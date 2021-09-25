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Путин назвал победу "Единой России" на выборах убедительной

Путин назвал победу "Единой России" на выборах убедительной - РИА Новости, 25.09.2021

Путин назвал победу "Единой России" на выборах убедительной

Президент РФ Владимир Путин поздравил партию "Единая Россия" с убедительной победой на выборах, отметив, что она доказала свое лидерство. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T16:20

2021-09-25T16:20

2021-09-25T16:30

выборы в государственную думу

политика

владимир путин

единая россия

госдума рф

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил партию "Единая Россия" с убедительной победой на выборах, отметив, что она доказала свое лидерство."Единую Россию" поздравляю с убедительной победой, она доказала, что по-прежнему является лидером", - сказал глава государства на встрече с руководством политических партий, прошедших в ГД.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир путин, единая россия, госдума рф