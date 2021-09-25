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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210925/vybory-1751829190.html
Лавров заявил об отсутствии сведений о непризнании в ЕС российских выборов
Лавров заявил об отсутствии сведений о непризнании в ЕС российских выборов - РИА Новости, 25.09.2021
Лавров заявил об отсутствии сведений о непризнании в ЕС российских выборов
У Москвы нет сведений, что в Европе официально отвергают результаты думских выборов в России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T23:59
2021-09-25T23:59
выборы в государственную думу
европа
москва
евросоюз
бюро по демократическим институтам и правам человека
госдума рф
сергей лавров
россия
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ООН, 25 сен - РИА Новости. У Москвы нет сведений, что в Европе официально отвергают результаты думских выборов в России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."У нас никаких указаний на то, что кто-то там официально отвергает результаты наших выборов, которые только что были объявлены, у нас нет таких сведений", - сказал он на пресс-конференции.За день до начала голосования на выборах в Госдуму депутаты Европарламента большинством голосов утвердили доклад, в котором выступили за ужесточение политики Евросоюза по отношению к РФ. В этом объемном документе предлагалось, среди прочего, подготовиться к возможности непризнания итогов парламентских выборов в России.Еще в конце августа глава комиссии Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявлял о ведущейся спланированной кампании "по дискредитации выборов в России и подготовке общественного мнения за рубежом к непризнанию их результатов".Россия ранее предложила принять до 50 наблюдателей от миссии БДИПЧ. ОБСЕ заявила, что наблюдатели от организации, в том числе по линии БДИПЧ, не будут следить за ходом голосования в России, не согласившись с этими ограничениями. Несмотря на этот отказ, международное наблюдение на выборах-2021 в России было весьма представительным: по данным Общественной палаты, более 380 международных наблюдателей и экспертов из 80 стран мира следили за ходом голосования на площадках центров общественного наблюдения, работали миссии по линиям СНГ, ПАСЕ, ОДКБ.В то же время официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано заявил, что в Европейском союзе считают, что выборы в Госдуму России прошли "в атмосфере запугивания независимых критиков", а также при отсутствии полноценного международного наблюдения.
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европа, москва, евросоюз, бюро по демократическим институтам и правам человека, госдума рф, сергей лавров, россия
23:59 25.09.2021
 
Лавров заявил об отсутствии сведений о непризнании в ЕС российских выборов

Лавров: у Москвы нет сведений, что в Европе официально отвергают итоги выборов в России

© АГН "Москва" / Александр АвиловРабота информационного центра Центральной избирательной комиссии РФ
Работа информационного центра Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Читать ria.ru в
ООН, 25 сен - РИА Новости. У Москвы нет сведений, что в Европе официально отвергают результаты думских выборов в России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас никаких указаний на то, что кто-то там официально отвергает результаты наших выборов, которые только что были объявлены, у нас нет таких сведений", - сказал он на пресс-конференции.
За день до начала голосования на выборах в Госдуму депутаты Европарламента большинством голосов утвердили доклад, в котором выступили за ужесточение политики Евросоюза по отношению к РФ. В этом объемном документе предлагалось, среди прочего, подготовиться к возможности непризнания итогов парламентских выборов в России.
Еще в конце августа глава комиссии Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявлял о ведущейся спланированной кампании "по дискредитации выборов в России и подготовке общественного мнения за рубежом к непризнанию их результатов".
Работа информационного центра Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
20 сентября, 15:04Выборы в Государственную думу
В Евросоюзе раскритиковали выборы в Госдуму
Россия ранее предложила принять до 50 наблюдателей от миссии БДИПЧ. ОБСЕ заявила, что наблюдатели от организации, в том числе по линии БДИПЧ, не будут следить за ходом голосования в России, не согласившись с этими ограничениями. Несмотря на этот отказ, международное наблюдение на выборах-2021 в России было весьма представительным: по данным Общественной палаты, более 380 международных наблюдателей и экспертов из 80 стран мира следили за ходом голосования на площадках центров общественного наблюдения, работали миссии по линиям СНГ, ПАСЕ, ОДКБ.
В то же время официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано заявил, что в Европейском союзе считают, что выборы в Госдуму России прошли "в атмосфере запугивания независимых критиков", а также при отсутствии полноценного международного наблюдения.
 
Выборы в Государственную думуЕвропаМоскваЕвросоюзБюро по демократическим институтам и правам человекаГосдума РФСергей ЛавровРоссия
 
 
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