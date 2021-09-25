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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210925/vzryv-1751749550.html
Два человека погибли при взрыве в Афганистане
Два человека погибли при взрыве в Афганистане - РИА Новости, 25.09.2021
Два человека погибли при взрыве в Афганистане
Два человека погибли, шесть получили ранения в результате взрыва в столице афганской провинции Нангархар Джелалабад, сообщил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T10:34
2021-09-25T10:34
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
джелалабад
нангархар
исламское государство
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КАБУЛ, 25 сен - РИА Новости. Два человека погибли, шесть получили ранения в результате взрыва в столице афганской провинции Нангархар Джелалабад, сообщил РИА Новости местный источник.По словам источника, взорвалась бомба в автомобиле, принадлежащем талибам. Пострадавшие, среди которых есть боевики движения, были направлены в больницу.В Джелалабаде в провинции Нангархар 18 сентября произошел взрыв, три человека погибли, 19 пострадали. На следующий день в том же городе прогремел взрыв в районе автовокзала, двое мирных граждан погибли, один сторонник движения "Талибан"* получил ранения. Как сообщал телеканал Al-Arabiya, ответственность за взрывы взяла террористическая группировка "Исламское государство"*. Позднее талибы заявили, что провели операцию по зачистке от террористов на окраинах Джелалабада. 22 сентября в Джелалабаде вновь произошло несколько взрывов и вооруженное нападение, что привело к гибели пяти человек, среди них двое талибов.* Террористическая организация, запрещена в России
https://radiosputnik.ria.ru/20210924/posol-1751697166.html
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в мире, талибан, джелалабад, нангархар, исламское государство
10:34 25.09.2021
 
Два человека погибли при взрыве в Афганистане

При взрыве в Афганистане два человека погибли, шестеро пострадали

© AP Photo / Rahmat GulСкорая помощь в Афганистане
Скорая помощь в Афганистане - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 25 сен - РИА Новости. Два человека погибли, шесть получили ранения в результате взрыва в столице афганской провинции Нангархар Джелалабад, сообщил РИА Новости местный источник.
По словам источника, взорвалась бомба в автомобиле, принадлежащем талибам. Пострадавшие, среди которых есть боевики движения, были направлены в больницу.
В Джелалабаде в провинции Нангархар 18 сентября произошел взрыв, три человека погибли, 19 пострадали. На следующий день в том же городе прогремел взрыв в районе автовокзала, двое мирных граждан погибли, один сторонник движения "Талибан"* получил ранения. Как сообщал телеканал Al-Arabiya, ответственность за взрывы взяла террористическая группировка "Исламское государство"*. Позднее талибы заявили, что провели операцию по зачистке от террористов на окраинах Джелалабада. 22 сентября в Джелалабаде вновь произошло несколько взрывов и вооруженное нападение, что привело к гибели пяти человек, среди них двое талибов.
* Террористическая организация, запрещена в России
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанДжелалабадНангархарИсламское государство
 
 
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