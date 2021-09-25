19:18 25.09.2021 (обновлено: 19:25 25.09.2021)
США вышли из Афганистана, не задумываясь о последствиях, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: США и НАТО вышли из Афганистана без осмысления последствий
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи глав МИД "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН
ООН, 25 сен – РИА Новости. Поспешный уход войск США и НАТО из Афганистана проходил без осмысления последствий, там осталось много вооружений, необходимо сделать так, чтобы это вооружение не использовалось в неконструктивных целях, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"К сожалению, поспешный уход, назовем это так, войск Соединенных Штатов и других стран НАТО осуществлялся без какого-либо осмысления последствий, а последствия, как вы знаете, заключаются в том, что в Афганистане осталось очень много вооружений", - сказал Лавров на пресс-конференции.
"Видимо, всем нам необходимо сделать так, чтобы это вооружение не использовалось в неконструктивных целях", - добавил он.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Запрещенная в России террористическая организация.