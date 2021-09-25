https://ria.ru/20210925/vzryv-1751760076.html
Прокуратура назвала возможную причину взрыва в доме в Свердловской области
Прокуратура назвала возможную причину взрыва в доме в Свердловской области - РИА Новости, 25.09.2021
Прокуратура назвала возможную причину взрыва в доме в Свердловской области
Причиной взрыва в жилом доме в городе Верхняя Пышма Свердловской области могла стать утечка газа, сообщает в субботу прокуратура региона. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T12:30
2021-09-25T12:30
2021-09-25T12:30
происшествия
верхняя пышма
свердловская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751744065_0:192:1024:768_1920x0_80_0_0_5da6fb0bfddce7fd84de0f90fef8467d.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Причиной взрыва в жилом доме в городе Верхняя Пышма Свердловской области могла стать утечка газа, сообщает в субботу прокуратура региона.ГУМЧС по региону ранее сообщило, что информация о взрыве газа в квартире на первом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома в Верхней Пышме поступила утром в субботу. До прибытия пожарных из подъезда самостоятельно эвакуировались 11 человек, в том числе двое детей. По прибытии пожарно-спасательных подразделений возгорания не обнаружено. В здании обрушились межквартирные перегородки, несущие конструкции не повреждены. Сообщалось об одном пострадавшем."Предварительной причиной является утечка газа", - говорится в сообщении прокуратуры.Ведомство уточняет, что по факту инцидента организована проверка. Установлено, что пострадал хозяин квартиры, 1957 года рождения, с 40-процентными ожогами тела он доставлен в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи.На место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора Верхней Пышмы Владимир Костромин. Прокуратура в ходе надзорных мероприятий установит, когда проверялось газовое оборудование в многоквартирном доме, в частности, в данной квартире. По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, уточняется в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20210925/vzryv-1751749713.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210925/vzryv-1751738886.html
верхняя пышма
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751744065_192:144:1024:768_1920x0_80_0_0_7a6667a3a5f2229518d618bde0e95b1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, верхняя пышма, свердловская область
Прокуратура назвала возможную причину взрыва в доме в Свердловской области
Прокуратура: причиной взрыва в жилом доме в Свердловской области могла стать утечка газа
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сен - РИА Новости.
Причиной взрыва в жилом доме в городе Верхняя Пышма Свердловской области
могла стать утечка газа, сообщает в субботу прокуратура региона.
ГУМЧС по региону ранее сообщило, что информация о взрыве газа в квартире на первом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома в Верхней Пышме поступила утром в субботу. До прибытия пожарных из подъезда самостоятельно эвакуировались 11 человек, в том числе двое детей. По прибытии пожарно-спасательных подразделений возгорания не обнаружено. В здании обрушились межквартирные перегородки, несущие конструкции не повреждены. Сообщалось об одном пострадавшем.
"Предварительной причиной является утечка газа", - говорится в сообщении прокуратуры.
Ведомство уточняет, что по факту инцидента организована проверка. Установлено, что пострадал хозяин квартиры, 1957 года рождения, с 40-процентными ожогами тела он доставлен в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи.
На место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора Верхней Пышмы Владимир Костромин. Прокуратура в ходе надзорных мероприятий установит, когда проверялось газовое оборудование в многоквартирном доме, в частности, в данной квартире. По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, уточняется в сообщении.