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Российские космонавты могут установить рекорд по числу выходов с МКС
Российские космонавты могут установить рекорд по числу выходов с МКС - РИА Новости, 25.09.2021
Российские космонавты могут установить рекорд по числу выходов с МКС
Российские космонавты в следующем году могут установить рекорд по количеству выходов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) - девять, РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T03:26
2021-09-25T03:26
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские космонавты в следующем году могут установить рекорд по количеству выходов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) - девять, следует из программы полета станции, имеющейся в распоряжении РИА Новости.Нынешний рекорд по числу российских выходов с МКС был установлен в 2013 году, тогда их было шесть. А всего с 2001 по 2021 годы на МКС было осуществлено 58 российских выходов, в том числе восемь внеплановых.Согласно программе, в 2022 году намечаются девять выходов по российской программе: ВКД-51 - 19 января, ВКД-52 - 27 января, ВКД-53 - 2 февраля, ВКД-54 - в апреле, ВКД-55, ВКД-56 и ВКД-57 - в июле, ВКД-58 - в августе, ВКД-59 - в ноябре.Ранее сообщалось, что российским космонавтам на МКС предстоит до конца 2022 года совершить 10 выходов, посвященных интеграции и дооснащению модуля "Наука", прибывшего на станцию в июле 2021 года, и узлового модуля "Причал", запуск которого намечается в ноябре 2021 года. Из них два выхода - ВКД-49 и ВКД-50 - были выполнены в сентябре 2021 года.В следующих трех выходах в январе-феврале 2022 года ожидаются оживление модуля "Причал" и инициализация европейского манипулятора ERA на модуле "Наука". Затем планируются перенос с модуля "Рассвет" и установка на "Науке" при помощи ERA шлюзовой камеры, радиатора и переносного рабочего места, а также монтаж на "Науке" системы крепления крупногабаритных объектов для научной аппаратуры.В нескольких выходах, помимо российских космонавтов, предстоит участвовать европейским астронавтам Маттиасу Мауреру и Саманте Кристофоретти.
https://ria.ru/20210924/orbita-1751548612.html
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космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)
03:26 25.09.2021
 
Российские космонавты могут установить рекорд по числу выходов с МКС

Российские космонавты могут установить рекорд по числу выходов в открытый космос с МКС

© Фото : РоскосмосМодуль "Звезда" Международной космической станции
Модуль Звезда Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© Фото : Роскосмос
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские космонавты в следующем году могут установить рекорд по количеству выходов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) - девять, следует из программы полета станции, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
Нынешний рекорд по числу российских выходов с МКС был установлен в 2013 году, тогда их было шесть. А всего с 2001 по 2021 годы на МКС было осуществлено 58 российских выходов, в том числе восемь внеплановых.
Согласно программе, в 2022 году намечаются девять выходов по российской программе: ВКД-51 - 19 января, ВКД-52 - 27 января, ВКД-53 - 2 февраля, ВКД-54 - в апреле, ВКД-55, ВКД-56 и ВКД-57 - в июле, ВКД-58 - в августе, ВКД-59 - в ноябре.
Ранее сообщалось, что российским космонавтам на МКС предстоит до конца 2022 года совершить 10 выходов, посвященных интеграции и дооснащению модуля "Наука", прибывшего на станцию в июле 2021 года, и узлового модуля "Причал", запуск которого намечается в ноябре 2021 года. Из них два выхода - ВКД-49 и ВКД-50 - были выполнены в сентябре 2021 года.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 02:20Хочу стать космонавтом
Орбиту МКС понизят на 1,2 километра перед прилетом "киноэкипажа"
В следующих трех выходах в январе-феврале 2022 года ожидаются оживление модуля "Причал" и инициализация европейского манипулятора ERA на модуле "Наука". Затем планируются перенос с модуля "Рассвет" и установка на "Науке" при помощи ERA шлюзовой камеры, радиатора и переносного рабочего места, а также монтаж на "Науке" системы крепления крупногабаритных объектов для научной аппаратуры.
В нескольких выходах, помимо российских космонавтов, предстоит участвовать европейским астронавтам Маттиасу Мауреру и Саманте Кристофоретти.
Корабль Союз МС пристыкованный к МКС - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 20:03
На МКС осмотрели модуль, где экипаж чувствовал странный запах
 
Космос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
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