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Эксперт рассказал, стоит ли вкладывать в акции туристических и авиакомпаний
Эксперт рассказал, стоит ли вкладывать в акции туристических и авиакомпаний - РИА Новости, 26.09.2021
Эксперт рассказал, стоит ли вкладывать в акции туристических и авиакомпаний
Темпы восстановления рынка туризма во многих странах вернулись к доковидным, котировки зарубежных авиакомпаний, отельеров, рекреационных центров и туроператоров РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T08:43
2021-09-26T08:43
экономика
аэрофлот
tui group
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Темпы восстановления рынка туризма во многих странах вернулись к доковидным, котировки зарубежных авиакомпаний, отельеров, рекреационных центров и туроператоров находятся на высоких уровнях, однако их дальнейший рост продолжит зависеть от скорости развития туриндустрии, рассказал РИА Новости портфельный управляющий "Сбер Управление Активами" Максим Кондратьев."Проблема с туристической отраслью в том, что ожидания рынка, заложенные в прогнозы восстановления компаний, достаточно высоки. Котировки авиакомпаний, отельеров, рекреационных центров и туроператоров находятся на высоких уровнях. Большинство инвесторов убеждены, что туризм полностью восстановится к 2023 году, тогда как с учетом появления новых штаммов и инерционности ограничений - это может случиться позже", - говорит Кондратьев."Заработать на акциях получится, только если рынок покажет темпы восстановления выше заложенных в оценках рынка. Если процесс, наоборот, затянется - акции компаний могут показать существенную переоценку вниз",- добавляет эксперт.По его словам, коронавирус для туристической отрасли - это директива: либо бизнес может ждать лучших времён и как-то держаться, либо он банкротится, поэтому основной тактикой стало максимальное снижение расходов и привлечение необходимого объема заёмных средств.Так в октябре прошлого года "Аэрофлот" в рамках SPO привлёк 80 миллиардов рублей на рынке капитала, что позволило компании пройти самый сложный период ограничений. На международном рынке авиакомпании также спасали за счет допэмиссий, льгот и предоставлении беспроцентных кредитов от государств. Многие страны выкупали облигации туристических и авиакомпаний, приводит примеры он."Некоторому бизнесу удалось полностью перестроить бизнес-процессы. TUI Group - крупнейший в мире вертикально интегрированный туроператор - с началом пандемии (ему - ред.) пророчили банкротство и катастрофу… В итоге TUI Group смогла максимально сократить расходы, привлекла помощь государства, провела SPO и сконцентрировала внимание на единичные открытые туристические локации", - также приводит пример эксперт.
https://ria.ru/20210914/riski-1749934465.html
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экономика, аэрофлот, tui group
08:43 26.09.2021
 
Эксперт рассказал, стоит ли вкладывать в акции туристических и авиакомпаний

Эксперт Кондратьев: акции туристических и авиакомпаний зависят от темпов развития отрасли

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМонитор с данными котировок на Московской бирже
Монитор с данными котировок на Московской бирже - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Темпы восстановления рынка туризма во многих странах вернулись к доковидным, котировки зарубежных авиакомпаний, отельеров, рекреационных центров и туроператоров находятся на высоких уровнях, однако их дальнейший рост продолжит зависеть от скорости развития туриндустрии, рассказал РИА Новости портфельный управляющий "Сбер Управление Активами" Максим Кондратьев.
"Проблема с туристической отраслью в том, что ожидания рынка, заложенные в прогнозы восстановления компаний, достаточно высоки. Котировки авиакомпаний, отельеров, рекреационных центров и туроператоров находятся на высоких уровнях. Большинство инвесторов убеждены, что туризм полностью восстановится к 2023 году, тогда как с учетом появления новых штаммов и инерционности ограничений - это может случиться позже", - говорит Кондратьев.
"Заработать на акциях получится, только если рынок покажет темпы восстановления выше заложенных в оценках рынка. Если процесс, наоборот, затянется - акции компаний могут показать существенную переоценку вниз",- добавляет эксперт.
По его словам, коронавирус для туристической отрасли - это директива: либо бизнес может ждать лучших времён и как-то держаться, либо он банкротится, поэтому основной тактикой стало максимальное снижение расходов и привлечение необходимого объема заёмных средств.
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Так в октябре прошлого года "Аэрофлот" в рамках SPO привлёк 80 миллиардов рублей на рынке капитала, что позволило компании пройти самый сложный период ограничений. На международном рынке авиакомпании также спасали за счет допэмиссий, льгот и предоставлении беспроцентных кредитов от государств. Многие страны выкупали облигации туристических и авиакомпаний, приводит примеры он.
"Некоторому бизнесу удалось полностью перестроить бизнес-процессы. TUI Group - крупнейший в мире вертикально интегрированный туроператор - с началом пандемии (ему - ред.) пророчили банкротство и катастрофу… В итоге TUI Group смогла максимально сократить расходы, привлекла помощь государства, провела SPO и сконцентрировала внимание на единичные открытые туристические локации", - также приводит пример эксперт.
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