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США вышли из Афганистана, не задумываясь о последствиях, заявил Лавров

США вышли из Афганистана, не задумываясь о последствиях, заявил Лавров - РИА Новости, 25.09.2021

США вышли из Афганистана, не задумываясь о последствиях, заявил Лавров

Поспешный уход войск США и НАТО из Афганистана проходил без осмысления последствий, там осталось много вооружений, необходимо сделать так, чтобы это вооружение... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T19:18

2021-09-25T19:18

2021-09-25T19:25

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ООН, 25 сен – РИА Новости. Поспешный уход войск США и НАТО из Афганистана проходил без осмысления последствий, там осталось много вооружений, необходимо сделать так, чтобы это вооружение не использовалось в неконструктивных целях, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."К сожалению, поспешный уход, назовем это так, войск Соединенных Штатов и других стран НАТО осуществлялся без какого-либо осмысления последствий, а последствия, как вы знаете, заключаются в том, что в Афганистане осталось очень много вооружений", - сказал Лавров на пресс-конференции."Видимо, всем нам необходимо сделать так, чтобы это вооружение не использовалось в неконструктивных целях", - добавил он.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210925/napadenie-1751736583.html

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афганистан

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в мире, сша, талибан, афганистан, нато, оон, сергей лавров, россия, мохаммад хасан ахунд