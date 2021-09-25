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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210925/zarazheniya-1751736352.html
Южная Корея обновила рекорд по случаям заболевания COVID-19 за сутки
Южная Корея обновила рекорд по случаям заболевания COVID-19 за сутки - РИА Новости, 25.09.2021
Южная Корея обновила рекорд по случаям заболевания COVID-19 за сутки
Южная Корея в среду выявила 3273 новых случая COVID-19 за сутки, что стало рекордом по суточному приросту заболевших с начала пандемии, сообщило Корейское... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T04:42
2021-09-25T06:46
распространение коронавируса
в мире
инчхон
сеул
южная корея
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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СЕУЛ, 25 сен – РИА Новости. Южная Корея в среду выявила 3273 новых случая COVID-19 за сутки, что стало рекордом по суточному приросту заболевших с начала пандемии, сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).Предыдущий рекорд в 2223 зараженных в день был установлен 11 августа.Из новых случаев 3245 локальных и 28 занесены из-за границы. 1217 случаев коронавируса зарегистрированы в Сеуле, еще 1094 – в центральной провинции Кёнгидо. Всего в стране заразились 298 402 человека, из них выписаны уже 266 414 человек. За сутки погибли еще семь пациентов, всего скончался 2441 человек. Уровень смертности составляет 0,82%.С 1 июля по стране ввели новую систему из четырех уровней социального дистанцирования вместо пяти и должны были вскоре смягчить антивирусные меры. Но на фоне роста случаев заболевания Сеул, провинция Кёнгидо и Инчхон не только отложили смягчение, но и ввели самый строгий четвертый уровень дистанцирования, который продлевался несколько раз и сейчас действует до 3 октября. В большинстве других регионов страны действует более мягкий – третий уровень.Ежедневный прирост заболевающих в Южной Корее не снижался и до сегодняшнего дня оставался в пределах 1500-2500 человек в день, несмотря на то, что первый укол прививки от коронавируса в стране получили уже более 73% населения. Полностью привиты 44,8%. Нынешний резкий рост объясняется окончанием общегосударственного праздника Чхусок, на время которого даются выходные и который принято отмечать с семьей.
https://ria.ru/20210925/testirovanie-1751735148.html
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в мире, инчхон, сеул, южная корея, здоровье - общество, коронавирус covid-19
04:42 25.09.2021 (обновлено: 06:46 25.09.2021)
 
Южная Корея обновила рекорд по случаям заболевания COVID-19 за сутки

Южная Корея побила рекорд по случаям заболевания COVID-19 за сутки с 3273 новыми больными

© AP Photo / Ahn Young-joonКорейские военные во время дезинфекции на улице Сеула
Корейские военные во время дезинфекции на улице Сеула - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© AP Photo / Ahn Young-joon
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СЕУЛ, 25 сен – РИА Новости. Южная Корея в среду выявила 3273 новых случая COVID-19 за сутки, что стало рекордом по суточному приросту заболевших с начала пандемии, сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).
Предыдущий рекорд в 2223 зараженных в день был установлен 11 августа.
Из новых случаев 3245 локальных и 28 занесены из-за границы. 1217 случаев коронавируса зарегистрированы в Сеуле, еще 1094 – в центральной провинции Кёнгидо. Всего в стране заразились 298 402 человека, из них выписаны уже 266 414 человек. За сутки погибли еще семь пациентов, всего скончался 2441 человек. Уровень смертности составляет 0,82%.
С 1 июля по стране ввели новую систему из четырех уровней социального дистанцирования вместо пяти и должны были вскоре смягчить антивирусные меры. Но на фоне роста случаев заболевания Сеул, провинция Кёнгидо и Инчхон не только отложили смягчение, но и ввели самый строгий четвертый уровень дистанцирования, который продлевался несколько раз и сейчас действует до 3 октября. В большинстве других регионов страны действует более мягкий – третий уровень.
Девушка во время ПЦР-теста на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
03:39Распространение коронавируса
Биолог рассказала о контроле за распространением коронавируса
Ежедневный прирост заболевающих в Южной Корее не снижался и до сегодняшнего дня оставался в пределах 1500-2500 человек в день, несмотря на то, что первый укол прививки от коронавируса в стране получили уже более 73% населения. Полностью привиты 44,8%. Нынешний резкий рост объясняется окончанием общегосударственного праздника Чхусок, на время которого даются выходные и который принято отмечать с семьей.
 
Распространение коронавирусаВ миреИнчхонСеулЮжная КореяЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19
 
 
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