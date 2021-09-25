Лавров заявил об отсутствии сведений о непризнании в ЕС российских выборов
Лавров: у Москвы нет сведений, что в Европе официально отвергают итоги выборов в России
© АГН "Москва" / Александр АвиловРабота информационного центра Центральной избирательной комиссии РФ
ООН, 25 сен - РИА Новости. У Москвы нет сведений, что в Европе официально отвергают результаты думских выборов в России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас никаких указаний на то, что кто-то там официально отвергает результаты наших выборов, которые только что были объявлены, у нас нет таких сведений", - сказал он на пресс-конференции.
За день до начала голосования на выборах в Госдуму депутаты Европарламента большинством голосов утвердили доклад, в котором выступили за ужесточение политики Евросоюза по отношению к РФ. В этом объемном документе предлагалось, среди прочего, подготовиться к возможности непризнания итогов парламентских выборов в России.
Еще в конце августа глава комиссии Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявлял о ведущейся спланированной кампании "по дискредитации выборов в России и подготовке общественного мнения за рубежом к непризнанию их результатов".
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Россия ранее предложила принять до 50 наблюдателей от миссии БДИПЧ. ОБСЕ заявила, что наблюдатели от организации, в том числе по линии БДИПЧ, не будут следить за ходом голосования в России, не согласившись с этими ограничениями. Несмотря на этот отказ, международное наблюдение на выборах-2021 в России было весьма представительным: по данным Общественной палаты, более 380 международных наблюдателей и экспертов из 80 стран мира следили за ходом голосования на площадках центров общественного наблюдения, работали миссии по линиям СНГ, ПАСЕ, ОДКБ.
В то же время официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано заявил, что в Европейском союзе считают, что выборы в Госдуму России прошли "в атмосфере запугивания независимых критиков", а также при отсутствии полноценного международного наблюдения.