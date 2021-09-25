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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210925/zhurnal-1751785107.html
Журнал Lancet распустил исследовавшую происхождение COVID-19 группу ученых
Журнал Lancet распустил исследовавшую происхождение COVID-19 группу ученых - РИА Новости, 25.09.2021
Журнал Lancet распустил исследовавшую происхождение COVID-19 группу ученых
Председатель комиссии по коронавирусу журнала Lancet и профессор Колумбийского университета США Джеффри Сакс распустил рабочую группу, исследовавшую... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T17:00
2021-09-25T18:57
распространение коронавируса
сша
ухань
нью-йорк (город)
колумбийский университет
воз
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 25 сен — РИА Новости. Председатель комиссии по коронавирусу журнала Lancet и профессор Колумбийского университета США Джеффри Сакс распустил рабочую группу, исследовавшую происхождение SARS-CoV-2, из-за возможного конфликта интересов. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.Сакс был обеспокоен связями группы с EcoHealth Alliance. По данным газеты, эта базирующаяся в Нью-Йорке некоммерческая организация ранее использовала американские средства для исследования коронавирусов летучих мышей совместно с институтом вирусологии в китайском городе Ухань, где зафиксировали первую вспышку COVID-19."Я просто не хотел рабочую группу, которая имеет такое явное отношение к одному из главных пунктов этого исследования, каким была EcoHealth Alliance", — приводит газета слова Сакса.Президент некоммерческой организации Питер Дасзак до июня возглавлял рабочую группу, а некоторые из ее членов ранее сотрудничали с ним или EcoHealth Alliance.По данным The Wall Street Journal, Дасзак — противник лабораторной версии происхождения коронавируса. Ранее он посетил Ухань в составе международной группы экспертов ВОЗ, после чего организация опубликовала полную версию соответствующего доклада. Утечку коронавируса из лаборатории там назвали "крайне маловероятной". Как говорится в докладе, вероятнее всего, он передался человеку от летучих мышей через другое животное.Как утверждает Сакс, комиссия продолжит изучать происхождение SARS-CoV-2, чтобы опубликовать доклад в 2022 году.
https://ria.ru/20210919/koronavirus-1750779640.html
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сша, ухань, нью-йорк (город), колумбийский университет, воз, коронавирус covid-19
17:00 25.09.2021 (обновлено: 18:57 25.09.2021)
 
Журнал Lancet распустил исследовавшую происхождение COVID-19 группу ученых

WSJ: комиссия журнала Lancet распустила исследовавшую происхождение COVID-19 группу ученых

© AP Photo / CDCКоронавирус 2019-nCoV
Коронавирус 2019-nCoV - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© AP Photo / CDC
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ВАШИНГТОН, 25 сен — РИА Новости. Председатель комиссии по коронавирусу журнала Lancet и профессор Колумбийского университета США Джеффри Сакс распустил рабочую группу, исследовавшую происхождение SARS-CoV-2, из-за возможного конфликта интересов. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
Сакс был обеспокоен связями группы с EcoHealth Alliance. По данным газеты, эта базирующаяся в Нью-Йорке некоммерческая организация ранее использовала американские средства для исследования коронавирусов летучих мышей совместно с институтом вирусологии в китайском городе Ухань, где зафиксировали первую вспышку COVID-19.
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"Я просто не хотел рабочую группу, которая имеет такое явное отношение к одному из главных пунктов этого исследования, каким была EcoHealth Alliance", — приводит газета слова Сакса.
Президент некоммерческой организации Питер Дасзак до июня возглавлял рабочую группу, а некоторые из ее членов ранее сотрудничали с ним или EcoHealth Alliance.
По данным The Wall Street Journal, Дасзак — противник лабораторной версии происхождения коронавируса. Ранее он посетил Ухань в составе международной группы экспертов ВОЗ, после чего организация опубликовала полную версию соответствующего доклада. Утечку коронавируса из лаборатории там назвали "крайне маловероятной". Как говорится в докладе, вероятнее всего, он передался человеку от летучих мышей через другое животное.
Как утверждает Сакс, комиссия продолжит изучать происхождение SARS-CoV-2, чтобы опубликовать доклад в 2022 году.
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Распространение коронавирусаСШАУханьНью-Йорк (город)Колумбийский университетВОЗКоронавирус COVID-19
 
 
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