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Путин назвал победу "Единой России" на выборах убедительной
Путин назвал победу "Единой России" на выборах убедительной - РИА Новости, 25.09.2021
Путин назвал победу "Единой России" на выборах убедительной
Президент РФ Владимир Путин поздравил партию "Единая Россия" с убедительной победой на выборах, отметив, что она доказала свое лидерство. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T16:20
2021-09-25T16:20
2021-09-25T16:30
выборы в государственную думу
политика
владимир путин
единая россия
госдума рф
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил партию "Единая Россия" с убедительной победой на выборах, отметив, что она доказала свое лидерство."Единую Россию" поздравляю с убедительной победой, она доказала, что по-прежнему является лидером", - сказал глава государства на встрече с руководством политических партий, прошедших в ГД.
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РИА Новости
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политика, владимир путин, единая россия, госдума рф
16:20 25.09.2021 (обновлено: 16:30 25.09.2021)
Путин назвал победу "Единой России" на выборах убедительной
Путин назвал победу "Единой России" на выборах в Госдуму убедительной