департаменте сената (правительства) Берлина по внутренней политике РИА Новости сообщили, что "полиция появится при необходимости, но не будет охранять каждый избирательный участок". На прошлой неделе в федеральной земле Рейнланд-Пфальц посетитель бензоколонки застрелил 20-летнего продавца, который отказался обслуживать его, поскольку покупатель был без защитной маски. Однако в сенате Берлина заявили, что "в настоящий момент нет сигналов о том, что (ситуация в области безопасности 26 сентября) будет нестабильна".
В пресс-службе полиции Берлина ранее заявили РИА Новости, что "готовы к любому развитию событий", сотрудники будут размещены по городу таким образом, чтобы "в кратчайшее время достичь любого избирательного участка" и предотвратить возможные конфликты.
Выборы в бундестаг ФРГ стартовали в воскресенье. По итогам голосования 26 сентября на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель
, занимавшую должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет. Почти 60 тысяч избирательных участков в Германии
будут работать до 18.00 (19.00 мск). По предварительным опросам, в новый бундестаг могут попасть шесть крупнейших партий ФРГ.