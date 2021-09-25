https://ria.ru/20210925/vybory-1751763298.html

Немецкий телеканал объяснил публикацию экзит-поллов за два дня до выборов

Немецкий телеканал объяснил публикацию экзит-поллов за два дня до выборов - РИА Новости, 25.09.2021

Немецкий телеканал объяснил публикацию экзит-поллов за два дня до выборов

Немецкий телеканал ARD объяснил публикацию "результатов exit poll" за два дня в прямом эфире тестом, запущенным по ошибке. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T13:08

2021-09-25T13:08

2021-09-25T13:08

в мире

германия

ангела меркель

ard

хдс/хсс

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БЕРЛИН, 25 сен - РИА Новости. Немецкий телеканал ARD объяснил публикацию "результатов exit poll" за два дня в прямом эфире тестом, запущенным по ошибке.Ранее ряд немецких СМИ обратили внимание на то, что в пятницу вечером телеканал в прямом эфире запустил бегущую строку с якобы результатами "exit poll по выборам в бундестаг на 17:46". На экране показали "результаты" четырех партий, после чего строка погасла."Во время передачи "Gefragt-Gejagt" (телевикторина - ред.) на несколько секунд появилась бегущая строка с фиктивными предварительными данными. Это был тест, запущенный в эфир по ошибке. Приносим извинения", - сообщил телеканал в Twitter.В Германии 26 сентября пройдут выборы в бундестаг ФРГ, по их итогам будет сформировано новое правительство и выдвинут новый канцлер. Ранее Ангела Меркель (ХДС/ХСС) заявила об уходе из политики после выборов.

https://ria.ru/20210922/germaniya-1751213948.html

германия

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в мире, германия, ангела меркель, ard, хдс/хсс