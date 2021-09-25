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Прокуратура назвала возможную причину взрыва в доме в Свердловской области

Прокуратура назвала возможную причину взрыва в доме в Свердловской области - РИА Новости, 25.09.2021

Прокуратура назвала возможную причину взрыва в доме в Свердловской области

Причиной взрыва в жилом доме в городе Верхняя Пышма Свердловской области могла стать утечка газа, сообщает в субботу прокуратура региона. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T12:30

2021-09-25T12:30

2021-09-25T12:30

происшествия

верхняя пышма

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Причиной взрыва в жилом доме в городе Верхняя Пышма Свердловской области могла стать утечка газа, сообщает в субботу прокуратура региона.ГУМЧС по региону ранее сообщило, что информация о взрыве газа в квартире на первом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома в Верхней Пышме поступила утром в субботу. До прибытия пожарных из подъезда самостоятельно эвакуировались 11 человек, в том числе двое детей. По прибытии пожарно-спасательных подразделений возгорания не обнаружено. В здании обрушились межквартирные перегородки, несущие конструкции не повреждены. Сообщалось об одном пострадавшем."Предварительной причиной является утечка газа", - говорится в сообщении прокуратуры.Ведомство уточняет, что по факту инцидента организована проверка. Установлено, что пострадал хозяин квартиры, 1957 года рождения, с 40-процентными ожогами тела он доставлен в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи.На место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора Верхней Пышмы Владимир Костромин. Прокуратура в ходе надзорных мероприятий установит, когда проверялось газовое оборудование в многоквартирном доме, в частности, в данной квартире. По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, уточняется в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20210925/vzryv-1751749713.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210925/vzryv-1751738886.html

верхняя пышма

свердловская область

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2021

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происшествия, верхняя пышма, свердловская область