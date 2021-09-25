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Пострадавшие и семьи погибших при стрельбе в пермском вузе получили выплаты
Пострадавшие и семьи погибших при стрельбе в пермском вузе получили выплаты - РИА Новости, 25.09.2021
Пострадавшие и семьи погибших при стрельбе в пермском вузе получили выплаты
Более 40 пострадавших и членов семей погибших при стрельбе в пермском университете получили выплаты, сообщает вуз в субботу. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T16:17
2021-09-25T16:17
происшествия
общество
пермь
стрельба в пермском госуниверситете
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Более 40 пострадавших и членов семей погибших при стрельбе в пермском университете получили выплаты, сообщает вуз в субботу.Утром в понедельник, 20 сентября, студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек и ранив еще 47. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", юноше грозит пожизненный срок."Выплаты пострадавшим студентам и сотрудникам, а также семьям погибших студентов произведены. На данный момент 41 человек получил материальную поддержку из бюджета Пермского университета. Пострадавшие и их семьи получают всю необходимую помощь - медицинскую, психологическую и финансовую. Мы благодарны каждому, кто поддерживает семьи через фонды университета и участвует в сборах. Эти деньги пойдут на дальнейшую помощь пострадавшим студентам и сотрудникам вуза", - говорится в сообщении университета.
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происшествия, общество, пермь, стрельба в пермском госуниверситете
16:17 25.09.2021
 
Пострадавшие и семьи погибших при стрельбе в пермском вузе получили выплаты

Более 40 пострадавших и родных погибших при стрельбе в пермском вузе получили выплаты

© РИА Новости / Алексей Смирнов / Перейти в фотобанкЛюди возлагают цветы в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете
Люди возлагают цветы в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Алексей Смирнов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Более 40 пострадавших и членов семей погибших при стрельбе в пермском университете получили выплаты, сообщает вуз в субботу.
Утром в понедельник, 20 сентября, студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек и ранив еще 47. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", юноше грозит пожизненный срок.
"Выплаты пострадавшим студентам и сотрудникам, а также семьям погибших студентов произведены. На данный момент 41 человек получил материальную поддержку из бюджета Пермского университета. Пострадавшие и их семьи получают всю необходимую помощь - медицинскую, психологическую и финансовую. Мы благодарны каждому, кто поддерживает семьи через фонды университета и участвует в сборах. Эти деньги пойдут на дальнейшую помощь пострадавшим студентам и сотрудникам вуза", - говорится в сообщении университета.
Автомобиль скорой медицинской помощи неподалеку от Пермского государственного национального исследовательского университета, где вооруженный молодой человек открыл стрельбу. - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 12:05
Число пострадавших при стрельбе в пермском вузе достигло 47 человек
 
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