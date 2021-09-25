https://ria.ru/20210925/vyplata-1751778801.html

Пострадавшие и семьи погибших при стрельбе в пермском вузе получили выплаты

Пострадавшие и семьи погибших при стрельбе в пермском вузе получили выплаты - РИА Новости, 25.09.2021

Пострадавшие и семьи погибших при стрельбе в пермском вузе получили выплаты

Более 40 пострадавших и членов семей погибших при стрельбе в пермском университете получили выплаты, сообщает вуз в субботу. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T16:17

2021-09-25T16:17

2021-09-25T16:17

происшествия

общество

пермь

стрельба в пермском госуниверситете

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Более 40 пострадавших и членов семей погибших при стрельбе в пермском университете получили выплаты, сообщает вуз в субботу.Утром в понедельник, 20 сентября, студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек и ранив еще 47. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", юноше грозит пожизненный срок."Выплаты пострадавшим студентам и сотрудникам, а также семьям погибших студентов произведены. На данный момент 41 человек получил материальную поддержку из бюджета Пермского университета. Пострадавшие и их семьи получают всю необходимую помощь - медицинскую, психологическую и финансовую. Мы благодарны каждому, кто поддерживает семьи через фонды университета и участвует в сборах. Эти деньги пойдут на дальнейшую помощь пострадавшим студентам и сотрудникам вуза", - говорится в сообщении университета.

https://ria.ru/20210924/strelba-1751595821.html

пермь

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происшествия, общество, пермь, стрельба в пермском госуниверситете