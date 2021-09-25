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Греция направит 24 миллиарда евро на "зеленый переход"
Греция направит 24 миллиарда евро на "зеленый переход" - РИА Новости, 25.09.2021
Греция направит 24 миллиарда евро на "зеленый переход"
Греция направит 24 миллиарда евро на "зеленый переход" экономики, она намерена на три года раньше запланированного отказаться от лигнитов для выработки... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T05:40
2021-09-25T05:40
в мире
оон
греция
генеральная ассамблея оон
средиземноморье
кириакос мицотакис
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АФИНЫ, 25 сен - РИА Новости. Греция направит 24 миллиарда евро на "зеленый переход" экономики, она намерена на три года раньше запланированного отказаться от лигнитов для выработки электроэнергии, сообщил премьер-министр Кириакос Мицотакис, выступая на Генассамблее ООН. Текст выступления распространила его пресс-служба.По его словам, весь мир должен объединиться для борьбы с климатическим кризисом так же, как он объединился в борьбе с коронавирусом."Это уже не об изменении климата. Речь идет о решении острого климатического кризиса", - заявил Мицотакис."Ученые говорят нам, что экосистема Средиземноморья, являющаяся домом для некоторых из самых древних цивилизаций мира, особенно чувствительна к последствиям повышения температуры. И, конечно же, моя страна Греция не застрахована от этого. Этим летом мы заплатили очень высокую цену, поскольку беспрецедентные огромные лесные пожары опустошили мою страну", - сказал Мицотакис.Он заявил о непоколебимой приверженности Греции борьбе с климатическим кризисом."Два года назад, еще до того, как разразился COVID, я объявил с этой самой трибуны, что Греция закроет все свои электростанции, работающие на буром угле, к 2028 году. Сейчас мы работаем над тем, чтобы приблизить эту дату, сделать это еще раньше, возможно, до 2025 года",- сказал он.Мицотакис заявил также, что Греция возглавляет глобальную инициативу по защите культурного и природного наследия от воздействия изменения климата.
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в мире, оон, греция, генеральная ассамблея оон, средиземноморье, кириакос мицотакис
05:40 25.09.2021
 
Греция направит 24 миллиарда евро на "зеленый переход"

Премьер Греции Мицотакис сообщил о выделении 24 миллиардов евро на "зеленый переход"

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВетряные электростанции
Ветряные электростанции - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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АФИНЫ, 25 сен - РИА Новости. Греция направит 24 миллиарда евро на "зеленый переход" экономики, она намерена на три года раньше запланированного отказаться от лигнитов для выработки электроэнергии, сообщил премьер-министр Кириакос Мицотакис, выступая на Генассамблее ООН. Текст выступления распространила его пресс-служба.
По его словам, весь мир должен объединиться для борьбы с климатическим кризисом так же, как он объединился в борьбе с коронавирусом.
"Это уже не об изменении климата. Речь идет о решении острого климатического кризиса", - заявил Мицотакис.
"Ученые говорят нам, что экосистема Средиземноморья, являющаяся домом для некоторых из самых древних цивилизаций мира, особенно чувствительна к последствиям повышения температуры. И, конечно же, моя страна Греция не застрахована от этого. Этим летом мы заплатили очень высокую цену, поскольку беспрецедентные огромные лесные пожары опустошили мою страну", - сказал Мицотакис.
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Он заявил о непоколебимой приверженности Греции борьбе с климатическим кризисом.
"Два года назад, еще до того, как разразился COVID, я объявил с этой самой трибуны, что Греция закроет все свои электростанции, работающие на буром угле, к 2028 году. Сейчас мы работаем над тем, чтобы приблизить эту дату, сделать это еще раньше, возможно, до 2025 года",- сказал он.
"Мы инвестируем 24 миллиарда евро европейских и национальных фондов, чтобы поддержать зеленый переход. Мы занимаемся проблемой загрязнения пластиками на суше и на море. Мы намерены эффективно защищать нашу морскую среду, определив к 2030 году 10% наших морей в качестве зон без рыболовства", - сказал премьер.
Мицотакис заявил также, что Греция возглавляет глобальную инициативу по защите культурного и природного наследия от воздействия изменения климата.
 
В миреООНГрецияГенеральная Ассамблея ООНСредиземноморьеКириакос Мицотакис
 
 
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