https://ria.ru/20210926/abort-1751915528.html

Жители Сан-Марино высказались за легализацию абортов на референдуме

Жители Сан-Марино высказались за легализацию абортов на референдуме - РИА Новости, 26.09.2021

Жители Сан-Марино высказались за легализацию абортов на референдуме

Граждане Сан-Марино на состоявшемся в воскресенье референдуме поддержали легализацию абортов, сообщили РИА Новости в комиссии по подсчету голосов после анализа... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T23:00

2021-09-26T23:00

2021-09-26T23:06

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сан-марино

здоровье - общество

референдум

италия

эмилия-романья

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РИМ, 26 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Граждане Сан-Марино на состоявшемся в воскресенье референдуме поддержали легализацию абортов, сообщили РИА Новости в комиссии по подсчету голосов после анализа данных с 12 из 37 участков."За" высказались более 77% избирателей, против – 22%. Окончательные данные поступят в течение максимум полутора часов", - сказала собеседница агентства.Согласно официальным данным секретариата по внутренним делам, явка на референдуме составила 41%. Последние опубликованные результаты говорят о 26 учтенных участках: за легализацию абортов выступили те же 77% жителей республики. По местному законодательству, парламент страны должен в течение полугода принять закон, содержащий одобренную населением норму.В воскресенье санмаринцы были приглашены к избирательным урнам за ответом на вопрос "Хотите ли, чтобы женщине было разрешено добровольно прервать беременность до 12-й недели?". Также аборт предлагается разрешить, "если существует опасность для жизни женщины или если есть аномалии и пороки развития плода, которые представляют серьезный риск для физического или психологического здоровья женщины"."Эти данные доказывают, насколько был справедливым, желанным и необходимым этот крупнейший для нашей страны поворот. Это исторический результат Сан-Марино, потому что противники референдума хотели сделать из Сан-Марино сцену международных столкновений для различных движений, выступающих против абортов", - заявила в эфире San Marino TV одна из организаторов кампании за одобрение референдума Глория Джарди.Как отмечает в связи с голосованием газета Il Fatto Quotidiano, в отсутствие разрешенных абортов санмаринские женщины должны были ездить в соседнюю итальянскую область Эмилия-Романья, где досрочное прерывание беременности обходилось им в 1,5 тысячи евро. Уголовный кодекс республики предусматривает наказание от полугода до трех лет тюрьмы для женщины, прошедшей через аборт, и до шести лет для того, кто провел или помог ей материально в проведении этой процедуры. Также издание обращает внимание на "опоздание" карликовой республики в расширении прав человека по сравнению с Италией: так, развод в Сан-Марино был разрешен на 16 лет позже, в 1986 году, а гражданские союзы появились в стране в 2018 году - на два года позже, чем в Италии.

https://ria.ru/20210925/krestnaya-1751781408.html

https://ria.ru/20210925/zhirinovskiy-1751790450.html

сан-марино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сан-марино, здоровье - общество, референдум, италия, эмилия-романья