https://ria.ru/20210926/akvapark-1751902909.html

В Таганроге госпитализировали шесть детей после посещения аквапарка

В Таганроге госпитализировали шесть детей после посещения аквапарка - РИА Новости, 26.09.2021

В Таганроге госпитализировали шесть детей после посещения аквапарка

Следователи организовали проверку после того, как шестеро несовершеннолетних, посетивших бассейн в Таганроге Ростовской области, были госпитализированы с... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T19:43

2021-09-26T19:43

2021-09-26T20:24

происшествия

таганрог

ростовская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751905112_0:210:1600:1110_1920x0_80_0_0_163350fcbc0218a5acf88bfeb9ae851a.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сен - РИА Новости. Следователи организовали проверку после того, как шестеро несовершеннолетних, посетивших бассейн в Таганроге Ростовской области, были госпитализированы с признаками отравления парами хлора, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.По предварительным данным, в воскресенье у шестерых детей после посещения бассейна в одном из культурно-оздоровительных комплексов Таганрога резко ухудшилось самочувствие. Их доставили в городскую больницу с признаками отравления парами хлора."По данному факту в следственном отделе организовано проведение доследственной проверки", - сказал представитель ведомства. В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев и родственников пострадавших. Отобраны пробы воды на санитарно-химические и микробиологические показатели.Ранее в управлении Роспотребнадзора по Ростовской области сообщили, что ведомство в связи с информацией об отравлении детей начало санитарно-эпидемиологическое расследование, готовятся материалы для приостановки деятельности аквапарка.В ходе расследования в двух из трёх проб воздуха лабораторно установлено превышение предельно-допустимых концентраций хлора в 1,6 раза, уточнили в ведомстве. Отобраны пробы воды на санитарно-химические и микробиологические показатели, они находятся в работе."Специалистами Управления Роспотребнадзора по Ростовской области готовятся материалы для приостановки деятельности объекта", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20210924/roddom-1751586313.html

https://ria.ru/20210922/podderzhka-1751237114.html

таганрог

ростовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, таганрог, ростовская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), россия