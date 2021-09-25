https://ria.ru/20210925/zyuganov-1751795335.html
КПРФ подготовила лесной, водный и земельный кодексы, заявил Зюганов
КПРФ подготовила лесной, водный и земельный кодексы, заявил Зюганов - РИА Новости, 25.09.2021
КПРФ подготовила лесной, водный и земельный кодексы, заявил Зюганов
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что партия подготовила обновленные земельный, лесной и водный кодексы и попросил президента РФ Владимира Путина вернуться РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T18:10
2021-09-25T18:10
2021-09-25T18:10
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что партия подготовила обновленные земельный, лесной и водный кодексы и попросил президента РФ Владимира Путина вернуться к рассмотрению этой темы в дальнейшем."Мы подготовили лесной, водный и земельный кодекс, работали над этим академик (Владимир) Кашин, крупнейшие институты. У нас просьба дать поручение вернуться к этой теме", - рассказал Зюганов на встрече Путина с руководством политических партий, прошедших в Госдуму.Политик отметил опыт коллег из Белоруссии, где, по его словам, пожаров нет, а за лесами тщательно следят."Хороший опыт с (президентом Белоруссии Александром - ред.) Лукашенко. В Белоруссии есть возгорания, но пожаров нет - у них лесников сегодня больше, чем у нас в огромной России. Они не рушили советскую систему лесоуправления и ухаживают за лесами, иногда лучше, чем за хорошим огородом", - добавил глава КПРФ.
https://ria.ru/20210925/putin-1751792010.html
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политика, белоруссия, владимир путин, геннадий зюганов, госдума рф, кпрф, россия
КПРФ подготовила лесной, водный и земельный кодексы, заявил Зюганов
Глава КПРФ Зюганов: партия подготовила обновленные лесной, водный и земельный кодексы