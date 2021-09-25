https://ria.ru/20210925/vykhod-1751734710.html

Российские космонавты могут установить рекорд по числу выходов с МКС

Российские космонавты могут установить рекорд по числу выходов с МКС - РИА Новости, 25.09.2021

Российские космонавты могут установить рекорд по числу выходов с МКС

Российские космонавты в следующем году могут установить рекорд по количеству выходов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) - девять, РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T03:26

2021-09-25T03:26

2021-09-25T03:26

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские космонавты в следующем году могут установить рекорд по количеству выходов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) - девять, следует из программы полета станции, имеющейся в распоряжении РИА Новости.Нынешний рекорд по числу российских выходов с МКС был установлен в 2013 году, тогда их было шесть. А всего с 2001 по 2021 годы на МКС было осуществлено 58 российских выходов, в том числе восемь внеплановых.Согласно программе, в 2022 году намечаются девять выходов по российской программе: ВКД-51 - 19 января, ВКД-52 - 27 января, ВКД-53 - 2 февраля, ВКД-54 - в апреле, ВКД-55, ВКД-56 и ВКД-57 - в июле, ВКД-58 - в августе, ВКД-59 - в ноябре.Ранее сообщалось, что российским космонавтам на МКС предстоит до конца 2022 года совершить 10 выходов, посвященных интеграции и дооснащению модуля "Наука", прибывшего на станцию в июле 2021 года, и узлового модуля "Причал", запуск которого намечается в ноябре 2021 года. Из них два выхода - ВКД-49 и ВКД-50 - были выполнены в сентябре 2021 года.В следующих трех выходах в январе-феврале 2022 года ожидаются оживление модуля "Причал" и инициализация европейского манипулятора ERA на модуле "Наука". Затем планируются перенос с модуля "Рассвет" и установка на "Науке" при помощи ERA шлюзовой камеры, радиатора и переносного рабочего места, а также монтаж на "Науке" системы крепления крупногабаритных объектов для научной аппаратуры.В нескольких выходах, помимо российских космонавтов, предстоит участвовать европейским астронавтам Маттиасу Мауреру и Саманте Кристофоретти.

https://ria.ru/20210924/orbita-1751548612.html

https://ria.ru/20210923/zapakh-1751527479.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)