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Главе СК доложат о деле об отравлении детей в бассейне в Таганроге
Главе СК доложат о деле об отравлении детей в бассейне в Таганроге - РИА Новости, 26.09.2021
Главе СК доложат о деле об отравлении детей в бассейне в Таганроге
Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о проведении процессуальной проверки после отравления шести детей парами хлора в... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T22:40
2021-09-26T22:40
происшествия
таганрог
ростовская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о проведении процессуальной проверки после отравления шести детей парами хлора в бассейне в Таганроге Ростовской области, сообщается на сайте СК РФ.По предварительным данным, в воскресенье у шестерых детей после посещения бассейна в одном из культурно-оздоровительных комплексов Таганрога резко ухудшилось самочувствие. Их доставили в городскую больницу с признаками отравления парами хлора. По данным на сайте СК, состояние детей оценивается медиками как удовлетворительное."Глава ведомства поручил... доложить о ходе проведения процессуальной проверки по факту отравления шестерых детей парами хлора после посещения бассейна в одном из культурно-оздоровительных комплексов города Таганрога", - говорится в сообщении.Отмечается, что ход проведения процессуальной проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ.
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происшествия, таганрог, ростовская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
22:40 26.09.2021
 
Главе СК доложат о деле об отравлении детей в бассейне в Таганроге

Главе СК Бастрыкину доложат о проверке по отравлению шестерых детей в бассейне в Таганроге

© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© Фото : СК РФ
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о проведении процессуальной проверки после отравления шести детей парами хлора в бассейне в Таганроге Ростовской области, сообщается на сайте СК РФ.
По предварительным данным, в воскресенье у шестерых детей после посещения бассейна в одном из культурно-оздоровительных комплексов Таганрога резко ухудшилось самочувствие. Их доставили в городскую больницу с признаками отравления парами хлора. По данным на сайте СК, состояние детей оценивается медиками как удовлетворительное.
"Глава ведомства поручил... доложить о ходе проведения процессуальной проверки по факту отравления шестерых детей парами хлора после посещения бассейна в одном из культурно-оздоровительных комплексов города Таганрога", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ход проведения процессуальной проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
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ПроисшествияТаганрогРостовская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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