https://ria.ru/20210925/zhurnal-1751785107.html
Журнал Lancet распустил исследовавшую происхождение COVID-19 группу ученых
Журнал Lancet распустил исследовавшую происхождение COVID-19 группу ученых - РИА Новости, 25.09.2021
Журнал Lancet распустил исследовавшую происхождение COVID-19 группу ученых
Председатель комиссии по коронавирусу журнала Lancet и профессор Колумбийского университета США Джеффри Сакс распустил рабочую группу, исследовавшую... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T17:00
2021-09-25T17:00
2021-09-25T18:57
распространение коронавируса
сша
ухань
нью-йорк (город)
колумбийский университет
воз
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 25 сен — РИА Новости. Председатель комиссии по коронавирусу журнала Lancet и профессор Колумбийского университета США Джеффри Сакс распустил рабочую группу, исследовавшую происхождение SARS-CoV-2, из-за возможного конфликта интересов. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.Сакс был обеспокоен связями группы с EcoHealth Alliance. По данным газеты, эта базирующаяся в Нью-Йорке некоммерческая организация ранее использовала американские средства для исследования коронавирусов летучих мышей совместно с институтом вирусологии в китайском городе Ухань, где зафиксировали первую вспышку COVID-19."Я просто не хотел рабочую группу, которая имеет такое явное отношение к одному из главных пунктов этого исследования, каким была EcoHealth Alliance", — приводит газета слова Сакса.Президент некоммерческой организации Питер Дасзак до июня возглавлял рабочую группу, а некоторые из ее членов ранее сотрудничали с ним или EcoHealth Alliance.По данным The Wall Street Journal, Дасзак — противник лабораторной версии происхождения коронавируса. Ранее он посетил Ухань в составе международной группы экспертов ВОЗ, после чего организация опубликовала полную версию соответствующего доклада. Утечку коронавируса из лаборатории там назвали "крайне маловероятной". Как говорится в докладе, вероятнее всего, он передался человеку от летучих мышей через другое животное.Как утверждает Сакс, комиссия продолжит изучать происхождение SARS-CoV-2, чтобы опубликовать доклад в 2022 году.
https://ria.ru/20210919/koronavirus-1750779640.html
https://ria.ru/20210922/koronavirus-1751253016.html
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сша, ухань, нью-йорк (город), колумбийский университет, воз, коронавирус covid-19
17:00 25.09.2021 (обновлено: 18:57 25.09.2021)
Журнал Lancet распустил исследовавшую происхождение COVID-19 группу ученых
WSJ: комиссия журнала Lancet распустила исследовавшую происхождение COVID-19 группу ученых