19:43 26.09.2021 (обновлено: 20:24 26.09.2021)
В Таганроге госпитализировали шесть детей после посещения аквапарка
В Таганроге госпитализировали шесть детей с жалобами на тошноту после посещения аквапарка
© Фото : СУСК России по Ростовской областиВ Таганроге следователи проводят процессуальную проверку по факту отравления детей после посещения бассейна
© Фото : СУСК России по Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сен - РИА Новости. Следователи организовали проверку после того, как шестеро несовершеннолетних, посетивших бассейн в Таганроге Ростовской области, были госпитализированы с признаками отравления парами хлора, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.
По предварительным данным, в воскресенье у шестерых детей после посещения бассейна в одном из культурно-оздоровительных комплексов Таганрога резко ухудшилось самочувствие. Их доставили в городскую больницу с признаками отравления парами хлора.
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"По данному факту в следственном отделе организовано проведение доследственной проверки", - сказал представитель ведомства. В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев и родственников пострадавших. Отобраны пробы воды на санитарно-химические и микробиологические показатели.
Ранее в управлении Роспотребнадзора по Ростовской области сообщили, что ведомство в связи с информацией об отравлении детей начало санитарно-эпидемиологическое расследование, готовятся материалы для приостановки деятельности аквапарка.
В ходе расследования в двух из трёх проб воздуха лабораторно установлено превышение предельно-допустимых концентраций хлора в 1,6 раза, уточнили в ведомстве. Отобраны пробы воды на санитарно-химические и микробиологические показатели, они находятся в работе.
"Специалистами Управления Роспотребнадзора по Ростовской области готовятся материалы для приостановки деятельности объекта", - отметили в ведомстве.
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