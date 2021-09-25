04:42 25.09.2021 (обновлено: 06:46 25.09.2021)
Южная Корея обновила рекорд по случаям заболевания COVID-19 за сутки
Южная Корея побила рекорд по случаям заболевания COVID-19 за сутки с 3273 новыми больными
© AP Photo / Ahn Young-joonКорейские военные во время дезинфекции на улице Сеула
© AP Photo / Ahn Young-joon
СЕУЛ, 25 сен – РИА Новости. Южная Корея в среду выявила 3273 новых случая COVID-19 за сутки, что стало рекордом по суточному приросту заболевших с начала пандемии, сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).
Предыдущий рекорд в 2223 зараженных в день был установлен 11 августа.
Из новых случаев 3245 локальных и 28 занесены из-за границы. 1217 случаев коронавируса зарегистрированы в Сеуле, еще 1094 – в центральной провинции Кёнгидо. Всего в стране заразились 298 402 человека, из них выписаны уже 266 414 человек. За сутки погибли еще семь пациентов, всего скончался 2441 человек. Уровень смертности составляет 0,82%.
С 1 июля по стране ввели новую систему из четырех уровней социального дистанцирования вместо пяти и должны были вскоре смягчить антивирусные меры. Но на фоне роста случаев заболевания Сеул, провинция Кёнгидо и Инчхон не только отложили смягчение, но и ввели самый строгий четвертый уровень дистанцирования, который продлевался несколько раз и сейчас действует до 3 октября. В большинстве других регионов страны действует более мягкий – третий уровень.
Ежедневный прирост заболевающих в Южной Корее не снижался и до сегодняшнего дня оставался в пределах 1500-2500 человек в день, несмотря на то, что первый укол прививки от коронавируса в стране получили уже более 73% населения. Полностью привиты 44,8%. Нынешний резкий рост объясняется окончанием общегосударственного праздника Чхусок, на время которого даются выходные и который принято отмечать с семьей.