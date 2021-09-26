Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210926/akvapark-1751902909.html
В Таганроге госпитализировали шесть детей после посещения аквапарка
В Таганроге госпитализировали шесть детей после посещения аквапарка - РИА Новости, 26.09.2021
В Таганроге госпитализировали шесть детей после посещения аквапарка
Следователи организовали проверку после того, как шестеро несовершеннолетних, посетивших бассейн в Таганроге Ростовской области, были госпитализированы с... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T19:43
2021-09-26T20:24
происшествия
таганрог
ростовская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751905112_0:210:1600:1110_1920x0_80_0_0_163350fcbc0218a5acf88bfeb9ae851a.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сен - РИА Новости. Следователи организовали проверку после того, как шестеро несовершеннолетних, посетивших бассейн в Таганроге Ростовской области, были госпитализированы с признаками отравления парами хлора, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.По предварительным данным, в воскресенье у шестерых детей после посещения бассейна в одном из культурно-оздоровительных комплексов Таганрога резко ухудшилось самочувствие. Их доставили в городскую больницу с признаками отравления парами хлора."По данному факту в следственном отделе организовано проведение доследственной проверки", - сказал представитель ведомства. В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев и родственников пострадавших. Отобраны пробы воды на санитарно-химические и микробиологические показатели.Ранее в управлении Роспотребнадзора по Ростовской области сообщили, что ведомство в связи с информацией об отравлении детей начало санитарно-эпидемиологическое расследование, готовятся материалы для приостановки деятельности аквапарка.В ходе расследования в двух из трёх проб воздуха лабораторно установлено превышение предельно-допустимых концентраций хлора в 1,6 раза, уточнили в ведомстве. Отобраны пробы воды на санитарно-химические и микробиологические показатели, они находятся в работе."Специалистами Управления Роспотребнадзора по Ростовской области готовятся материалы для приостановки деятельности объекта", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20210924/roddom-1751586313.html
https://ria.ru/20210922/podderzhka-1751237114.html
таганрог
ростовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751905112_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_05bcfe8bb1972b540910b6a7b2ffdcb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, таганрог, ростовская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), россия
19:43 26.09.2021 (обновлено: 20:24 26.09.2021)
 
В Таганроге госпитализировали шесть детей после посещения аквапарка

В Таганроге госпитализировали шесть детей с жалобами на тошноту после посещения аквапарка

© Фото : СУСК России по Ростовской областиВ Таганроге следователи проводят процессуальную проверку по факту отравления детей после посещения бассейна
В Таганроге следователи проводят процессуальную проверку по факту отравления детей после посещения бассейна - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© Фото : СУСК России по Ростовской области
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сен - РИА Новости. Следователи организовали проверку после того, как шестеро несовершеннолетних, посетивших бассейн в Таганроге Ростовской области, были госпитализированы с признаками отравления парами хлора, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.
По предварительным данным, в воскресенье у шестерых детей после посещения бассейна в одном из культурно-оздоровительных комплексов Таганрога резко ухудшилось самочувствие. Их доставили в городскую больницу с признаками отравления парами хлора.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 11:27
СК проверит действия медиков после смерти женщины в магаданском роддоме
"По данному факту в следственном отделе организовано проведение доследственной проверки", - сказал представитель ведомства. В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев и родственников пострадавших. Отобраны пробы воды на санитарно-химические и микробиологические показатели.
Ранее в управлении Роспотребнадзора по Ростовской области сообщили, что ведомство в связи с информацией об отравлении детей начало санитарно-эпидемиологическое расследование, готовятся материалы для приостановки деятельности аквапарка.
В ходе расследования в двух из трёх проб воздуха лабораторно установлено превышение предельно-допустимых концентраций хлора в 1,6 раза, уточнили в ведомстве. Отобраны пробы воды на санитарно-химические и микробиологические показатели, они находятся в работе.
"Специалистами Управления Роспотребнадзора по Ростовской области готовятся материалы для приостановки деятельности объекта", - отметили в ведомстве.
Семья во дворе жилого дома - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 09:04
Почти сто миллиардов рублей направят на меры поддержки семей с детьми
 
ПроисшествияТаганрогРостовская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:09Источник заявил, что к чиновникам крымских курортов "возникли вопросы"
04:55Вучич пообещал задействовать силы для защиты сербского населения в Косово
04:44Премьер Испании поздравил СДПГ c результатами выборов в бундестаг
04:32Согласно прогнозу, "Левые" не проходят в бундестаг
04:23Ученые раскрыли тайну древнейших ювелирных украшений
04:19В Хабаровском крае спасатели завершили работы на месте крушения Ан-26
04:09Названы самые тяжелые для возврата кредиты
04:02На Камчатке частный вертолет завалился при посадке на бок
04:00Немцы дали Украине совет на фоне ее учений с НАТО
03:58Российские дипломаты призвали предоставить медпомощь Ярошенко
03:54В Приморье пропали три туристки
03:38Исследование: почти половина россиян готовы переехать в новые города Сибири
03:27НАСА и Boeing помогают в расследовании причин появления трещин на МКС
03:21Немецкий политолог заявил, что Германия "развернулась" от России
03:18Юрист рассказал о доплатах пенсионерам в октябре
03:07Жители Канарских островов укрылись в домах из-за приближения лавы к морю
03:00Ученые рассказали, как тренировки влияют на гипертоников
03:00Эксперты рассказали, когда за долги по ипотеке начинают отбирать жилье
02:50Глава YouTube рассчитывает продолжить работу сервиса в России
02:46Россияне запатентовали технологию контроля сахара в крови без уколов
Лента новостейМолния