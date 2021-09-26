https://ria.ru/20210926/basseyn-1751914821.html

Главе СК доложат о деле об отравлении детей в бассейне в Таганроге

Главе СК доложат о деле об отравлении детей в бассейне в Таганроге - РИА Новости, 26.09.2021

Главе СК доложат о деле об отравлении детей в бассейне в Таганроге

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о проведении процессуальной проверки после отравления шести детей парами хлора в... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T22:40

2021-09-26T22:40

2021-09-26T22:40

происшествия

таганрог

ростовская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о проведении процессуальной проверки после отравления шести детей парами хлора в бассейне в Таганроге Ростовской области, сообщается на сайте СК РФ.По предварительным данным, в воскресенье у шестерых детей после посещения бассейна в одном из культурно-оздоровительных комплексов Таганрога резко ухудшилось самочувствие. Их доставили в городскую больницу с признаками отравления парами хлора. По данным на сайте СК, состояние детей оценивается медиками как удовлетворительное."Глава ведомства поручил... доложить о ходе проведения процессуальной проверки по факту отравления шестерых детей парами хлора после посещения бассейна в одном из культурно-оздоровительных комплексов города Таганрога", - говорится в сообщении.Отмечается, что ход проведения процессуальной проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ.

https://ria.ru/20210926/rebenok-1751914579.html

таганрог

ростовская область

россия

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происшествия, таганрог, ростовская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия